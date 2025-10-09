Mahindra Scorpio Becomes Best Selling 7-Seater In September 2025 अर्टिगा की निकल गई हेकड़ी! फाइनली इस 7-सीटर ने नंबर-1 की पोजीशन हथिया ली; ये कैरेंस या इनोवा नहीं, Auto Hindi News - Hindustan
Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान Thu, 9 Oct 2025 02:08 PM
अर्टिगा की निकल गई हेकड़ी! फाइनली इस 7-सीटर ने नंबर-1 की पोजीशन हथिया ली; ये कैरेंस या इनोवा नहीं

महिंद्रा स्कॉर्पियो ने लंबे अरसे बाद सेल्स में कमाल करते हुए कई कारनामे कर दिए। पिछले महीने यानी सितंबर में एक तरफ जहां ये 7-सीटर देश की टॉप-5 कारों की लिस्ट में शामिल रही। तो इसने अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कॉम्पटीटर और नंबर-1 मारुति अर्टिगा को पीछे छोड़ दिया। इस सेगमेंट में किआ कैरेंस और टोयोटा इनोवा भी शामिल हैं। टॉप-10 कारों की लिस्ट में अर्टिगा 10वीं पोजीशन पर रही। जबकि स्कॉर्पियो और अर्टिगा के बीच 6000 यूनिट से भी ज्यादा का अंतर रहा। बता दें कि पिछले कई महीनों से अर्टिगा का इस सेगमेंट में दबदाब देखे को मिल रहा था। हालांकि, GST 2.0 ने स्कॉर्पियो की सेल्स में जबरदस्त इजाफा कर दिया। चलिए सबसे पहले आप टॉ-10 कारों की लिस्ट पर एक नजर डाल लीजिए।

टॉप-10 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025
मॉडलसितंबर 2025सितंबर 2024YoY ग्रोथ %
टाटा नेक्सन22,57311,47097%
मारुति डिजायर20,03810,85385%
हुंडई क्रेटा18,86115,90219%
महिंद्रा स्कॉर्पियो18,37214,43827%
टाटा पंच15,89113,71116%
मारुति स्विफ्ट15,54716,241-4%
मारुति वैगनआर15,38813,33915%
मारुति फ्रोंक्स13,76713,874-1%
मारुति बलेनो13,17314,292-8%
मारुति अर्टिगा12,11517,441-31%


महिंद्रा स्कॉर्पियो की GST 2.0 के बाद नई एक्स शोरूम कीमतें

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के 2.2-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल के शुरुआती वैरिएंट S 7S (Side Facing) की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 13,76,999 रुपए थी, जो अब घटकर 12,97,700 रुपए हो गई है। यानी इस पर 79,299 रुपए या 5.76% की टैक्स कटौती की गई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल के शुरुआती वैरिएंट Z2 (E) की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 13,99,200 रुपए थी, जो अब घटकर 13,20,200 रुपए हो गई है। यानी इस पर 79,000 रुपए या 5.65% की टैक्स कटौती की गई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की नई एक्स शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
2.2L Turbo Diesel Manual
S 7S (Side Facing)Rs. 13,76,999Rs. 12,97,700Rs. 79,2995.76%
S 9S (Side Facing)Rs. 13,99,599Rs. 13,19,599Rs. 80,0005.72%
S11 7S (Side Facing)Rs. 17,71,998Rs. 16,70,499Rs. 1,01,4995.73%
S11 7S (Captain Chair)Rs. 17,71,998Rs. 16,70,499Rs. 1,01,4995.73%


