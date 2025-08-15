Mahindra Scorpio Discount Rs. 70,000 In August 2025 महिंद्रा ने ग्राहकों की कर दी बल्ले-बल्ले! सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कॉर्पियो पर दे रही ₹70000 का डिस्काउंट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Scorpio Discount Rs. 70,000 In August 2025

महिंद्रा ने ग्राहकों की कर दी बल्ले-बल्ले! सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कॉर्पियो पर दे रही ₹70000 का डिस्काउंट

आप इस महीने इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 70,000 रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट क्लासिक मॉडल पर रही है। जबकि स्कॉर्पियो एन पर 55,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। बता दें कि स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमतें 13.77 लाख से 17.72 लाख रुपए तक हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 01:05 PM
share Share
Follow Us on
महिंद्रा ने ग्राहकों की कर दी बल्ले-बल्ले! सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कॉर्पियो पर दे रही ₹70000 का डिस्काउंट
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Mahindra Scorpio Narrow

महिंद्रा अपने पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कॉर्पियो SUV पर अगस्त में शानदार डिस्काउंट दे रही है। कंपनी स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों पर डिस्काउंट लेकर आई है। यदि आप इस महीने इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 70,000 रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट क्लासिक मॉडल पर रही है। जबकि स्कॉर्पियो एन पर 55,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। बता दें कि स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमतें 13.77 लाख से 17.72 लाख रुपए तक हैं। जबकि, स्कॉर्पियो एन की एक्स-शोरूम कीमतें 13.99 लाख से 25.62 लाख रुपए तक हैं। अब देखते हैं इसके वैरिएंट वाइज डिस्काउंट की लिस्ट।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक डिस्काउंट अगस्त 2025
डिस्काउंट टाइपडिस्काउंट
SCORPIO CLASSIC (S)
कैशRs. 45,000
एक्सेसरीजRs. 30,000
एक्सचेंज बोनसRs. 20,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 25,000
टोटलRs. 70,000 + Accessory
SCORPIO CLASSIC (S11)
कैशRs. 30,000
एक्सेसरीजRs. 20,000
एक्सचेंज बोनसRs. 20,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 25,000
टोटलRs. 55,000 + Accessory
महिंद्रा स्कॉर्पियो N डिस्काउंट अगस्त 2025
डिस्काउंट टाइपडिस्काउंट
SCORPIO N PETROL/ DIESEL (Z4 Variant)
कैशRs. 5,000
एक्सेसरीजRs. 15,000
एक्सचेंज बोनसRs. 20,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 25,000
कॉर्पोरेट ARs. 5,000
कॉर्पोरेट BRs. 4,000
टोटलRs. 35,000 + Accessory
SCORPIO N DIESEL (Z6 7Str Variants)
कैशRs. 25,000
एक्सेसरीजRs. 15,000
एक्सचेंज बोनसRs. 20,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 25,000
कॉर्पोरेट ARs. 5,000
कॉर्पोरेट BRs. 4,000
टोटलRs. 55,000 + Accessory
SCORPIO N DIESEL/PETROL (Z8, Z8L Black Edition)
कैशRs. 20,000
एक्सेसरीजRs. 20,000
एक्सचेंज बोनसRs. 20,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 25,000
कॉर्पोरेट ARs. 5,000
कॉर्पोरेट BRs. 4,000
टोटलRs. 50,000 + Accessory

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 14.49 - 25.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.99 - 23.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 14.25 - 23.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा स्कॉर्पियो N में थार और XUV700 का इंजन मिल सकता है। यह 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन से लैस होगी। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जा सकता है। स्कॉर्पियो N के टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इसे ग्लोबल NCAP के नए नॉर्म्स वाले क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

ये भी पढ़ें:देश का पहला ADAS फीचर वाला स्कूटर, भारतीय बाजार में आज होगी एंट्री

कंपनी ने स्कॉर्पियो N में एकदम नई सिंगल ग्रिल दी है। इसमें क्रोम फिनिशिंग दिखाई देती है। ग्रिल पर कंपनी का नया लोगो नजर आता है। जिससे इसके सामने की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ रिडिजाइन फ्रंट बम्पर, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं।

SUV में नए डिजाइन किए गए टू-टोन व्हील्स का सेट देखने को मिलता है। एक्सटीरियर के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो इसमें क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन, बटन दिया है।

ये भी पढ़ें:देश के किन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम करेगा FASTag एनुअल पास? देखें लिस्ट

इसमें नया डैश और सेंटर कंसोल, अपडेटेड सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, रूफ-माउंटेड स्पीकर, लेदर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड, सेंट्रली माउंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। सेफ्टी के लिए सनरूफ, 6 एयरबैग, रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और रियर डिस्क ब्रेक जैसे कई फीचर्स मिलेंगे।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Mahindra Mahindra Bolero Mahindra XUV700 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।