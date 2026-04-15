थार के बाद महिंद्रा ने SUV को भी कर दिया महंगा, खरीदने से पहले यहां देख लो नई प्राइस लिस्ट
कंपनी ने 6 अप्रैल, 2026 से कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया था। इससे पहले वो थ्री-डोर वाली थार की कीमतों में भी इजाफा कर चुकी है। थार को खरीदने के लिए आपको 43,500 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। वहीं, अब उसने स्कॉर्पियो क्लासिक को महंगा कर दिया है।
देश में सबसे ज्यादा SUVs बेचने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी धीरे-धीरे अपने मॉडल को महंगा करने में लगी है। इस लिस्ट में अब स्कॉर्पियो क्लासिक का नाम भी शामिल है। क्लासिक की S11 रेंज में 7S और 7S CC शामिल हैं। इनके हर मॉडल पर 29,401 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद S 9S वैरिएंट आता है, जिसकी कीमत अब पिछली प्राइस लिस्ट के मुकाबले 25,501 रुपए ज्यादा हो गई है। इसी तरह, स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वैरिएंट S 7S को भी 2,000 रुपए महंगा कर दिया है। क्लासिक रेंज की एक्स-शोरूम कीमतें अब 13 लाख रुपए से लेकर 17 लाख रुपए तक हैं।
2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन
इस मॉडल में 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन लगा है, जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और 130bhp की पावर और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस SUV में कई बेहतरीन फीचर्स मिलते है, जिसमें 18 डायमंड-कट एलॉय व्हील्स, 12-स्पीकर वाला सोनी-ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम, फ्रंट कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ऑटो-डिमिंग IRVM, ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं।
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Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.25 लाख
Tata Harrier
₹ 12.89 - 25.25 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
थार खरीदना भी महंगा हुआ
बता दें कि कंपनी ने 6 अप्रैल, 2026 से कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया था। इससे पहले वो थ्री-डोर वाली थार की कीमतों में भी इजाफा कर चुकी है। थार को खरीदने के लिए आपको 43,500 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। यह प्राइस हाइक थार के LXT 4WD 2.2 Diesel AT वैरिएंट के लिए है। इसके LXT 4WD 2.0 Petrol AT वैरिएंट को महिंद्रा ने 41,500 रुपए महंगा कर दिया है। LXT 4WD 2.2 Diesel MT वाले वैरिएंट की कीमत में 39500 रुपए और LXT 4WD 2.0 Petrol MT वैरिएंट की कीमत में 37500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
FY26 में भी जमकर बिकी थार
अगर आप थार का LXT 2WD 1.5 Diesel MT या LXT 4WD 2.0 Petrol MT वैरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको दोनों के लिए कंपनी को 30,500 रुपए ज्यादा देने होंगे। खास बात है कि एंट्री-लेवल AXT 2WD 1.5 Diesel MT की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह अभी भी 9.99 लाख रुपए का है। ध्यान रहे कि यह सभी कीमतें एक्स-शोरूम प्राइस हैं। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में थार की 1,26,261 यूनिट्स बिकीं। जबकि, पिछले साल यह संख्या 84,834 यूनिट्स थी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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