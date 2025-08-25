लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है इस SUV का जादू, अकेले 47% मार्केट पर किया कब्जा; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी (4.4 से 4.7m) की डिमांड हमेशा रहती है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी (4.4 से 4.7m) की डिमांड हमेशा रहती है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बीते महीने 12.34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,747 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 12,237 यूनिट था। इस बिक्री के दम पर महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस सेगमेंट के 47.47 पर्सेंट मार्केट पर अकेले कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही महिंद्रा XEV 9e बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा XUV 700 रही। महिंद्रा XUV 700 ने इस दौरान 9.20 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,054 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने बीते महीने कुल 2,462 नए ग्राहक मिले। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 11.30 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,216 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

142% बढ़ गई अल्काजार की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 142.56 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,419 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 41.1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,242 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी हेक्टर रही। एमजी हेक्टर ने इस दौरान 67.47 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 579 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।