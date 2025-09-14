माइलेज गिरेगा, पिकअप भी होगा कम! महिंद्रा का E20 फ्यूल पर बड़ा कबूलनामा, जानिए क्या है सच्चाई?

महिंद्रा का E20 फ्यूल पर बड़ा कबूलनामा सामने आया है। महिंद्रा ने कहा कि E20 फ्यूल गाड़ियों के लिए बिल्कुल सेफ है। हालांकि, माइलेज और पिकअप में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।

देशभर के 90,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर अब सिर्फ E20 फ्यूल (20% एथेनॉल + 80% पेट्रोल का मिश्रण) मिलने लगा है, जो पहले एक विकल्प मात्र था, अब वह मजबूरी बन चुका है। लेकिन, इस बदलाव को लेकर ग्राहकों और ऑटो कंपनियों के बीच काफी असमंजस है। इसी बीच महिंद्रा ने साफ कहा है कि E20 फ्यूल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है, लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम होगा और पिकअप (एक्सेलेरेशन) थोड़ा कम लग सकता है। कंपनी अगले हफ्ते अपने ग्राहकों के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी।

ग्राहकों की दिक्कतें कई कार मालिक शिकायत कर रहे हैं कि E20 फ्यूल इस्तेमाल करने पर उनकी गाड़ियों का माइलेज 15-20% तक घट रहा है। वहीं, एक्सपर्ट का कहना है कि एथेनॉल की जंग लगाने वाली प्रवृत्ति (Corrosive Nature) लंबे समय तक इंजन और आंतरिक हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है।

सरकार का रुख सरकार ने साफ कर दिया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग अब नॉन-नेगोशिएबल है। इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, गन्ना किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण घटेगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तो सोशल मीडिया पर हो रहे विरोध को राजनीतिक करार दे दिया है।

सरकार का दावा है कि E20 फ्यूल से गाड़ियों की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता और माइलेज में सिर्फ 1-2% तक की गिरावट आती है। हालांकि, पुराने वाहनों में कुछ पार्ट्स (जैसे रबर गैसकेट) बदलने पड़ सकते हैं।