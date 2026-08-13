Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धूम मचा देगा Mahindra Scorpio Classic का नया अवतार, मिलेंगे कई नए फीचर, सनरूफ भी

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

महिंद्रा अपनी दमदार एसयूवी - स्कॉर्पियो क्लासिक को जल्द ही बड़ा अपडेट देने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस पॉपुलर एसयूवी के फेसलिफ्ट पर काम कर रही है। लॉन्च से पहले इसके कुछ फोटो सामने आए हैं। आई जानते हैें डीटेल।

Mahindra Scorpio Classic
महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक
Mahindra Scorpio N
केवल
17,900/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

पुरानी स्कॉर्पियो यानी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic) के फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। महिंद्रा अपनी इस दमदार एसयूवी को जल्द ही बड़ा अपडेट देने वाली है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस पॉपुलर एसयूवी के फेसलिफ्ट पर काम कर रही है। इसके कुछ फोटो ऑनलाइन लीक हुए हैं। हालांकि, ये तस्वीरें डिजिटल रेंडर बताई जा रही हैं, इसलिए प्रोडक्शन मॉडल में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। नई स्कॉर्पियो क्लासिक में महिंद्रा ने इसके पुराने रफ एंड टफ डिजाइन को बरकरार रखते हुए कई छोटे-बड़े कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Amaze
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
EMI केवल9,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
अपनी EMI जानें

फ्रंट में दिख सकते हैं ये बदलाव

नई स्कॉर्पियो क्लासिक के फ्रंट में वर्टिकल स्लैट्स के साथ हनीकॉम्ब पैटर्न वाली ग्रिल देखने को मिल सकती है। बंपर को भी थोड़ा अपडेट किया गया है और इसमें बड़ा सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट लगा है। फॉग लैंप का डिजाइन भी बदला हुआ है। वहीं, इसमें हेडलैंप का मौजूदा डिजाइन ही बरकरार रहने की उम्मीद है। यह देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि कंपनी हेडलैंप में LED DRL देती है या नहीं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.69 - 25.49 लाख

EMI केवल17,900/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO

₹ 13.66 - 24.92 लाख

EMI केवल17,900/ माह
अपनी EMI जानें
Tata Safari

Tata Safari

₹ 13.29 - 26.4 लाख

EMI केवल17,400/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Alcazar

Hyundai Alcazar

₹ 14.99 - 21.74 लाख

EMI केवल19,600/ माह
अपनी EMI जानें
MG Hector Plus

MG Hector Plus

₹ 17.49 - 19.69 लाख

EMI केवल22,900/ माह
अपनी EMI जानें

नए ब्लैक फिनिश वाले 5-स्पोक अलॉय व्हील

साइड प्रोफाइल में बदलाव काफी मामूली होंगे। फ्रंट फेंडर गार्निश को नया डिजाइन मिल सकता है और टर्न इंडिकेटर को फेंडर से हटाकर ORVM पर लगाया जा सकता है। व्हील आर्च और दरवाजों पर क्लैडिंग का डिजाइन भी बदला जाएगा। एसयूवी में नए ब्लैक फिनिश वाले 5-स्पोक अलॉय व्हील और अपडेटेड रूफ रेल्स मिल सकते हैं। पीछे की तरफ नया इंटीग्रेटेड स्पॉयलर और सेंटर में ब्रेक लाइट भी दिखाई दे सकती है। टेललैंप और रियर बंपर में भी मामूली बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट
ये भी पढ़ें:360 डिग्री कैमरा वाली टाटा की तीन दमदार कारें, कीमत 10 लाख रुपये से कम

बेहतर इन्फोटेनमेंट सिस्टम और कुछ नए फीचर

केबिन में भी कुछ अपडेट मिलने की उम्मीद है। इसमें नया इंटीरियर थीम, बेहतर इन्फोटेनमेंट सिस्टम और कुछ नए फीचर दिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रिक सनरूफ हो सकता है। स्कॉर्पियो क्लासि में अब तक सनरूफ नहीं आता था, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए महिंद्रा पहली बार इसमें यह फीचर दे सकती है।

स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट
ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले आ रहीं ये तीन धाकड़ SUV, लिस्ट में टाटा और किआ के साथ JSW भी

मेकैनिकली कोई बड़ा बदलाव नहीं

मेकैनिकली इसमें बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। एसयूवी में मौजूदा 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन जारी रह सकता है, जो करीब 130 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है। इसमें मैनुअल गियरबॉक्स मिल सकता है। स्कॉर्पियो क्लासिट फेसलिफ्ट को महिंद्रा इस साल अपने ऐनुअल इवेंट में अनवील कर सकती है। बताते चलें कि कंपनी अपनी स्कॉर्पियो N पिकअप को भी 14 अगस्त के इवेंट में इंट्रोड्यूस करने वाली है।

ये भी पढ़ें:वापस आ रही डीजल इंजन वाली यह धांसू सेडान, 40 kmpl तक का माइलेज

(Story Photos: Cartoq)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।