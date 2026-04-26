नए अवतार में एंट्री करने जा रही महिंद्रा स्कॉर्पियो-N, ये हैं वो 5 बड़े बदलाव; जानिए कब होगी लॉन्च

Apr 26, 2026 04:58 pm IST

महिंद्रा की सबसे पॉपुलर मॉडल स्कॉर्पियो-N जल्द ही अपने चार साल पूरे करने जा रही है। इस मौके को खास बनाने के लिए महिंद्रा इस तिमाही के अंत तक इसका नया मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है।

महिंद्रा की सबसे पॉपुलर और बेस्ट-सेलिंग मॉडल स्कॉर्पियो-N जल्द ही अपने चार साल पूरे करने जा रही है। इस मौके को खास बनाने के लिए महिंद्रा इस तिमाही के अंत तक इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। स्कॉर्पियो हमेशा से ही अपनी मस्कुलर लुक और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती रही है। अब कंपनी इसे और भी मॉडर्स और स्मार्ट बनाने जा रही है। अगर आप भी एक दमदार SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो स्कॉर्पियो-N का नया मॉडल आपके लिए कई बड़े सरप्राइज लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं वो 5 बड़ी बातें जो इस नई SUV को पहले से ज्यादा शानदार बनाएंगी।

नया और फ्रेश लुक नई स्कॉर्पियो-N के बाहरी डिजाइन में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा काम इसके अगले हिस्से पर किया गया है। यहां नई ग्रिल और नए बंपर इसे और भी मस्कुलर लुक देंगे। हेडलाइट्स और टेललाइट्स के अंदर के डिजाइन को भी बदला गया है। साथ ही, कंपनी इसमें 18-इंच के नए स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और कुछ नए कलर ऑप्शन भी दे सकती है।

बदला हुआ डैशबोर्ड गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको एक नया अहसास होगा। हाल ही में सामने आई तस्वीरों से पता चला है कि महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N के डैशबोर्ड को पूरी तरह से फिर से डिजाइन किया है। सबसे बड़ा बदलाव इसके AC वेंट्स में है जहां अभी वर्टिकल वेंट्स मिलते हैं। वहीं, नए मॉडल में होरिजॉन्टल सेंटर AC वेंट्स दिए गए हैं। इससे केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम और खुला-खुला नजर आएगा।

बड़ी और शानदार टचस्क्रीन महिंद्रा ने इस बार टेक्नोलॉजी पर काफी ध्यान दिया है। पुरानी स्कॉर्पियो-N में टचस्क्रीन डैशबोर्ड के अंदर फिट थी, लेकिन नए मॉडल में आपको एक 'फ्लोटिंग' टैबलेट जैसा बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। यह स्क्रीन अब 10.25 इंच की होगी जो पुराने मॉडल से करीब सवा दो इंच बड़ी है। इसे इस्तेमाल करना भी अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और मजेदार होगा।

हाई-टेक डिजिटल मीटर ड्राइवर के सामने वाला हिस्सा यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अब पूरी तरह बदल गया है। अभी तक इसमें सुई वाले एनालॉग मीटर मिलते थे। वहीं, नई स्कॉर्पियो-N में 10.25 इंच का पूरी तरह डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से लेआउट बदल सकेंगे और गाड़ी की सारी जानकारी एक मॉडर्न स्क्रीन पर देख पाएंगे।