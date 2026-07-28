14 अगस्त को आ सकती है नई Mahindra Scorpio N, लॉन्च से पहले दिखा SUV का धांसू इंटीरियर
महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट अगले महीने की 14 तारीख को लॉन्च हो सकती है। लॉन्च से पहले इसके इंटीरियर के फोटोज सामने आए हैं। एसयूवी का इंटीरियर मौजूदा मॉडल से काफी मॉडर्न होगा। आइए जानते हैं डीटेल।
महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। बीते कुछ महीनों से यह फेसलिफ्ट काफी चर्चा में है। कंपनी इसे अगले महीने लॉन्च कर सकती है। दरअसल, महिंद्रा पिछले कई सालों से 14 अगस्त को अपने बड़े प्रोडक्ट्स को अनवील करती आई है और इस बार कंपनी की सबसे पॉप्युलर एसयूवी स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट से पर्दा उठने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट 14 अगस्त 2026 को ऑफिशियली लॉन्च होगी। लॉन्च से पहले सामने आए एक इंस्टाग्राम वीडियो (क्रेडिट: raj_dayma_1001) ने इसके लगभग प्रोडक्शन-रेडी इंटीरियर की झलक दिखा दी है। नई स्कॉर्पियो N में सबसे ज्यादा बदलाव केबिन और फीचर लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं।
मिलेगा बड़ा टचस्क्रीन और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
नई स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में ज्यादा बड़े बदलावो की उम्मीद कम है, लेकिन इंटीरियर पहले से ज्यादा मॉडर्न होगा। स्पाई फोटोज में सबसे बड़ा बदलाव नया फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, जो पहले से काफी बड़ा दिखाई देता है। इसका लेआउट काफी हद तक Mahindra Thar Roxx से मिलता-जुलता नजर आता है। उम्मीद है कि नई स्कॉर्पियो N में भी 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। यह मौजूदा मॉडल के छोटे टचस्क्रीन और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मुकाबले बड़ा अपग्रेड होगा। डिजिटल डिस्प्ले में नए ग्राफिक्स के साथ वीइकल और ड्राइविंग से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 26.4 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.49 - 19.69 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
नए स्विच और पहले जैसा आसान लेआउट
खास बात है कि महिंद्रा केबिन में जरूरी फंक्शन्स के लिए फिजिकल बटन ऑफर करने वाली है, जिससे ड्राइविंग के दौरान इन्हें इस्तेमाल करना आसान रहेगा। हालांकि, क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे दिए गए स्विच अब नए टॉगल-स्टाइल डिजाइन में दिखाई दे रहे हैं, जो Thar Roxx से इंस्पायर्ड लगते हैं। एसयूवी में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल पहले की तरह मिलेगा। सेंटर कंसोल का लेआउट भी लगभग वही रहेगा, जिसमें गियर लीवर, कप होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल होंगे।
पैनोरमिक सनरूफ समेत कई नए फीचर्स
पहले सामने आए टेस्ट म्यूल्स से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कंपनी नई स्कॉर्पियो N में कई बड़े फीचर अपडेट देने वाली है। सबसे बड़ा बदलाव पैनोरमिक सनरूफ हो सकता है, जो मौजूदा सिंगल-पैन सनरूफ की जगह लेगा। इसके अलावा एसयूवी में 360-डिग्री कैमरा, बेहतर ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, ज्यादा एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और टॉप वेरिएंट्स में लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। इन अपडेट्स के साथ महिंद्रा स्कॉर्पियो N को टेक्नोलॉजी के मामले में Thar Roxx और XUV 7XO के करीब लाना चाहती है।
एक्सटीरियर में भी होंगे हल्के बदलाव
नई स्कॉर्पियो N के एक्सटीरियर डिजाइन में नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए LED लाइटिंग एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स भी नजर आ चुके हैं। मैकेनिकली नई स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन जारी रहेंगे। दोनों इंजन के साथ मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। 4WD वेरिएंट्स भी पहले की तरह उपलब्ध रहेंगे।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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