महिंद्रा स्कॉर्पियो भी हुई टैक्स फ्री! दिसंबर में खरीदने पर पूरे ₹2.68 लाख की बचत; जल्दी जानिए डिटेल्स
महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) के बारे में एक गुड न्यूज है। दरअसल, महिंद्रा स्कॉर्पियो अब शोरूम्स के अलावा, CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है।
स्कॉर्पियो बीते कुछ सालों से लगातार महिंद्रा की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी रही है। अब महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) के बारे में एक गुड न्यूज है। दरअसल, महिंद्रा स्कॉर्पियो अब शोरूम्स के अलावा, CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। ऐसे में देश के जवानों और पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए फ्रोंक्स लाखों रुपये सस्ती हो गई है। बता दें कि CSD से कार खरीदने पर नॉर्मल शोरूम्स की तुलना में टैक्स के लाखों रुपये की बचत होती है।
2.68 लाख रुपये टैक्स छूट
बदा दें कि CSD से कार खरीदने पर आमतौर पर लगने वाले 28 पर्सेंट की जगर 14 पर्सेंट ही जीएसटी देनी होती है। ऐसे में देश के जवानों के लाखों रुपये टैक्स के बच जाते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो की बात करें तो इसका सिर्फ एक वैरिएंट ही CSD में उबलब्ध है। इस वैरिएंट पर खरीदने वालों के 2.68 लाख रुपये बच जाएंगे।
|वैरिएंट
|CSD प्राइस (लाख रुपये)
|एक्स-शोरूम प्राइस प्राइस (लाख रुपये)
|अंतर प्राइस (लाख रुपये)
|स्कॉर्पियो N Z8 डीजल
|15.87
|18.55
|2.68
धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स
महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में सिग्नेचर टॉवरिंग बोनट, नए डुअल-टोन बंपर्स, LED DRLs, नई ग्रिल और रिफ्रेश्ड अलॉय व्हील्स जैसे अपडेट्स मिलते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ और यूएसबी कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, रिमोट कीलेस एंट्री और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी हाई सीटिंग पोज़िशन और स्पेसियस केबिन इसे फैमिली फ्रेंडली SUV बनाते हैं।
दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलता है जो 130bhp पावर और 300Nm टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। वहीं, सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयरबैग्स, ABS with EBD, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट और सीटबेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं।
