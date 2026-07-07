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Mahindra ने दूर की टेंशन, E20 फ्यूल को लेकर कही बड़ी बात, पुरानी गाड़ियां भी सेफ

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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महिंद्रा ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने कहा है कि उनकी गाड़ियां E20 फ्यूल कंपैटिबल हैं और नई कारों को E20 फ्यूल को सपोर्ट करने के लिए बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

Mahindra ने दूर की टेंशन, E20 फ्यूल को लेकर कही बड़ी बात, पुरानी गाड़ियां भी सेफ
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महिंद्रा ने अपने फैन्स की E20 फ्यूल को लेकर चल रही टेंशन दूर कर दी है। एनडीटीवी ऑटोमेट की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कहा है कि उनकी कारें E20 फ्यूल कंपैटिबल हैं और नई कारों को E20 फ्यूल को सपोर्ट करने के लिए बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कंपनी ने कहा है कि E20 फ्यूल के चलते पुराने मॉडल्स की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी हल्का फर्क आ सकता है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक ग्राहक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महिंद्रा के सभी इंजन मौजूदा फ्यूल स्टैंडर्ड के अनुसार हैं और कंपनी की सभी गाड़ियों को E20 पेट्रोल पर आराम चलाया जा सकता है।

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1 अप्रैल 2025 के बाद बनी गाड़ियों में किया गया खास बदलाव

महिंद्रा ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 के बाद तैयार की गई सभी गाड़ियों को E20 पेट्रोल के हिसाब से खास तौर पर कैलिब्रेट किया गया है। कंपनी के मुताबिक, इन नए मॉडलों में इंजन की ट्यूनिंग ऐसी की गई है कि E20 फ्यूल के साथ बेहतर एक्सेलेरेशन और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिल सके। यानी अगर आपके पास अप्रैल 2025 के बाद बनी महिंद्रा की नई गाड़ी है, तो उसे E20 पेट्रोल के लिए पहले से ही ऑप्टिमाइज किया गया है।

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पुरानी गाड़ियां भी E20 फ्यूल कंपैटिबल

महिंद्रा ने यह भी साफ किया कि 1 अप्रैल 2025 से पहले बने वाहन भी E20 पेट्रोल पर बिना किसी नुकसान के चलाए जा सकते हैं। हालांकि, कंपनी का कहना है कि ऐसे वाहनों में ड्राइविंग स्टाइल और रोड कंडीशन्स के अनुसार एक्सेलेरेशन या माइलेज में हल्का बदलाव महसूस हो सकता है। यह जानकारी मौजूदा महिंद्रा ग्राहकों और नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए काफी अहम है क्योंकि हाल के दिनों में E20 पेट्रोल को लेकर बायर्स के मन में टेंशन बढ़ गई थी।

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एनर्जी कॉन्टेंट के कारण कम हो सकता है माइलेज

महिंद्रा ने बताया कि E20 पेट्रोल इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसमें E10 पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी कॉन्टेंट थोड़ा कम होता है। यही वजह है कि कुछ मामलों में माइलेज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि, अगर गाड़ी E20 कंपैटिबल है, तो इंजन की सेफ्टी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।

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दूसरे ऑटोमेकर्स ने भी दिया भरोसा

महिंद्रा का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में सरकार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोयोटा, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प और हुंडई के रेप्रेजेंटेटिव्स ने भी E20 पेट्रोल का समर्थन किया था। सभी कंपनियों ने कहा कि E20 पेट्रोल कंपैटिबल गाड़ियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि, कुछ मामलों में माइलेज में मामूली गिरावट आ सकती है। इसी दौरान टोयोटा ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए Innova Hycross के एक मामले पर भी सफाई दी। कंपनी ने कहा कि उस वाहन में आई समस्या E20 पेट्रोल की वजह से नहीं, बल्कि कंटैमिनेटेड यानी दूषित फ्यूल के कारण हुई थी।

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Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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