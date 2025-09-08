स्कॉर्पियो लवर्स की बल्ले-बल्ले! GST कम होने पर सिर्फ इतने की पड़ेगी भौकाली SUV, ₹1.20 लाख तक सस्ता होगा ये वैरिएंट

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक सस्ती होने वाली है। जी हां, क्योंकि जीएसटी कटौती के बाद स्कॉर्पियो क्लासिक पर 1.20 लाख तक की बचत हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 8 Sep 2025 10:41 PM

हाल ही में कई कार कंपनियों ने कीमतें कम करने का ऐलान किया है। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद महिंद्रा की कई कारें सस्ती होने वाली हैं और अब महिंद्रा ने भी स्कॉर्पियो क्लासिक पर बड़ा प्राइस कट किया है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, लेकिन महिंद्रा ने ग्राहकों को लुभाने के लिए पहले ही नई कीमतें लागू करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदने के लिए कितना लगेगा?

कितना सस्ता हुआ स्कॉर्पियो क्लासिक? नई जीएसटी दरों के बाद स्कॉर्पियो क्लासिक के दाम औसतन 5.7% तक घट गए हैं। सबसे बड़ा कट स्कॉर्पियो क्लासिक S11 (7-सीटर, कैप्टन सीट) डीजल-एमटी वैरिएंट पर देखने को मिल सकता है। जी हां, क्योंकि इस वैरिएंट पर कंपनी 1.20 लाख तक की कटौती कर सकती है। बाकी वैरिएंट पर भी ग्राहकों को 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की बचत मिल रही है। यानी अब स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदना न सिर्फ आसान, बल्कि और भी ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी हो गया है।

क्यों खास है यह बदलाव? जीएसटी 2.0 का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगा। महिंद्रा ने अब कीमतों को और आकर्षक बना दिया है। जी हां, क्योंकि फेस्टिव सीजन से पहले ग्राहकों को लुभाने का परफेक्ट मौका है।

स्कॉर्पियो क्लासिक– ग्राहकों की पसंद महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक अपनी दमदार रोड प्रेजेंस, पावरफुल डीजल इंजन और मजबूत बॉडी की वजह से अब भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। नई कीमतों के साथ यह SUV अब और भी बड़ी संख्या में खरीदारों को आकर्षित कर सकती है।