Mahindra Scorpio-N का फेसलिफ्ट, नई ग्रिल से दमदार हुआ फ्रंट लुक, रियर में भी बड़ा बदलाव

Feb 14, 2026 12:53 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
स्कॉर्पियो-N के फेसलिफ्ट लुक को एक यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है। इसमें स्कॉर्पियो-N के फेसलिफ्ट को इमैजिन किया गया है। फेसलिफ्ट में नई ग्रिल के साथ कई बदलाव को दिखाया गया है। फेसलिफ्ट में नया टेल लैंप डिजाइन भी मिल सकता है।

कॉन्सेप्ट मॉडल्स पर बेस्ड स्कॉर्पियो-N की कल्पना

शेयर किए गए वीडियो में आर्टिस्ट ने हाल ही में सामने आई स्पाई फोटोज और महिंद्रा के पहले लोगों सामने शोकेस किए गए कॉन्सेप्ट मॉडल्स पर बेस्ड स्कॉर्पियो-N की कल्पना की है। स्कॉर्पियो-N का पूरा लुक मौजूदा वर्जन से काफी हद तक मेल खाता है। इस रेंडर में एसयूवी का फ्रंट एंड काफी अलग दिख रहा है। इसमें एक नई चौड़ी ग्रिल है, जो एसयूवी के लुक को पूरी तरह बदल देती है। इस ग्रिल को महिंद्रा ने कुछ साल पहले अपने महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्ट में दिखाया था।

Photo: Prime E Car

ग्रिल के चारों ओर ग्लॉस ब्लैक बॉर्डर

रेंडर में दिख रही ग्रिल के चारों ओर ग्लॉस ब्लैक बॉर्डर है और अंदर हनीकॉम्ब एलिमेंट्स हैं। नया महिंद्रा लोगो सेंटर में लगा है। नीचे का एयर डैम भी पूरी तरह ब्लैक कलर का है और उसमें भी बदलाव दिख रहा है। हालांकि, हेडलाइट्स का डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही है, जिसमें एलईडी यूनिट्स लगी हैं और हेडलाइट्स के नीचे ड्यूल-फंक्शन एलईडी डीआरएल्स (DRLs) मौजूद हैं।

साइड और रियर

साइड से देखने पर रेंडर में नए 5-स्पोक अलॉय वील दिखाई देते हैं, जो हाल ही में सामने आई स्पाई इमेजन में देखे गए वील्स के जैसे ही हैं। वील्स के अलावा, साइड प्रोफाइल में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो-N के रियर में आर्टिस्ट ने टेल लैंप में मामूली बदलाव किए हैं - यह एक ऐसा एलिमेंट है, जिसे मौजूदा स्कॉर्पियो-N में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली थीं। महिंद्रा वाकई में फेसलिफ्ट के टेल लैंप को रीडिजाइन करेगा, यह देखना काफी एक्साइटिंग होगा। रेंडर में पैनोरमिक सनरूफ भी दिखाई दे रही है। हालांकि, यह एक संभावना है और इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है।

Photo: Prime E Car
इंटीरियर

अपकमिंग स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट में ब्लैक और मोका ब्राउन केबिन थीम बरकरार रहने की उम्मीद है। हालांकि, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। कंपनी इसमें महिंद्रा थार रॉक्स वाला बड़ा और शार्प यूनिट दे सकती है। कंपनी इसमें लेवल 2 ADAS भी दे सकती है।

इंजन और ट्रांसमिशन

मैकेनिकली स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट में पहले जैसे ही इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। यह 2.0 लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर एमहॉक टर्बो-डीजल इंजन के साथ आएगी। दोनों इंजन मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आने की संभावना है। पहले की तरह, केवल सेलेक्टेड डीजल वेरिएंट में ही 4x4 का ऑप्शन मिल सकता है।

(Photo: Prime E Car)

(Main Image: Motoring World)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
