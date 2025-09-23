महिंद्रा स्कॉर्पियो के किस वैरिएंट पर GST का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? देखें सभी 47 वैरिएंट की नई कीमतें

महिंद्रा स्कॉर्पियो देश की टॉप SUVs की लिस्ट में भी शामिल रहती है। ऐसे में नए GST का असर इस कार की कीमतों पर भी देखने को मिला है। इसमें 2000cc से ज्यादा का डीजल इंजन मिलता है। ऐसे में इसकी GST में बड़ी कटौती तो नहीं हुई, फिर भी ग्राहकों को 6.33% या 1.44 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा।

महिंद्रा के पोर्टफोलियो में स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये देश की टॉप SUVs की लिस्ट में भी शामिल रहती है। ऐसे में नए GST का असर इस कार की कीमतों पर भी देखने को मिला है। हालांकि, इसमें 2000cc से ज्यादा का डीजल इंजन मिलता है। वहीं, ये 4 मीटर से ज्यादा लंबी है। ऐसे में इसकी GST में बड़ी कटौती तो नहीं हुई, फिर भी ग्राहकों को 6.33% या 1.44 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। स्कॉर्पियो को क्लासिक और एन के अलग मॉडल में खरीद सकते हैं। हम यहां पर इन दोनों मॉडल के सभी 47 वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें बता रहे हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की नई एक्स शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 2.2L Turbo Diesel Manual S 7S (Side Facing) Rs. 13,76,999 Rs. 12,97,700 Rs. 79,299 5.76% S 9S (Side Facing) Rs. 13,99,599 Rs. 13,19,599 Rs. 80,000 5.72% S11 7S (Side Facing) Rs. 17,71,998 Rs. 16,70,499 Rs. 1,01,499 5.73% S11 7S (Captain Chair) Rs. 17,71,998 Rs. 16,70,499 Rs. 1,01,499 5.73%

