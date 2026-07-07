Mahindra ने दूर की टेंशन, E20 फ्यूल को लेकर कही बड़ी बात, पुरानी गाड़ियां भी सेफ

महिंद्रा ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने कहा है कि उनकी गाड़ियां E20 फ्यूल कंपैटिबल हैं और नई कारों को E20 फ्यूल को सपोर्ट करने के लिए बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

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महिंद्रा ने अपने फैन्स की E20 फ्यूल को लेकर चल रही टेंशन दूर कर दी है। एनडीटीवी ऑटोमेट की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कहा है कि उनकी कारें E20 फ्यूल कंपैटिबल हैं और नई कारों को E20 फ्यूल को सपोर्ट करने के लिए बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कंपनी ने कहा है कि E20 फ्यूल के चलते पुराने मॉडल्स की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी हल्का फर्क आ सकता है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक ग्राहक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महिंद्रा के सभी इंजन मौजूदा फ्यूल स्टैंडर्ड के अनुसार हैं और कंपनी की सभी गाड़ियों को E20 पेट्रोल पर आराम चलाया जा सकता है।

1 अप्रैल 2025 के बाद बनी गाड़ियों में किया गया खास बदलाव महिंद्रा ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 के बाद तैयार की गई सभी गाड़ियों को E20 पेट्रोल के हिसाब से खास तौर पर कैलिब्रेट किया गया है। कंपनी के मुताबिक, इन नए मॉडलों में इंजन की ट्यूनिंग ऐसी की गई है कि E20 फ्यूल के साथ बेहतर एक्सेलेरेशन और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिल सके। यानी अगर आपके पास अप्रैल 2025 के बाद बनी महिंद्रा की नई गाड़ी है, तो उसे E20 पेट्रोल के लिए पहले से ही ऑप्टिमाइज किया गया है।

पुरानी गाड़ियां भी E20 फ्यूल कंपैटिबल महिंद्रा ने यह भी साफ किया कि 1 अप्रैल 2025 से पहले बने वाहन भी E20 पेट्रोल पर बिना किसी नुकसान के चलाए जा सकते हैं। हालांकि, कंपनी का कहना है कि ऐसे वाहनों में ड्राइविंग स्टाइल और रोड कंडीशन्स के अनुसार एक्सेलेरेशन या माइलेज में हल्का बदलाव महसूस हो सकता है। यह जानकारी मौजूदा महिंद्रा ग्राहकों और नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए काफी अहम है क्योंकि हाल के दिनों में E20 पेट्रोल को लेकर बायर्स के मन में टेंशन बढ़ गई थी।

एनर्जी कॉन्टेंट के कारण कम हो सकता है माइलेज महिंद्रा ने बताया कि E20 पेट्रोल इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसमें E10 पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी कॉन्टेंट थोड़ा कम होता है। यही वजह है कि कुछ मामलों में माइलेज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि, अगर गाड़ी E20 कंपैटिबल है, तो इंजन की सेफ्टी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।