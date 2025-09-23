Mahindra Scorpio N and Classic All Variant Price After New GST महिंद्रा स्कॉर्पियो के किस वैरिएंट पर GST का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? देखें सभी 47 वैरिएंट की नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
Mahindra Scorpio N and Classic All Variant Price After New GST

महिंद्रा स्कॉर्पियो के किस वैरिएंट पर GST का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? देखें सभी 47 वैरिएंट की नई कीमतें

महिंद्रा स्कॉर्पियो देश की टॉप SUVs की लिस्ट में भी शामिल रहती है। ऐसे में नए GST का असर इस कार की कीमतों पर भी देखने को मिला है। इसमें 2000cc से ज्यादा का डीजल इंजन मिलता है। ऐसे में इसकी GST में बड़ी कटौती तो नहीं हुई, फिर भी ग्राहकों को 6.33% या 1.44 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 10:21 PM
Mahindra Scorpio Narrow

महिंद्रा के पोर्टफोलियो में स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये देश की टॉप SUVs की लिस्ट में भी शामिल रहती है। ऐसे में नए GST का असर इस कार की कीमतों पर भी देखने को मिला है। हालांकि, इसमें 2000cc से ज्यादा का डीजल इंजन मिलता है। वहीं, ये 4 मीटर से ज्यादा लंबी है। ऐसे में इसकी GST में बड़ी कटौती तो नहीं हुई, फिर भी ग्राहकों को 6.33% या 1.44 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। स्कॉर्पियो को क्लासिक और एन के अलग मॉडल में खरीद सकते हैं। हम यहां पर इन दोनों मॉडल के सभी 47 वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें बता रहे हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की नई एक्स शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
2.2L Turbo Diesel Manual
S 7S (Side Facing)Rs. 13,76,999Rs. 12,97,700Rs. 79,2995.76%
S 9S (Side Facing)Rs. 13,99,599Rs. 13,19,599Rs. 80,0005.72%
S11 7S (Side Facing)Rs. 17,71,998Rs. 16,70,499Rs. 1,01,4995.73%
S11 7S (Captain Chair)Rs. 17,71,998Rs. 16,70,499Rs. 1,01,4995.73%

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के 2.2-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल के शुरुआती वैरिएंट S 7S (Side Facing) की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 13,76,999 रुपए थी, जो अब घटकर 12,97,700 रुपए हो गई है। यानी इस पर 79,299 रुपए या 5.76% की टैक्स कटौती की गई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो N की नई एक्स शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
2.0L Turbo Petrol Manual
Z2 (E)Rs. 13,99,200Rs. 13,20,200Rs. 79,0005.65%
Z4 (E)Rs. 15,77,000Rs. 14,87,999Rs. 89,0015.64%
Z8SRs. 17,57,999Rs. 16,58,800Rs. 99,1995.64%
Z8TRs. 20,29,000Rs. 19,14,500Rs. 1,14,5005.64%
Z8T CarbonRs. 20,49,000Rs. 19,33,300Rs. 1,15,7005.65%
Z8L ADASRs. 21,35,000Rs. 19,99,900Rs. 1,35,1006.33%
Z8L Carbon ADASRs. 21,55,000Rs. 20,33,399Rs. 1,21,6015.64%
Z8L 6 Seater ADASRs. 21,59,999Rs. 20,38,100Rs. 1,21,8995.64%
2.0L Turbo Petrol Auto (TC)
Z4Rs. 17,39,001Rs. 16,40,800Rs. 98,2015.65%
Z8SRs. 19,05,999Rs. 17,98,400Rs. 1,07,5995.65%
Z8TRs. 21,71,000Rs. 20,48,500Rs. 1,22,5005.64%
Z8T CarbonRs. 21,91,000Rs. 20,67,299Rs. 1,23,7015.65%
Z8L ADASRs. 22,77,001Rs. 21,48,501Rs. 1,28,5005.64%
Z8L 6 Seater ADASRs. 22,95,999Rs. 21,66,399Rs. 1,29,6005.64%
Z8L Carbon ADASRs. 22,97,000Rs. 21,67,300Rs. 1,29,7005.65%
2.2L Turbo Diesel Manual
Z2 (E)Rs. 14,49,001Rs. 13,67,201Rs. 81,8005.65%
Z4 (E)Rs. 16,21,000Rs. 15,29,500Rs. 91,5005.64%
Z4 4WD (E)Rs. 18,35,000Rs. 17,31,400Rs. 1,03,6005.65%
Z6Rs. 17,24,999Rs. 16,27,600Rs. 97,3995.65%
Z8 SRs. 18,56,000Rs. 17,51,200Rs. 1,04,8005.65%
Z8Rs. 19,67,000Rs. 18,56,001Rs. 1,10,9995.64%
Z8TRs. 20,69,000Rs. 19,52,200Rs. 1,16,8005.65%
Z8T CarbonRs. 20,89,000Rs. 19,71,099Rs. 1,17,9015.64%
Z8L ADASRs. 21,75,001Rs. 20,52,001Rs. 1,23,0005.66%
Z8L Carbon ADASRs. 21,95,000Rs. 20,70,200Rs. 1,24,8005.69%
Z8L 6 Seater ADASRs. 22,12,001Rs. 20,87,101Rs. 1,24,9005.65%
Z8T 4WDRs. 22,80,001Rs. 21,51,300Rs. 1,28,7015.64%
Z8L 4WDRs. 23,85,999Rs. 22,51,300Rs. 1,34,6995.65%
Z8T 4WD CarbonRs. 23,00,000Rs. 21,70,200Rs. 1,29,8005.64%
Z8L 4WD CarbonRs. 24,06,000Rs. 22,70,100Rs. 1,35,9005.65%
2.2L Turbo Diesel Auto (TC)
Z4Rs. 17,86,000Rs. 16,85,200Rs. 1,00,8005.64%
Z6Rs. 18,91,000Rs. 17,84,300Rs. 1,06,7005.64%
Z8SRs. 19,56,000Rs. 18,45,600Rs. 1,10,4005.64%
Z8Rs. 21,22,000Rs. 19,99,900Rs. 1,22,1005.75%
Z8TRs. 22,18,000Rs. 20,92,801Rs. 1,25,1995.64%
Z8T CarbonRs. 22,38,000Rs. 21,11,700Rs. 1,26,3005.64%
Z8L ADASRs. 23,24,000Rs. 21,93,000Rs. 1,31,0005.64%
Z8L CarbonRs. 23,44,000Rs. 22,11,701Rs. 1,32,2995.64%
Z8L 6 SeaterRs. 23,47,999Rs. 22,15,499Rs. 1,32,5005.64%
Z8T 4WDRs. 24,36,000Rs. 22,98,500Rs. 1,37,5005.64%
Z8T 4WD CarbonRs. 24,56,000Rs. 23,17,400Rs. 1,38,6005.64%
Z8L 4WDRs. 25,42,001Rs. 23,98,500Rs. 1,43,5015.65%
Z8L 4WD CarbonRs. 25,62,000Rs. 24,17,399Rs. 1,44,6015.64%

