नंबर-1 पोजीशन से हट ही नहीं रही ये SUV, चुपचाप 177000 घरों तक पहुंची; सेफ्टी में भी 5-स्टार
भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) हमेशा से एक पॉपुलर एसयूवी रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए महिंद्रा स्कॉर्पियो बीते साल यानी 2025 में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई। इसके अलावा, महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बीते साल के टॉप-10 लिस्ट में आठवें नंबर पर भी अपनी जगह बनाई। इस दौरान महिंद्रा स्कॉर्पियो को कुल 1,77,000 नए ग्राहक मिले। बता दें कि महिंद्रा स्कॉर्पियो बीते साल लगभग हर महीने कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल भी रही। आइए जानते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स
महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में सिग्नेचर टॉवरिंग बोनट, नए डुअल-टोन बंपर्स, LED DRLs, नई ग्रिल और रिफ्रेश्ड अलॉय व्हील्स जैसे अपडेट्स मिलते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ और यूएसबी कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, रिमोट कीलेस एंट्री और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी हाई सीटिंग पोज़िशन और स्पेसियस केबिन इसे फैमिली फ्रेंडली SUV बनाते हैं।
दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलता है जो 130bhp पावर और 300Nm टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। वहीं, सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयरबैग्स, ABS with EBD, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट और सीटबेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं।
5-स्टार से है लैस
भारतीय मार्केट में स्कॉर्पियो की एक्स-शोरूम कीमत 12.98 लाख से 16.70 लाख रुपये तक जाती है। दूसरी ओर सेफ्टी के मामले में भी महिंद्रा स्कॉर्पियो एक शानदार एसयूवी है। बता दें कि महिंद्रा स्कॉर्पियो को ग्लोबल NCAP ने फेमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी है।
