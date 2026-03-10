Hindustan Hindi News
स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV3XO... एक साथ महिंद्रा की ये 3 SUV हो गईं सस्ती; ₹85000 की छूट और फ्री एक्सेसरीज

Mar 10, 2026 07:08 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा इस महीने अपने पोर्टफोलियो में शामिल तीन हाई इन डिमांडिंग मॉडल पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, मार्च में आप बोलेरो, स्कॉर्पियो और XUV 3XO जैसे मॉडल खरीदते हैं तब आपको 85,000 रुपए तक के बेनिफिट के साथ फ्री एक्सेसरीज भी मिलेगी।

महिंद्रा इस महीने अपने पोर्टफोलियो में शामिल तीन हाई इन डिमांडिंग मॉडल पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, मार्च में आप बोलेरो, स्कॉर्पियो और XUV 3XO जैसे मॉडल खरीदते हैं तब आपको 85,000 रुपए तक के बेनिफिट के साथ फ्री एक्सेसरीज भी मिलेगी। कंपनी इन कारों को अलग-अलग मॉडल और मॉडल ईयर पर अलग डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट का फायदा कैश, एक्सचेंज, कॉर्पोरेट, लॉयल्टी जैसे अलग-अलग बेनिफिट की मदद से मिलेगा। चलिए अब इन सभी डिस्काउंट के बारे में डिटेल से जानते हैं। ताकी आप कंपनी के शोरूम पर जाकर पूरा फायदा उठा सकें।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ये भी पढ़ें:थार खरीदना हो गया सस्ता, कंपनी इस महीने दे रही ₹1.75 लाख का डिस्काउंट

अब बात करें स्कॉर्पियो पर मिलने वाले मार्च डिस्काउंट की तो स्कॉर्पियो एन के मॉडल ईयर 2025 पर 60,000 रुपए और फ्री एक्सेसरीज का फायदा मिलेगा। वहीं, स्कॉर्पियो क्लासिक के मॉडल ईयर 2025 पर 85,000 रुपए और फ्री एक्सेसरीज का बेनिफिट मिलेगा। जबकि, स्कॉर्पियो क्लासिक के मॉडल ईयर 2026 पर 20,000 रुपए और फ्री एक्सेसरीज जैसे बेनिफिट मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:भारतीय बाजार में आई ये नई SUV, डिजाइन देख आप भी कहेंगे WOW!

इसी तरह कंपनी XUV 3XO के भी मॉडल ईयर पर अलग-अलग डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, XUV 3XO मॉडल ईयर 2025 पर 55,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ फ्री एक्सेसरीज भी मिलेगा। जबकि, XUV 3XO मॉडल ईयर 2026 पर 20,000 रुपए और फ्री एक्सेसरीज जैसे बेनिफिट मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा लाई ₹4 लाख का ऐसा डिस्काउंट, शोरूम जाकर बना लेंगे कार खरीदने का मन!

नई स्कॉर्पियो से जल्द उठेगा पर्दा
महिंद्रा स्कॉर्पियो पिछले कई सालों कंपनी की नंबर-1 कार रही है। ऐसे में कंपनी इसकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए इसका एक नया मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, महिंद्रा ICE लाइनअप को भी रिफ्रेश करते हुए स्कॉर्पियो N का फेसलिफ्ट मॉडल प्लान कर रही है। चेन्नई में एक रैप्ड मॉडल के साथ इसे देखा गया है। वैसे तो इसके डिजाइन का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में आगे और पीछे के हिस्से में बदलाव हो सकते हैं। नए एलॉय शायद 19 इंच के साइज के होंगे और इंटीरियर में ओवरहॉल हो सकता है। लेटेस्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक्स के हिसाब से शायद इसमें आदर्श रूप से एक बदला हुआ इंफोटेनमेंट सेटअप मिल सकता है। XUV700 फेसलिफ्ट जैसा ट्राई-क्लस्टर भी इसमें देखने को मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
