महिंद्रा का मास्टरप्लान: 2026 से पहले Scorpio-N और Thar फेसलिफ्ट मचाएगी धूम; जानिए कितनी बदलेगी SUV
महिंद्रा की नजर अपनी दो और पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो -N और थार पर है जिन्हें इस साल बड़े अपडेट्स मिलने वाले हैं। कंपनी आने वाले महीनों में इन दोनों मॉडलों के फेसलिफ्ट वर्जन उतार सकती है।
महिंद्रा ने बीते एक साल में अपनी इलेक्ट्रिक कारों BE 6, XEV 9S और XEV 9e लॉन्च करने के बाद अब फिर से ICE सेगमेंट पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में कंपनी ने हाल ही में XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन को नए नाम XUV 7XO के तौर पर लॉन्च किया है। इसके बाद महिंद्रा की नजर अपनी दो और पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो -N और थार पर है जिन्हें इस साल बड़े अपडेट्स मिलने वाले हैं। कंपनी आने वाले महीनों में इन दोनों मॉडलों के फेसलिफ्ट वर्जन उतार सकती है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
महिंद्रा स्कॉर्पियो -N
सबसे पहले बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो -N फेसलिफ्ट की तो इसके अप्रैल तक सामने आने की उम्मीद है। मौजूदा स्कॉर्पियो -N को लॉन्च हुए लगभग चार साल हो चुके हैं। अब इसे डिजाइन और फीचर्स के स्तर पर ताजा किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेसलिफ्ट मॉडल में नए डिजाइन के हेडलैंप और टेललैंप, बदला हुआ फ्रंट ग्रिल और नए बंपर देखने को मिल सकते हैं। केबिन के अंदर नए ट्रिम मटीरियल और बड़ा 10.25-इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इंजन और मैकेनिकल सेटअप में किसी बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है।
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट
अब बात करते हैं महिंद्रा थार फेसलिफ्ट की जो ऑफ-रोडिंग पसंद करने वालों की फेवरेट SUV है। अगस्त 2020 में लॉन्च हुई सेकेंड-जनरेशन थार को पिछले साल कुछ नए कम्फर्ट फीचर्स के साथ अपडेट किया गया था। तब कयास लगाए जा रहे थे कि यह फेसलिफ्ट होगा, लेकिन असल में वह सिर्फ एक बड़ा अपडेट था। इस साल महिंद्रा थार का पूरा फेसलिफ्ट लाने की तैयारी में है। नई थार में फ्रंट डिजाइन पूरी तरह बदला जा सकता है जिसमें LED हेडलैंप्स के साथ C-शेप DRLs और नया 6-स्लॉट ग्रिल मिलेगा। यह लुक के मामले में थार रॉक्स से मिलता-जुलता होगा।
पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव
एक्सटीरियर के अलावा केबिन में भी थार को ज्यादा प्रैक्टिकल और आरामदायक बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें पुश-बटन स्टार्ट, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, इंजन ऑप्शंस वही रहने की उम्मीद है। नई थार में 1.5-लीटर और 2.2-लीटर डीजल इंजन और 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। फेसलिफ्टेड थार के मिड-2026 तक लॉन्च होने की संभावना है।
