डीलर यार्ड से स्कॉर्पियो N एडिशन वन का वीडियो लीक, इंटीरियर के साथ फीचर्स का भी हो गया खुलासा
अगस्त 2026 में आए स्कॉर्पियो N अपडेट के 3 महीने बाद ये नया मॉडल सामने आया है। उस अपडेट में कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स में बड़ी डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और कई नए फीचर्स जोड़े गए थे। ऐसा लगता है कि एडिशन वन उसी अपडेटेड मॉडल पर बेस्ड है।
महिंद्रा के लिए स्कॉर्पियो उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये 7-सीटर SUV सेगमेंट में भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। अब कंपनी इसका नया मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल, महिंद्रा एक नया स्कॉर्पियो N एडिशन वन (Scorpio N Edition One) लाने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले ही बिना किसी कवर के इसका एक मॉडल डीलर यार्ड में देखा गया है। सौरभ सिंह कार द्वारा शेयर किए गए वीडियो में इसके बाहरी हिस्से की डिटेलिंग और वाइन रेड इंटीरियर दिखाई दे रहा है, जो इस SUV को रेगुलर मॉडल से बिल्कुल अलग लुक देता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 - 25.49 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.99 - 25.79 लाख
Tata Safari
₹ 13.4 - 26.91 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.51 - 21.96 लाख
MG Hector Plus
₹ 18 - 20 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
अगस्त 2026 में आए स्कॉर्पियो N अपडेट के 3 महीने बाद ये नया मॉडल सामने आया है। उस अपडेट में कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स में बड़ी डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और कई नए फीचर्स जोड़े गए थे। ऐसा लगता है कि एडिशन वन उसी अपडेटेड मॉडल पर बेस्ड है। हालांकि, महिंद्रा ने अभी तक इसकी कीमत, वैरिएंट्स या इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स की पूरी लिस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
स्कॉर्पियो N एडिशन वन का एक्सटीरियर
>> इसके एक्सटीरियर की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव इसकी ग्रिल में किया गया है, जो लाइफस्टाइलर पिकअप से इंस्पायर्ड है। इसमें रेगुलर स्कॉर्पियो N की वर्टिकल लाइनों की जगह लेयर्ड हॉरिजॉन्टल डिजाइन दिया गया है। ग्रिल बदलने से गाड़ी के सामने का लुक बदल गया है, लेकिन इसके हेडलैंप का आकार, बोनट की बनावट और नीचे लगे फॉग-लैंप वैसे ही रखे गए हैं। ग्रिल के ऊपरी किनारे और निचले बंपर के आसपास क्रोम का इस्तेमाल किया गया है।
>> वीडियो में दिख रही SUV का ब्लैक कलर है, जिसके साथ ब्राइट विंडो ट्रिम, रूफ रेल्स, डोर-हैंडल और साइड स्टेप्स दिए गए हैं। इसके फ्रंट डोर और पिछले हिस्से पर एडिशन वन के बैज लगे हैं, जो इसे एक खास वर्जन बनाते हैं। अभी यह साफ नहीं है कि क्या यह सिर्फ ब्लैक कलर में ही मिलेगी या अन्य कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध होगी।
स्कॉर्पियो N एडिशन वन का इंटीरियर
स्कॉर्पियो N एडिशन वन के अंदर, एडिशन वन में डैशबोर्ड, डोर के पैड और सीटों पर वाइन रेड थीम देखने को मिलती है। यह डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से और केबिन के निचले प्लास्टिक के डार्क कलर के साथ एक शानदार कंट्रास्ट बनाता है। इसके अलावा, एयर वेंट्स, डोर के हैंडल और सेंटर कंसोल के आसपास मेटैलिक फिनिश वाली ट्रिम दी गई है।
यह इसे रेगुलर स्कॉर्पियो N के ब्राउन और ब्लैक इंटीरियर से एकदम अलग लुक देता है। वीडियो में दूसरी रो में बेंच सीट दिख रही हैं और आगे के सेंटर आर्मरेस्ट के पीछे रियर AC वेंट्स दिए गए हैं। इसमें ऑटोमैटिक गियर सिलेक्टर भी नजर आ रहा है, जिससे यह पक्का होता है कि एडिशन वन में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलेगा।
स्कॉर्पियो N एडिशन वन के फीचर्स
>> स्कॉर्पियो N एडिशन वन के इस मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ, बड़ी फ्लोटिंग टचस्क्रीन, पुश-बटन स्टार्ट और एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इन डिटेल से पता चलता है कि यह स्कॉर्पियो N रेंज के किसी हायर वैरिएंट पर बेस्ड है। हालांकि, यह अभी पक्का नहीं है कि इसे किस खास ट्रिम से लिया गया है। इसमें लेवल 2 ADAS, सराउंड-व्यू कैमरा सिस्टम, सीट वेंटिलेशन और सोनी ऑडियो सेटअप जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।
>> महिंद्रा ने अगस्त 2026 में अपनी रेंज में Z8S वैरिएंट जोड़ा था, जिसमें 12.3-इंच की टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड फीचर्स और दूसरे इक्युपमेंट दिए गए थे। हायर ट्रिम्स में नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स शामिल किए गए थे।
स्कॉर्पियो N एडिशन वन की सेफ्टी
Z8L वैरिएंट में पैनोरमिक स्काईरूफ, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 540-डिग्री सराउंड-व्यू सिस्टम और लेवल 2 ADAS दिया गया था। इसलिए, एडिशन वन में कोई बड़ा टेक्निकल अपडेट देने के बजाय, इसके स्टाइलिंग और केबिन को अलग लुक देने पर ध्यान दिया गया है। अपडेटेड स्कॉर्पियो N की एक्स-शोरूम कीमतें 13.69 लाख रुपए से 25.49 लाख रुपए के बीच हैं। एडिशन वन की कीमत रेगुलर वैरिएंट्स से ज्यादा होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें