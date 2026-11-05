डीलर यार्ड से स्कॉर्पियो N एडिशन वन का वीडियो लीक, इंटीरियर के साथ फीचर्स का भी हो गया खुलासा

अगस्त 2026 में आए स्कॉर्पियो N अपडेट के 3 महीने बाद ये नया मॉडल सामने आया है। उस अपडेट में कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स में बड़ी डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और कई नए फीचर्स जोड़े गए थे। ऐसा लगता है कि एडिशन वन उसी अपडेटेड मॉडल पर बेस्ड है।

डीलर यार्ड से स्कॉर्पियो N एडिशन वन का वीडियो लीक

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महिंद्रा के लिए स्कॉर्पियो उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये 7-सीटर SUV सेगमेंट में भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। अब कंपनी इसका नया मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल, महिंद्रा एक नया स्कॉर्पियो N एडिशन वन (Scorpio N Edition One) लाने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले ही बिना किसी कवर के इसका एक मॉडल डीलर यार्ड में देखा गया है। सौरभ सिंह कार द्वारा शेयर किए गए वीडियो में इसके बाहरी हिस्से की डिटेलिंग और वाइन रेड इंटीरियर दिखाई दे रहा है, जो इस SUV को रेगुलर मॉडल से बिल्कुल अलग लुक देता है।

अगस्त 2026 में आए स्कॉर्पियो N अपडेट के 3 महीने बाद ये नया मॉडल सामने आया है। उस अपडेट में कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स में बड़ी डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और कई नए फीचर्स जोड़े गए थे। ऐसा लगता है कि एडिशन वन उसी अपडेटेड मॉडल पर बेस्ड है। हालांकि, महिंद्रा ने अभी तक इसकी कीमत, वैरिएंट्स या इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स की पूरी लिस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

स्कॉर्पियो N एडिशन वन का एक्सटीरियर >> इसके एक्सटीरियर की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव इसकी ग्रिल में किया गया है, जो लाइफस्टाइलर पिकअप से इंस्पायर्ड है। इसमें रेगुलर स्कॉर्पियो N की वर्टिकल लाइनों की जगह लेयर्ड हॉरिजॉन्टल डिजाइन दिया गया है। ग्रिल बदलने से गाड़ी के सामने का लुक बदल गया है, लेकिन इसके हेडलैंप का आकार, बोनट की बनावट और नीचे लगे फॉग-लैंप वैसे ही रखे गए हैं। ग्रिल के ऊपरी किनारे और निचले बंपर के आसपास क्रोम का इस्तेमाल किया गया है।

>> वीडियो में दिख रही SUV का ब्लैक कलर है, जिसके साथ ब्राइट विंडो ट्रिम, रूफ रेल्स, डोर-हैंडल और साइड स्टेप्स दिए गए हैं। इसके फ्रंट डोर और पिछले हिस्से पर एडिशन वन के बैज लगे हैं, जो इसे एक खास वर्जन बनाते हैं। अभी यह साफ नहीं है कि क्या यह सिर्फ ब्लैक कलर में ही मिलेगी या अन्य कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध होगी।

स्कॉर्पियो N एडिशन वन का इंटीरियर स्कॉर्पियो N एडिशन वन के अंदर, एडिशन वन में डैशबोर्ड, डोर के पैड और सीटों पर वाइन रेड थीम देखने को मिलती है। यह डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से और केबिन के निचले प्लास्टिक के डार्क कलर के साथ एक शानदार कंट्रास्ट बनाता है। इसके अलावा, एयर वेंट्स, डोर के हैंडल और सेंटर कंसोल के आसपास मेटैलिक फिनिश वाली ट्रिम दी गई है।

यह इसे रेगुलर स्कॉर्पियो N के ब्राउन और ब्लैक इंटीरियर से एकदम अलग लुक देता है। वीडियो में दूसरी रो में बेंच सीट दिख रही हैं और आगे के सेंटर आर्मरेस्ट के पीछे रियर AC वेंट्स दिए गए हैं। इसमें ऑटोमैटिक गियर सिलेक्टर भी नजर आ रहा है, जिससे यह पक्का होता है कि एडिशन वन में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलेगा।

स्कॉर्पियो N एडिशन वन के फीचर्स >> स्कॉर्पियो N एडिशन वन के इस मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ, बड़ी फ्लोटिंग टचस्क्रीन, पुश-बटन स्टार्ट और एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इन डिटेल से पता चलता है कि यह स्कॉर्पियो N रेंज के किसी हायर वैरिएंट पर बेस्ड है। हालांकि, यह अभी पक्का नहीं है कि इसे किस खास ट्रिम से लिया गया है। इसमें लेवल 2 ADAS, सराउंड-व्यू कैमरा सिस्टम, सीट वेंटिलेशन और सोनी ऑडियो सेटअप जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

>> महिंद्रा ने अगस्त 2026 में अपनी रेंज में Z8S वैरिएंट जोड़ा था, जिसमें 12.3-इंच की टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड फीचर्स और दूसरे इक्युपमेंट दिए गए थे। हायर ट्रिम्स में नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स शामिल किए गए थे।