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के 2.2-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल के शुरुआती वैरिएंट S 7S (Side Facing) की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 13,76,999 रुपए थी, जो अब घटकर 12,97,700 रुपए हो गई है। यानी इस पर 79,299 रुपए या 5.76% की टैक्स कटौती की गई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो N की नई एक्स शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 2.0L Turbo Petrol Manual Z2 (E) Rs. 13,99,200 Rs. 13,20,200 Rs. 79,000 5.65% Z4 (E) Rs. 15,77,000 Rs. 14,87,999 Rs. 89,001 5.64% Z8S Rs. 17,57,999 Rs. 16,58,800 Rs. 99,199 5.64% Z8T Rs. 20,29,000 Rs. 19,14,500 Rs. 1,14,500 5.64% Z8T Carbon Rs. 20,49,000 Rs. 19,33,300 Rs. 1,15,700 5.65% Z8L ADAS Rs. 21,35,000 Rs. 19,99,900 Rs. 1,35,100 6.33% Z8L Carbon ADAS Rs. 21,55,000 Rs. 20,33,399 Rs. 1,21,601 5.64% Z8L 6 Seater ADAS Rs. 21,59,999 Rs. 20,38,100 Rs. 1,21,899 5.64% 2.0L Turbo Petrol Auto (TC) Z4 Rs. 17,39,001 Rs. 16,40,800 Rs. 98,201 5.65% Z8S Rs. 19,05,999 Rs. 17,98,400 Rs. 1,07,599 5.65% Z8T Rs. 21,71,000 Rs. 20,48,500 Rs. 1,22,500 5.64% Z8T Carbon Rs. 21,91,000 Rs. 20,67,299 Rs. 1,23,701 5.65% Z8L ADAS Rs. 22,77,001 Rs. 21,48,501 Rs. 1,28,500 5.64% Z8L 6 Seater ADAS Rs. 22,95,999 Rs. 21,66,399 Rs. 1,29,600 5.64% Z8L Carbon ADAS Rs. 22,97,000 Rs. 21,67,300 Rs. 1,29,700 5.65% 2.2L Turbo Diesel Manual Z2 (E) Rs. 14,49,001 Rs. 13,67,201 Rs. 81,800 5.65% Z4 (E) Rs. 16,21,000 Rs. 15,29,500 Rs. 91,500 5.64% Z4 4WD (E) Rs. 18,35,000 Rs. 17,31,400 Rs. 1,03,600 5.65% Z6 Rs. 17,24,999 Rs. 16,27,600 Rs. 97,399 5.65% Z8 S Rs. 18,56,000 Rs. 17,51,200 Rs. 1,04,800 5.65% Z8 Rs. 19,67,000 Rs. 18,56,001 Rs. 1,10,999 5.64% Z8T Rs. 20,69,000 Rs. 19,52,200 Rs. 1,16,800 5.65% Z8T Carbon Rs. 20,89,000 Rs. 19,71,099 Rs. 1,17,901 5.64% Z8L ADAS Rs. 21,75,001 Rs. 20,52,001 Rs. 1,23,000 5.66% Z8L Carbon ADAS Rs. 21,95,000 Rs. 20,70,200 Rs. 1,24,800 5.69% Z8L 6 Seater ADAS Rs. 22,12,001 Rs. 20,87,101 Rs. 1,24,900 5.65% Z8T 4WD Rs. 22,80,001 Rs. 21,51,300 Rs. 1,28,701 5.64% Z8L 4WD Rs. 23,85,999 Rs. 22,51,300 Rs. 1,34,699 5.65% Z8T 4WD Carbon Rs. 23,00,000 Rs. 21,70,200 Rs. 1,29,800 5.64% Z8L 4WD Carbon Rs. 24,06,000 Rs. 22,70,100 Rs. 1,35,900 5.65% 2.2L Turbo Diesel Auto (TC) Z4 Rs. 17,86,000 Rs. 16,85,200 Rs. 1,00,800 5.64% Z6 Rs. 18,91,000 Rs. 17,84,300 Rs. 1,06,700 5.64% Z8S Rs. 19,56,000 Rs. 18,45,600 Rs. 1,10,400 5.64% Z8 Rs. 21,22,000 Rs. 19,99,900 Rs. 1,22,100 5.75% Z8T Rs. 22,18,000 Rs. 20,92,801 Rs. 1,25,199 5.64% Z8T Carbon Rs. 22,38,000 Rs. 21,11,700 Rs. 1,26,300 5.64% Z8L ADAS Rs. 23,24,000 Rs. 21,93,000 Rs. 1,31,000 5.64% Z8L Carbon Rs. 23,44,000 Rs. 22,11,701 Rs. 1,32,299 5.64% Z8L 6 Seater Rs. 23,47,999 Rs. 22,15,499 Rs. 1,32,500 5.64% Z8T 4WD Rs. 24,36,000 Rs. 22,98,500 Rs. 1,37,500 5.64% Z8T 4WD Carbon Rs. 24,56,000 Rs. 23,17,400 Rs. 1,38,600 5.64% Z8L 4WD Rs. 25,42,001 Rs. 23,98,500 Rs. 1,43,501 5.65% Z8L 4WD Carbon Rs. 25,62,000 Rs. 24,17,399 Rs. 1,44,601 5.64%

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल के शुरुआती वैरिएंट Z2 (E) की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 13,99,200 रुपए थी, जो अब घटकर 13,20,200 रुपए हो गई है। यानी इस पर 79,000 रुपए या 5.65% की टैक्स कटौती की गई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC) के शुरुआती वैरिएंट Z4 की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 17,39,001 रुपए थी, जो अब घटकर 16,40,800 रुपए हो गई है। यानी इस पर 98,201 रुपए या 5.65% की टैक्स कटौती की गई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के 2.0-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल के शुरुआती वैरिएंट Z2 (E) की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 14,49,001 रुपए थी, जो अब घटकर 13,67,201 रुपए हो गई है। यानी इस पर 81,800 रुपए या 5.65% की टैक्स कटौती की गई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के 2.0-लीटर टर्बो डीजल ऑटो (TC) के शुरुआती वैरिएंट Z4 की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 17,86,000 रुपए थी, जो अब घटकर 16,85,200 रुपए हो गई है। यानी इस पर 1,00,800 रुपए या 5.64% की टैक्स कटौती की गई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस महिंद्रा स्कॉर्पियो N में थार और XUV700 का इंजन मिल सकता है। यह 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन से लैस होगी। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जा सकता है। स्कॉर्पियो N के टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इसे ग्लोबल NCAP के नए नॉर्म्स वाले क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

कंपनी ने स्कॉर्पियो N में एकदम नई सिंगल ग्रिल दी है। इसमें क्रोम फिनिशिंग दिखाई देती है। ग्रिल पर कंपनी का नया लोगो नजर आता है। जिससे इसके सामने की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ रिडिजाइन फ्रंट बम्पर, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं।

SUV में नए डिजाइन किए गए टू-टोन व्हील्स का सेट देखने को मिलता है। एक्सटीरियर के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो इसमें क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन, बटन दिया है।