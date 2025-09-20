जीएसटी में छूट से करीब ₹2 लाख तक सस्ती हो गई ये नंबर-1 SUV, जान लीजिए नई कीमत

महिंद्रा स्कॉर्पियो को निकट भविष्य में खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, कंपनी ने जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो की कीमतों में 1,00,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की है।

भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) को खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि लगातार महिंद्रा स्कॉर्पियो बीते कुछ सालों से कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन रही है। अगर आप भी निकट भविष्य में महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, कंपनी ने जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो की कीमतों में 1,00,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की है। इसके अलावा, स्कॉर्पियो पर हजारों रुपये के दूसरे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। ऐसे में महिंद्रा स्कॉर्पियो करीब 2,00,000 रुपये तक सस्ती हो गई है।

अब इतनी रह गई कीमत बता दें कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद कंपनी ने महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमतों में 1.01 लाख रुपये तक की कटौती कर दी। इसके अलावा, ग्राहकों को इस दौरान महिंद्रा स्कॉर्पियो पर 95,000 रुपये तक के दूसरे एडीशनल बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ग्राहक अभी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पर 1.96 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस कमी के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.38 लाख रुपये हो गई है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में सिग्नेचर टॉवरिंग बोनट, नए डुअल-टोन बंपर्स, LED DRLs, नई ग्रिल और रिफ्रेश्ड अलॉय व्हील्स जैसे अपडेट्स मिलते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ और यूएसबी कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, रिमोट कीलेस एंट्री और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी हाई सीटिंग पोज़िशन और स्पेसियस केबिन इसे फैमिली फ्रेंडली SUV बनाते हैं।