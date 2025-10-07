mahindra scorpio classic getting cheaper by up to rs 90000 in october 2025 दिवाली डील! 90,000 रुपये तक सस्ती मिल रही महिंद्रा की ये नंबर-1 SUV, मौका अक्टूबर तक वैलिड, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi News ऑटो न्यूज़ mahindra scorpio classic getting cheaper by up to rs 90000 in october 2025

महिंद्रा अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी स्कॉर्पियो पर अक्टूबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic) खरीदने पर इस दौरान ग्राहकों को 90,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान Tue, 7 Oct 2025 10:42 AM
दिवाली दस्तक देने ही वाली है। अगर आप भी इस दिवाली अपने घर नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी स्कॉर्पियो पर अक्टूबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic) खरीदने पर इस दौरान ग्राहकों को 90,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस और दूसरी छूट भी शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी

अगर फीचर्स की बात करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक में क्रूज कंट्रोल, ऑटो एसी, ऑक्स कनेक्टिविटी के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और एलइडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हैडलाइट्स दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी फीचर्स के तौर पर कार में डुअल-फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, एबीएस और स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। मार्केट में महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, एमजी एस्टर जैसी एसयूवी से होता है।

कुछ ऐसा है स्कॉर्पियो का पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो 132bhp की अधिकतम पावर और 300Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक भारतीय ग्राहकों के लिए मौजूदा समय में 5 कलर ऑप्शन में मौजूद है। जबकि ग्राहक इसे 2 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। बता दें कि जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.98 लाख रुपये है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Mahindra Auto News Hindi

