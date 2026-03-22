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नए अवतार में एंट्री की तैयारी कर रही महिंद्रा स्कॉर्पियो-N और थार, होंगे बड़े बदलाव; जानिए कब लॉन्च होगी SUV

Mar 22, 2026 04:00 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवी को खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी थार या स्कॉर्पियो-N खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। दरअसल, कंपनी इस साल अपनी दोनों सुपरहिट SUV को नए अवतार में पेश करने वाली है।

नए अवतार में एंट्री की तैयारी कर रही महिंद्रा स्कॉर्पियो-N और थार, होंगे बड़े बदलाव; जानिए कब लॉन्च होगी SUV

भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवी को खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी थार या स्कॉर्पियो-N खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। दरअसल, कंपनी इस साल अपनी इन दोनों सुपरहिट SUV को नए अवतार में पेश करने वाली है। भारत में रफ-एंड-टफ गाड़ियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए महिंद्रा अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। खबर है कि इस साल स्कॉर्पियो-N और थार, दोनों के फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। इनमें पहले से ज्यादा टशन और मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

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इतनी बदल जाएगी स्कॉर्पियो-N

इन दोनों में से सबसे पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो-N को अपडेट मिलने वाला है। बता दें कि जून 2022 में लॉन्च हुई इस गाड़ी को अब नया चेहरा दिया जाएगा। नए मॉडल में नई रेडिएटर ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नीचे की तरफ नया एयर इनटेक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, कंपनी इसमें नई डिजाइन वाली हेडलाइट्स, 18-इंच के नए अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ बदली हुई टेल लैंप्स दे सकती है। अंदर की बात करें तो केबिन में नया कलर थीम और 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन मिल सकती है, हालांकि इंजन और गियरबॉक्स में कोई बदलाव नहीं होगा।

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महिंद्रा थार भी नए अवतार में

दूसरी तरफ सबकी चहेती महिंद्रा थार के लिए भी बड़ा अपडेट पाइपलाइन में है। कंपनी ने पिछले साल इसके इंटीरियर में कुछ छोटे बदलाव किए थे। हालांकि, इस बार सारा फोकस बाहर के लुक पर होगा। स्पाई शॉट्स से पता चला है कि नई थार का चेहरा अब 'थार रॉक्स' जैसा दिखेगा। इसमें 6-स्लॉट वाली नई ग्रिल, C-शेप वाली LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगी। अब इसमें 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी मिल सकता है, जो इसके मस्कुलर लुक को और निखारेगा।

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जानिए कब लॉन्च होगी थार

लुक के साथ-साथ थार के केबिन में भी उन फीचर्स को जोड़ा जा सकता है जिनकी कमी अब तक खलती थी। उम्मीद है कि नए फेसलिफ्ट में पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटो-डिमनिंग रियर व्यू मिरर, वायरलेस चार्जर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। कंपनी इस नई थार को जुलाई से सितंबर के बीच मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि इन बदलावों के बावजूद थार का वो पुराना और दबंग अंदाज बरकरार रहेगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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