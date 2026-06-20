ड्यूल स्क्रीन से लेकर ADAS तक, नई Mahindra Scorpio N में मिल सकते हैं ये दमदार फीचर
महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी इसके फेसलिफ्ट को अगस्त में लॉन्च कर सकती है। अगर आप भी स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले इसके कुछ जबर्दस्त फीचर्स के बारे में जान लीजिए।
महिंद्रा की स्कॉर्पियो N बायर्स की सबसे पसंदीदा एसयूवी में से एक है। इसका दमदार लुक और तगड़ा रोड प्रेजेंस ग्राहकों को खूब पसंद आता है। अब कंपनी इसे एक शानदार फेसलिफ्ट देने वाली है। स्कॉर्पियो N के फेसलिफ्ट वर्जन में आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप भी स्कॉर्पियो N खरीदने की सोच रहे हैं, तो फेसलिफ्ट के आने का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो N के फेसलिफ्ट को इसी साल अगस्त में लॉन्च कर सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनी इसमें क्या कुछ नया ऑफर करने वाली है।
एक्सटीरियर में मिल सकते हैं नए डिजाइन अपडेट
नई स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में नए फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन वाले LED हेडलैंप्स और अपडेटेड डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा फ्रंट और रियर बंपर को भी नया लुक दिया जा सकता है, ताकि SUV को अधिक प्रीमियम और मॉडर्न। महिंद्रा नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स और कुछ नए कलर ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। खास बात है कि कंपनी एसयूवी की पहचान बन चुके बॉक्सी स्टांस और मस्कुलर प्रोफाइल को बरकरार रख सकती है क्योंकि बायर्स को यह काफी पसंद है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 26.4 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.49 - 19.69 लाख
केबिन में बढ़ेगा प्रीमियम अहसास
फेसलिफ्ट मॉडल के इंटीरियर में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी बेहतर क्वालिटी वाले मटेरियल, नए अपहोल्स्ट्री ऑप्शन और अधिक प्रीमियम फिनिश को यूज कर सकती है। इसके अलावा इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी अपग्रेड किया जा सकता है और इनका साइज 10.25 इंच का हो सकता है। एसयूवी में पहले से मौजूद मॉडर्न फीचर्स के साथ कुछ नए कनेक्टेड फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं।
ADAS और टेक्नोलॉजी फीचर्स पर रहेगा फोकस
कंपनी स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) का एक्सटेंडेड पैकेज दे सकती है। इसके अलावा इसमें आपको 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और अडिशनल सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। महिंद्रा का टागरेट अपनी स्कॉर्पियो N को टेक्नोलॉजी के मामले में अपने राइवल्स के मुकाबले और दमदार बनाना है।
इंजन ऑप्शन में बड़े बदलाव की संभावना कम
फेसलिफ्ट मॉडल में मौजूदा 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन ऑप्शन्स को जारी रखा जा सकता है। ये इंजन फिलहाल मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं। इसके अलावा सेलेक्टेड वेरिएंट्स में 4X4 ड्राइव सिस्टम भी मिलता है। माना जा रहा है कि फेसलिफ्ट मॉडल में इन पावरट्रेन को बेहतर ड्राइवबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए थोड़ा अपडेट किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत मौजूदा मॉडल की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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