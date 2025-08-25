mahindra scorpio beats xuv 700 xev 9e to become the no-1 mid-size suv of july 2025 लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है इस SUV का जादू, अकेले 47% मार्केट पर किया कब्जा; देखें टॉप-10 में कौन-कौन, Auto Hindi News - Hindustan
भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी (4.4 से 4.7m) की डिमांड हमेशा रहती है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 09:59 AM
लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है इस SUV का जादू, अकेले 47% मार्केट पर किया कब्जा; देखें टॉप-10 में कौन-कौन
भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी (4.4 से 4.7m) की डिमांड हमेशा रहती है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बीते महीने 12.34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,747 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 12,237 यूनिट था। इस बिक्री के दम पर महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस सेगमेंट के 47.47 पर्सेंट मार्केट पर अकेले कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही महिंद्रा XEV 9e

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा XUV 700 रही। महिंद्रा XUV 700 ने इस दौरान 9.20 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,054 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने बीते महीने कुल 2,462 नए ग्राहक मिले। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 11.30 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,216 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

142% बढ़ गई अल्काजार की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 142.56 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,419 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 41.1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,242 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी हेक्टर रही। एमजी हेक्टर ने इस दौरान 67.47 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 579 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सिर्फ 28 यूनिट बिकी टिगुआन

दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में जीप कंपास रही। जीप कंपास ने इस दौरान 39.44 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 129 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि हुंडई टक्सन बिक्री की इस लिस्ट में नौवें नंबर पर रही। हुंडई टक्सन ने इस दौरान 34.88 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 84 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन टिगुआन रही। फॉक्सवैगन टिगुआन ने इस दौरान 63.64 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 28 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

