गांवों से लेकर शहरों तक पहली पसंद बनी यह SUV, बिक्री में रही नंबर-1; जून में 14,097 लोगों ने खरीदा
महिंद्रा स्कॉर्पियो को भारत के गांवों से लेकर शहरों तक खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो इस दौरान महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) देश की बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी रही।
महिंद्रा स्कॉर्पियो को भारत के गांवों से लेकर शहरों तक खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो इस दौरान महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) देश की बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी रही। स्कॉर्पियो ने इस दौरान 10.65 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,097 यूनिट कार की बिक्री की। साथ ही ओवरऑल बिक्री में भी स्कॉर्पियो सातवें पोजिशन पर रही। बता दें कि कंपनी स्कॉर्पियो को क्लासिक और N वैरिएंट्स में बेचती है। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
पहली बार टॉप-10 से बाहर रही क्रेटा
इस सेगमेंट की बिक्री में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। विक्टोरिस को भी इस दौरान 10,000 से ज्यााद लोगों ने खरीदा। बता दें कि इस दौरान मारुति विक्टोरिस को 10,035 नए लोगों ने खरीदा। जबकि इस दौरान बीते कई सालों से लगातार नंबर-1 मिड-साइज एसयूवी रहने वाली हुंडई क्रेटा टॉप-10 से भी बाहर रही। क्रेटा को इस दौरान 10,000 से भी कम ग्राहक मिले।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
Mahindra Scorpio N Facelift
₹ 13.8 - 24.8 लाख
Maruti Suzuki XL5
₹ 5 लाख से शुरू
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
कुछ ऐसी है डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो में वही पुराना बॉक्सी लुक, ऊंची स्टांस और सिग्नेचर ग्रिल मिलती है जो लोगों को हमेशा से पसंद रही है। वहीं, स्कॉर्पियो-एन को कंपनी ने 'बिग डैडी ऑफ एसयूवी' का टैग दिया है। इसमें शानदार एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और बेहद प्रीमियम केबिन मिलता है। फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, क्रूज कंट्रोल और दमदार एसी जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो-एन में सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और एड्रिनॉक्स कनेक्टेड कार टेक जैसे कई मॉडर्न फीचर्स की भरमार है।
दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन
परफॉर्मेंस के मामले में स्कॉर्पियो हमेशा से ही उस्ताद रही है। स्कॉर्पियो क्लासिक में भरोसेमंद 2.2-लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिलता है, जो सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। दूसरी तरफ, स्कॉर्पियो-एन में ग्राहकों को पेट्रोल (2.0-लीटर एमस्टैलियन) और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शंस मिलते हैं। यह मैनुअल के साथ-साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और तगड़े 4x4 व्हील ड्राइव सिस्टम से लैस हैं। भारी-भरकम और बड़ी एसयूवी होने के बावजूद इसका माइलेज 12 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक है।
इतनी है कीमत
स्कॉर्पियो-एन को ग्लोबल एनकैप (Global NCAP) क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। सेफ्टी के लिए इसमें आपको 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एबीएस (ABS) के साथ ईबीडी (EBD) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे तगड़े सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 13 लाख रुपये से शुरू होकर 17.35 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, स्कॉर्पियो-एन की कीमत तकरीबन 13.50 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप-एंड वैरिएंट्स के लिए 24.95 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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