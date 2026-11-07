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इस देसी SUV पर आया ₹1.25 लाख का डिस्काउंट, सेफ्टी में भी 5-स्टार; अब खरीदने की मचेगी लूट!

By Ashutosh Kumar
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महिंद्रा अपने अलग-अलग मॉडलों पर नवंबर, 2026 में शानदार छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की नंबर-1 एसयूवी स्कॉर्पियो N के प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर 1.50 लाख रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है।

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महिंद्रा स्कॉर्पियो N डिस्काउंट एंड बेनिफिट्स नवंबर 2026
Mahindra Scorpio N
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इस फेस्टिव सीजन नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, देसी कार निर्माता महिंद्रा अपने अलग-अलग मॉडलों पर नवंबर, 2026 में शानदार छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की नंबर-1 एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो N (Mahindra Scorpio N) के प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर 1.50 लाख रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है। इस ऑफर में 1.25 लाख रुपये तक कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
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कुछ ऐसी दिखती है एसयूवी

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कंपनी की पॉपुलर 7-सीटर एसयूवी है। इसका लुक काफी दमदार और मस्कुलर है। आगे की तरफ इसमें क्रोम फिनिश वाली बड़ी ग्रिल, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED DRLs और स्पोर्टी बंपर मिलता है। इसके अलावा, SUV में बड़े अलॉय व्हील, मजबूत व्हील आर्च, रूफ रेल्स और पीछे की तरफ LED टेललैंप दिए गए हैं। इसका ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और बॉक्सी डिजाइन इसे सड़क पर अलग पहचान देता है।

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केबिन भी है शानदार

अंदर की तरफ इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डुअल-जोन AC और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके टॉप वैरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर, 540-डिग्री कैमरा और प्रीमियम साउंड सिस्टम भी दिया गया है। यह एसयूवी 6 और 7-सीटर दोनों सीटिंग लेआउट में आती है।

5-स्टार सेफ्टी से है लैस

सेफ्टी के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके टॉप वैरिएंट में लेवल 2 ADAS भी दिया गया है। हालांकि, कुछ फीचर्स वैरिएंट के हिसाब से मिलते हैं।

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दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन

इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 203bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क देता है। वहीं, 2.2-लीटर डीजल इंजन 132bhp और 175bhp के दो पावर ऑप्शन में आता है। दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। चुनिंदा डीजल वैरिएंट में 4X4 सिस्टम भी दिया गया है।

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डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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