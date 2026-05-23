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लोगों के दिलों-दिमाग में घुस गई यह SUV, ये हैरियर, सफारी, फॉर्च्यूनर भी नहीं, बिक्री में शान से बनी नंबर-1

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ग्राहकों के बीच 4.5 से 4.8 मीटर सेगमेंट की एसयूवी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में Mahindra Scorpio ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

लोगों के दिलों-दिमाग में घुस गई यह SUV, ये हैरियर, सफारी, फॉर्च्यूनर भी नहीं, बिक्री में शान से बनी नंबर-1

भारतीय ग्राहकों के बीच 4.5 से 4.8 मीटर सेगमेंट की एसयूवी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio / N) ने एक बार फिर टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीते महीने कुल 14,719 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो की बिक्री में 5.25 पर्सेंट की मामूली गिरावट देखी गई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 15,534 यूनिट्स था। आइए जानते हैं इस सेगमेंट की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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चौथे नंबर पर रही टाटा हैरियर

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी महिंद्रा की ही धांसू एसयूवी महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा XUV 7XO ने अप्रैल, 2026 में पिछले साल के मुकाबले 26.71 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,630 यूनिट एसयूवी की बिक्री की है। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9S रही। महिंद्रा XEV 9S ने इस दौरान कुल 3,242 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर रही। हैरियर ने इस दौरान 151.48 पर्सेंट की बंपर सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,545 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

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22% घट गई फॉर्च्यूनर की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 22.42 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,253 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,611 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 9.48 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,467 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की।

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दसवें नंबर पर रही जीप कंपास

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर एमजी हेक्टर रही। एमजी हेक्टर ने इस दौरान 32.75 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,297 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 16.42 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 850 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में जीप कंपास रही। जीप कंपास ने इस दौरान 10.95 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 122 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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