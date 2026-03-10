स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV3XO... एक साथ महिंद्रा की ये 3 SUV हो गईं सस्ती; ₹85000 की छूट और फ्री एक्सेसरीज

Mar 10, 2026 07:08 pm IST

महिंद्रा इस महीने अपने पोर्टफोलियो में शामिल तीन हाई इन डिमांडिंग मॉडल पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, मार्च में आप बोलेरो, स्कॉर्पियो और XUV 3XO जैसे मॉडल खरीदते हैं तब आपको 85,000 रुपए तक के बेनिफिट के साथ फ्री एक्सेसरीज भी मिलेगी। कंपनी इन कारों को अलग-अलग मॉडल और मॉडल ईयर पर अलग डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट का फायदा कैश, एक्सचेंज, कॉर्पोरेट, लॉयल्टी जैसे अलग-अलग बेनिफिट की मदद से मिलेगा। चलिए अब इन सभी डिस्काउंट के बारे में डिटेल से जानते हैं। ताकी आप कंपनी के शोरूम पर जाकर पूरा फायदा उठा सकें।

सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो पर मिलने वाले डिस्काउंट की तो बोलेरो नियो और नियो प्लस के मॉडल ईयर 2025 पर 60,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, बोलेरो नियो और नियो प्लस मॉडल के ईयर 2026 पर 50,000 रुपए का फायदा मिलेगा। जबकि, बोलेरो के मॉडल ईयर 2025 पर 20,000 रुपए और फ्री एक्सेसरीज जैसे बेनिफिट मिलेंगे।

अब बात करें स्कॉर्पियो पर मिलने वाले मार्च डिस्काउंट की तो स्कॉर्पियो एन के मॉडल ईयर 2025 पर 60,000 रुपए और फ्री एक्सेसरीज का फायदा मिलेगा। वहीं, स्कॉर्पियो क्लासिक के मॉडल ईयर 2025 पर 85,000 रुपए और फ्री एक्सेसरीज का बेनिफिट मिलेगा। जबकि, स्कॉर्पियो क्लासिक के मॉडल ईयर 2026 पर 20,000 रुपए और फ्री एक्सेसरीज जैसे बेनिफिट मिलेंगे।

इसी तरह कंपनी XUV 3XO के भी मॉडल ईयर पर अलग-अलग डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, XUV 3XO मॉडल ईयर 2025 पर 55,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ फ्री एक्सेसरीज भी मिलेगा। जबकि, XUV 3XO मॉडल ईयर 2026 पर 20,000 रुपए और फ्री एक्सेसरीज जैसे बेनिफिट मिलेंगे।

नई स्कॉर्पियो से जल्द उठेगा पर्दा

महिंद्रा स्कॉर्पियो पिछले कई सालों कंपनी की नंबर-1 कार रही है। ऐसे में कंपनी इसकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए इसका एक नया मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, महिंद्रा ICE लाइनअप को भी रिफ्रेश करते हुए स्कॉर्पियो N का फेसलिफ्ट मॉडल प्लान कर रही है। चेन्नई में एक रैप्ड मॉडल के साथ इसे देखा गया है। वैसे तो इसके डिजाइन का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में आगे और पीछे के हिस्से में बदलाव हो सकते हैं। नए एलॉय शायद 19 इंच के साइज के होंगे और इंटीरियर में ओवरहॉल हो सकता है। लेटेस्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक्स के हिसाब से शायद इसमें आदर्श रूप से एक बदला हुआ इंफोटेनमेंट सेटअप मिल सकता है। XUV700 फेसलिफ्ट जैसा ट्राई-क्लस्टर भी इसमें देखने को मिल सकता है।