अपनी ही कंपनी की बोलेरो, थार, XUV 7XO पर भारी पड़ी यह 7-सीटर SUV; 93488 लोगों ने खरीद बनाया नंबर-1

अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान स्कॉर्पियो की 93,488 यूनिट बिकीं। स्कॉर्पियो की डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि दूसरे नंबर पर रहने वाली XUV 7XO इससे 40 हजार से जे भी ज्यादा यूनिट से पीछे रही। बता दें कि स्कॉर्पियो कंपनी के लिए सालों से नंबर-1 कार बनी हुई है।

महिंद्रा की नंबर-1 कार

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महिंद्रा के लिए स्कॉर्पियो का एकछत्र राज कायम है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले 6 महीने (H1) के दौरान ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान स्कॉर्पियो की 93,488 यूनिट बिकीं। स्कॉर्पियो की डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि दूसरे नंबर पर रहने वाली XUV 7XO इससे 40 हजार से जे भी ज्यादा यूनिट से पीछे रही। बता दें कि स्कॉर्पियो कंपनी के लिए सालों से नंबर-1 कार बनी हुई है। चलिए अब एक बार कंपनी की मॉडल वाइज H1 FY27 सेल्स देखते हैं।

महिंद्रा कार मॉडल वाइज सेल्स H1 FY27 नं मॉडल H1 FY27 H1 FY26 अंतर ग्रोथ % YoY 1 स्कॉर्पियो 93,488 84,634 8,854 10.47 2 XUV 7XO 53,081 41,218 11,863 28.79 3 XUV 3XO 52,851 44,400 8,451 19.04 4 बोलेरो 51,720 39,794 11,926 29.97 5 थार रॉक्स 36,521 40,368 -3,847 -9.53 6 थार OG 25,424 18,954 6,470 34.14 7 XEV 9S 24,037 - - -

महिंद्रा की H1 FY27 की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की H1 FY27 के दौरान 93,488 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,634 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,854 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 10.47% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 7XO की H1 FY27 के दौरान 53,081 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 41,218 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,863 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 28.79% की ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV 3XO की H1 FY27 के दौरान 52,851 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 44,400 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,451 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 19.04% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा बोलेरो की H1 FY27 के दौरान 51,720 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 39,794 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,926 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 29.97% की ग्रोथ मिली।

महिंद्रा थार रॉक्स की H1 FY27 के दौरान 36,521 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 40,368 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,847 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.53% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा थार OG की H1 FY27 के दौरान 25,424 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 18,954 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,470 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 34.14% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9S की H1 FY27 के दौरान 24,037 यूनिट बिकी।

महिंद्रा स्कॉर्पियो N का इंजन

इसमें 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन मिलता है। जिसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है।इसके टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम मिलता है। स्कॉर्पियो N में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन दिया है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो N का एक्सटीरियर

इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं। इसके साथ, क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं।