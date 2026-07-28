14 अगस्त को आ सकती है नई Mahindra Scorpio N, लॉन्च से पहले दिखा SUV का धांसू इंटीरियर

महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट अगले महीने की 14 तारीख को लॉन्च हो सकती है। लॉन्च से पहले इसके इंटीरियर के फोटोज सामने आए हैं। एसयूवी का इंटीरियर मौजूदा मॉडल से काफी मॉडर्न होगा। आइए जानते हैं डीटेल।

महिंद्रा स्कॉर्पियो N

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Mahindra Scorpio N

महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। बीते कुछ महीनों से यह फेसलिफ्ट काफी चर्चा में है। कंपनी इसे अगले महीने लॉन्च कर सकती है। दरअसल, महिंद्रा पिछले कई सालों से 14 अगस्त को अपने बड़े प्रोडक्ट्स को अनवील करती आई है और इस बार कंपनी की सबसे पॉप्युलर एसयूवी स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट से पर्दा उठने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट 14 अगस्त 2026 को ऑफिशियली लॉन्च होगी। लॉन्च से पहले सामने आए एक इंस्टाग्राम वीडियो (क्रेडिट: raj_dayma_1001) ने इसके लगभग प्रोडक्शन-रेडी इंटीरियर की झलक दिखा दी है। नई स्कॉर्पियो N में सबसे ज्यादा बदलाव केबिन और फीचर लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं।

मिलेगा बड़ा टचस्क्रीन और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नई स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में ज्यादा बड़े बदलावो की उम्मीद कम है, लेकिन इंटीरियर पहले से ज्यादा मॉडर्न होगा। स्पाई फोटोज में सबसे बड़ा बदलाव नया फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, जो पहले से काफी बड़ा दिखाई देता है। इसका लेआउट काफी हद तक Mahindra Thar Roxx से मिलता-जुलता नजर आता है। उम्मीद है कि नई स्कॉर्पियो N में भी 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। यह मौजूदा मॉडल के छोटे टचस्क्रीन और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मुकाबले बड़ा अपग्रेड होगा। डिजिटल डिस्प्ले में नए ग्राफिक्स के साथ वीइकल और ड्राइविंग से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी।

नए स्विच और पहले जैसा आसान लेआउट खास बात है कि महिंद्रा केबिन में जरूरी फंक्शन्स के लिए फिजिकल बटन ऑफर करने वाली है, जिससे ड्राइविंग के दौरान इन्हें इस्तेमाल करना आसान रहेगा। हालांकि, क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे दिए गए स्विच अब नए टॉगल-स्टाइल डिजाइन में दिखाई दे रहे हैं, जो Thar Roxx से इंस्पायर्ड लगते हैं। एसयूवी में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल पहले की तरह मिलेगा। सेंटर कंसोल का लेआउट भी लगभग वही रहेगा, जिसमें गियर लीवर, कप होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल होंगे।

पैनोरमिक सनरूफ समेत कई नए फीचर्स पहले सामने आए टेस्ट म्यूल्स से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कंपनी नई स्कॉर्पियो N में कई बड़े फीचर अपडेट देने वाली है। सबसे बड़ा बदलाव पैनोरमिक सनरूफ हो सकता है, जो मौजूदा सिंगल-पैन सनरूफ की जगह लेगा। इसके अलावा एसयूवी में 360-डिग्री कैमरा, बेहतर ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, ज्यादा एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और टॉप वेरिएंट्स में लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। इन अपडेट्स के साथ महिंद्रा स्कॉर्पियो N को टेक्नोलॉजी के मामले में Thar Roxx और XUV 7XO के करीब लाना चाहती है।