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल के शुरुआती वैरिएंट Z2 (E) की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 13,99,200 रुपए थी, जो अब घटकर 13,20,200 रुपए हो गई है। यानी इस पर 79,000 रुपए या 5.65% की टैक्स कटौती की गई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC) के शुरुआती वैरिएंट Z4 की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 17,39,001 रुपए थी, जो अब घटकर 16,40,800 रुपए हो गई है। यानी इस पर 98,201 रुपए या 5.65% की टैक्स कटौती की गई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के 2.0-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल के शुरुआती वैरिएंट Z2 (E) की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 14,49,001 रुपए थी, जो अब घटकर 13,67,201 रुपए हो गई है। यानी इस पर 81,800 रुपए या 5.65% की टैक्स कटौती की गई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के 2.0-लीटर टर्बो डीजल ऑटो (TC) के शुरुआती वैरिएंट Z4 की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 17,86,000 रुपए थी, जो अब घटकर 16,85,200 रुपए हो गई है। यानी इस पर 1,00,800 रुपए या 5.64% की टैक्स कटौती की गई है।

ये भी पढ़ें:वोल्वो का बड़ा धमाका! सेगमेंट में हुंडई, BYD, BMW से सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च

महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा स्कॉर्पियो N में थार और XUV700 का इंजन मिल सकता है। यह 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन से लैस होगी। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जा सकता है। स्कॉर्पियो N के टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इसे ग्लोबल NCAP के नए नॉर्म्स वाले क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

कंपनी ने स्कॉर्पियो N में एकदम नई सिंगल ग्रिल दी है। इसमें क्रोम फिनिशिंग दिखाई देती है। ग्रिल पर कंपनी का नया लोगो नजर आता है। जिससे इसके सामने की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ रिडिजाइन फ्रंट बम्पर, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:वैगनआर, बलेनो से स्विफ्ट तक; देश की टॉप-10 हैचबैक के सभी वैरिएंट की नई कीमतें

SUV में नए डिजाइन किए गए टू-टोन व्हील्स का सेट देखने को मिलता है। एक्सटीरियर के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो इसमें क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन, बटन दिया है।

इसमें नया डैश और सेंटर कंसोल, अपडेटेड सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, रूफ-माउंटेड स्पीकर, लेदर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड, सेंट्रली माउंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। सेफ्टी के लिए सनरूफ, 6 एयरबैग, रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और रियर डिस्क ब्रेक जैसे कई फीचर्स मिलेंगे।

Mahindra Mahindra XUV700 Auto News Hindi

