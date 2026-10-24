अपनी ही कंपनी की बोलेरो, थार, XUV 7XO पर भारी पड़ी यह 7-सीटर SUV; 93488 लोगों ने खरीद बनाया नंबर-1
अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान स्कॉर्पियो की 93,488 यूनिट बिकीं। स्कॉर्पियो की डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि दूसरे नंबर पर रहने वाली XUV 7XO इससे 40 हजार से जे भी ज्यादा यूनिट से पीछे रही। बता दें कि स्कॉर्पियो कंपनी के लिए सालों से नंबर-1 कार बनी हुई है।
महिंद्रा के लिए स्कॉर्पियो का एकछत्र राज कायम है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले 6 महीने (H1) के दौरान ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान स्कॉर्पियो की 93,488 यूनिट बिकीं। स्कॉर्पियो की डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि दूसरे नंबर पर रहने वाली XUV 7XO इससे 40 हजार से जे भी ज्यादा यूनिट से पीछे रही। बता दें कि स्कॉर्पियो कंपनी के लिए सालों से नंबर-1 कार बनी हुई है। चलिए अब एक बार कंपनी की मॉडल वाइज H1 FY27 सेल्स देखते हैं।
|महिंद्रा कार मॉडल वाइज सेल्स H1 FY27
|नं
|मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|1
|स्कॉर्पियो
|93,488
|84,634
|8,854
|10.47
|2
|XUV 7XO
|53,081
|41,218
|11,863
|28.79
|3
|XUV 3XO
|52,851
|44,400
|8,451
|19.04
|4
|बोलेरो
|51,720
|39,794
|11,926
|29.97
|5
|थार रॉक्स
|36,521
|40,368
|-3,847
|-9.53
|6
|थार OG
|25,424
|18,954
|6,470
|34.14
|7
|XEV 9S
|24,037
|-
|-
|-
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Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
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₹ 16.75 - 18 लाख
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महिंद्रा की H1 FY27 की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की H1 FY27 के दौरान 93,488 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,634 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,854 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 10.47% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 7XO की H1 FY27 के दौरान 53,081 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 41,218 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,863 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 28.79% की ग्रोथ मिली।
महिंद्रा XUV 3XO की H1 FY27 के दौरान 52,851 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 44,400 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,451 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 19.04% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा बोलेरो की H1 FY27 के दौरान 51,720 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 39,794 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,926 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 29.97% की ग्रोथ मिली।
महिंद्रा थार रॉक्स की H1 FY27 के दौरान 36,521 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 40,368 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,847 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.53% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा थार OG की H1 FY27 के दौरान 25,424 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 18,954 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,470 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 34.14% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9S की H1 FY27 के दौरान 24,037 यूनिट बिकी।
महिंद्रा स्कॉर्पियो N का इंजन
इसमें 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन मिलता है। जिसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है।इसके टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम मिलता है। स्कॉर्पियो N में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन दिया है।
महिंद्रा स्कॉर्पियो N का एक्सटीरियर
इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं। इसके साथ, क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं।
महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फीचर्स
इसके डैशबोर्ड के सेंटर कंसोल पर सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, रूफ-माउंटेड स्पीकर, लेदर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड, सेंट्रली माउंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ दी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, रिवर्स कैमरा, TPMS, क्रूज कंट्रोल और रियर डिस्क ब्रेक दिए हैं। ग्लोबल NCAP में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें