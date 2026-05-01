इस देसी कंपनी की SUV पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, पिछले 30 दिनों में 56000 लोगों ने खरीदा; जानिए डिटेल्स

May 01, 2026 12:49 pm IST

महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बेहद शानदार रही है। कंपनी ने अप्रैल, 2026 में कुल 94,627 गाड़ियों की बिक्री की है। साथ ही इस दौरान महिंद्रा ने 56,000 से ज्यादा कारों की बिक्री की है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बेहद शानदार रही है। कंपनी ने अप्रैल, 2026 में नया रिकॉर्ड बनाते हुए कुल 94,627 गाड़ियों की बिक्री की है। इस तरह सालाना आधार पर महिंद्रा की कुल बिक्री में 14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही इस दौरान महिंद्रा ने 56,000 से ज्यादा कारों की बिक्री की है। बता दें कि भारतीय मार्केट में महिंद्रा की एसयूवी और कमर्शियल गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे साफ है कि ग्राहकों का भरोसा इस देसी ब्रांड पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। आइए जानते हैं अप्रैल महीने के दौरान महिंद्रा की बिक्री की पूरी रिपोर्ट विस्तार से।

एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा ने मारी बाजी महिंद्रा की इस धमाकेदार ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके 'यूटिलिटी व्हीकल' यानी यूवी पोर्टफोलियो का रहा है। कंपनी ने घरेलू मार्केट में अप्रैल, 2026 के दौरान कुल 56,331 एसयूवी कारों की बिक्री की है। इस तरह बिक्री में पिछले महीने सालाना आधार पर 8 पर्सेंट से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। अगर इसमें एक्सपोर्ट्स को भी जोड़ दिया जाए, तो यह आंकड़ा बढ़कर 57,833 यूनिट्स तक पहुंच जाता है। ग्राहकों के बीच महिंद्रा के नए मॉडल्स और फीचर्स को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।

कमर्शियल सेगमेंट में भी रहा जलवा सिर्फ पैसेंजर कार ही नहीं बल्कि कमर्शियल गाड़ियों (CV) के मामले में भी महिंद्रा ने अप्रैल में अच्छी रफ्तार पकड़ी है। कंपनी ने घरेलू मार्केट में कुल 23,427 कमर्शियल वाहनों की बिक्री की है। बता दें कि महिंद्रा के पिकअप ट्रक्स और छोटे लोडर्स की ग्रामीण इलाकों में भारी मांग है। महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोलागुंटा ने इस प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि कंपनी ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट के साथ की है। उनके अनुसार, महिंद्रा के पास इस वक्त गाड़ियों का एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो हर तरह के ग्राहकों की जरूरत को पूरा कर रहा है।