महिंद्रा स्कॉर्पियो N की नई एक्स शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
2.0L Turbo Petrol Manual
Z2 (E)Rs. 13,99,200Rs. 13,20,200Rs. 79,0005.65%
Z4 (E)Rs. 15,77,000Rs. 14,87,999Rs. 89,0015.64%
Z8SRs. 17,57,999Rs. 16,58,800Rs. 99,1995.64%
Z8TRs. 20,29,000Rs. 19,14,500Rs. 1,14,5005.64%
Z8T CarbonRs. 20,49,000Rs. 19,33,300Rs. 1,15,7005.65%
Z8L ADASRs. 21,35,000Rs. 19,99,900Rs. 1,35,1006.33%
Z8L Carbon ADASRs. 21,55,000Rs. 20,33,399Rs. 1,21,6015.64%
Z8L 6 Seater ADASRs. 21,59,999Rs. 20,38,100Rs. 1,21,8995.64%
2.0L Turbo Petrol Auto (TC)
Z4Rs. 17,39,001Rs. 16,40,800Rs. 98,2015.65%
Z8SRs. 19,05,999Rs. 17,98,400Rs. 1,07,5995.65%
Z8TRs. 21,71,000Rs. 20,48,500Rs. 1,22,5005.64%
Z8T CarbonRs. 21,91,000Rs. 20,67,299Rs. 1,23,7015.65%
Z8L ADASRs. 22,77,001Rs. 21,48,501Rs. 1,28,5005.64%
Z8L 6 Seater ADASRs. 22,95,999Rs. 21,66,399Rs. 1,29,6005.64%
Z8L Carbon ADASRs. 22,97,000Rs. 21,67,300Rs. 1,29,7005.65%
2.2L Turbo Diesel Manual
Z2 (E)Rs. 14,49,001Rs. 13,67,201Rs. 81,8005.65%
Z4 (E)Rs. 16,21,000Rs. 15,29,500Rs. 91,5005.64%
Z4 4WD (E)Rs. 18,35,000Rs. 17,31,400Rs. 1,03,6005.65%
Z6Rs. 17,24,999Rs. 16,27,600Rs. 97,3995.65%
Z8 SRs. 18,56,000Rs. 17,51,200Rs. 1,04,8005.65%
Z8Rs. 19,67,000Rs. 18,56,001Rs. 1,10,9995.64%
Z8TRs. 20,69,000Rs. 19,52,200Rs. 1,16,8005.65%
Z8T CarbonRs. 20,89,000Rs. 19,71,099Rs. 1,17,9015.64%
Z8L ADASRs. 21,75,001Rs. 20,52,001Rs. 1,23,0005.66%
Z8L Carbon ADASRs. 21,95,000Rs. 20,70,200Rs. 1,24,8005.69%
Z8L 6 Seater ADASRs. 22,12,001Rs. 20,87,101Rs. 1,24,9005.65%
Z8T 4WDRs. 22,80,001Rs. 21,51,300Rs. 1,28,7015.64%
Z8L 4WDRs. 23,85,999Rs. 22,51,300Rs. 1,34,6995.65%
Z8T 4WD CarbonRs. 23,00,000Rs. 21,70,200Rs. 1,29,8005.64%
Z8L 4WD CarbonRs. 24,06,000Rs. 22,70,100Rs. 1,35,9005.65%
2.2L Turbo Diesel Auto (TC)
Z4Rs. 17,86,000Rs. 16,85,200Rs. 1,00,8005.64%
Z6Rs. 18,91,000Rs. 17,84,300Rs. 1,06,7005.64%
Z8SRs. 19,56,000Rs. 18,45,600Rs. 1,10,4005.64%
Z8Rs. 21,22,000Rs. 19,99,900Rs. 1,22,1005.75%
Z8TRs. 22,18,000Rs. 20,92,801Rs. 1,25,1995.64%
Z8T CarbonRs. 22,38,000Rs. 21,11,700Rs. 1,26,3005.64%
Z8L ADASRs. 23,24,000Rs. 21,93,000Rs. 1,31,0005.64%
Z8L CarbonRs. 23,44,000Rs. 22,11,701Rs. 1,32,2995.64%
Z8L 6 SeaterRs. 23,47,999Rs. 22,15,499Rs. 1,32,5005.64%
Z8T 4WDRs. 24,36,000Rs. 22,98,500Rs. 1,37,5005.64%
Z8T 4WD CarbonRs. 24,56,000Rs. 23,17,400Rs. 1,38,6005.64%
Z8L 4WDRs. 25,42,001Rs. 23,98,500Rs. 1,43,5015.65%
Z8L 4WD CarbonRs. 25,62,000Rs. 24,17,399Rs. 1,44,6015.64%


महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा स्कॉर्पियो N में थार और XUV700 का इंजन मिल सकता है। यह 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन से लैस होगी। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जा सकता है। स्कॉर्पियो N के टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इसे ग्लोबल NCAP के नए नॉर्म्स वाले क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

कंपनी ने स्कॉर्पियो N में एकदम नई सिंगल ग्रिल दी है। इसमें क्रोम फिनिशिंग दिखाई देती है। ग्रिल पर कंपनी का नया लोगो नजर आता है। जिससे इसके सामने की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ रिडिजाइन फ्रंट बम्पर, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं।

SUV में नए डिजाइन किए गए टू-टोन व्हील्स का सेट देखने को मिलता है। एक्सटीरियर के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो इसमें क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन, बटन दिया है।

इसमें नया डैश और सेंटर कंसोल, अपडेटेड सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, रूफ-माउंटेड स्पीकर, लेदर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड, सेंट्रली माउंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। सेफ्टी के लिए सनरूफ, 6 एयरबैग, रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और रियर डिस्क ब्रेक जैसे कई फीचर्स मिलेंगे।

