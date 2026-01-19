Hindustan Hindi News
Mahindra Scorpio Classic Price Hiked By Up To 19000 in January 2026, check all details
महंगी हुई महिंद्रा की ये भौकाली SUV, अब ₹19,000 तक ज्यादा लगेंगे; बुकिंग से पहले देखें नई प्राइस

महंगी हुई महिंद्रा की ये भौकाली SUV, अब ₹19,000 तक ज्यादा लगेंगे; बुकिंग से पहले देखें नई प्राइस

संक्षेप:

जनवरी 2026 में महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमतों में बदलाव किया गया है। कंपनी ने इसकी कीमत में 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 19, 2026 03:59 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इसकी नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। 2.2 लीटर टर्बो डीजल-मैनुअल इंजन वाले S11 वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक 2026 की कीमतें अब 13.0 लाख रुपये से शुरू होती हैं। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.16% तक की बढ़ोतरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नीचे दिए गए चार्ट में 2026 स्कॉर्पियो क्लासिक के सभी वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतें दी गई हैं। चार्ट में इसकी तुलना भी गई है और प्रतिशत में बढ़ोतरी को दर्शाया गया है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एक्स-शोरूम प्राइस (जनवरी 2026)

पुरानी और नई कीमत की तुलना

2.2L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
S 7S (साइड फेसिंग)Rs. 12,97,700Rs. 2,000Rs. 12,99,7000.15%
S 9S (साइड फेसिंग)Rs. 13,19,599Rs. 1,801Rs. 13,21,4000.14%
S11 7S (साइड फेसिंग)Rs. 16,70,499Rs. 19,401Rs. 16,89,9001.16%
S11 7S (कैप्टन चेयर)Rs. 16,70,499Rs. 19,401Rs. 16,89,9001.16%

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक 2.2 लीटर टर्बो डीजल-मैनुअल इंजन वाले S11 वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 19,401 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक 2026 की कीमतें अब 13.0 लाख रुपये से शुरू होकर 16.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.16% तक की बढ़ोतरी है।

