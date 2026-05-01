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इस देसी कंपनी की SUV पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, पिछले 30 दिनों में 56000 लोगों ने खरीदा; जानिए डिटेल्स

May 01, 2026 12:49 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बेहद शानदार रही है। कंपनी ने अप्रैल, 2026 में कुल 94,627 गाड़ियों की बिक्री की है। साथ ही इस दौरान महिंद्रा ने 56,000 से ज्यादा कारों की बिक्री की है।

इस देसी कंपनी की SUV पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, पिछले 30 दिनों में 56000 लोगों ने खरीदा; जानिए डिटेल्स

महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बेहद शानदार रही है। कंपनी ने अप्रैल, 2026 में नया रिकॉर्ड बनाते हुए कुल 94,627 गाड़ियों की बिक्री की है। इस तरह सालाना आधार पर महिंद्रा की कुल बिक्री में 14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही इस दौरान महिंद्रा ने 56,000 से ज्यादा कारों की बिक्री की है। बता दें कि भारतीय मार्केट में महिंद्रा की एसयूवी और कमर्शियल गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे साफ है कि ग्राहकों का भरोसा इस देसी ब्रांड पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। आइए जानते हैं अप्रैल महीने के दौरान महिंद्रा की बिक्री की पूरी रिपोर्ट विस्तार से।

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एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा ने मारी बाजी

महिंद्रा की इस धमाकेदार ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके 'यूटिलिटी व्हीकल' यानी यूवी पोर्टफोलियो का रहा है। कंपनी ने घरेलू मार्केट में अप्रैल, 2026 के दौरान कुल 56,331 एसयूवी कारों की बिक्री की है। इस तरह बिक्री में पिछले महीने सालाना आधार पर 8 पर्सेंट से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। अगर इसमें एक्सपोर्ट्स को भी जोड़ दिया जाए, तो यह आंकड़ा बढ़कर 57,833 यूनिट्स तक पहुंच जाता है। ग्राहकों के बीच महिंद्रा के नए मॉडल्स और फीचर्स को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।

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कमर्शियल सेगमेंट में भी रहा जलवा

सिर्फ पैसेंजर कार ही नहीं बल्कि कमर्शियल गाड़ियों (CV) के मामले में भी महिंद्रा ने अप्रैल में अच्छी रफ्तार पकड़ी है। कंपनी ने घरेलू मार्केट में कुल 23,427 कमर्शियल वाहनों की बिक्री की है। बता दें कि महिंद्रा के पिकअप ट्रक्स और छोटे लोडर्स की ग्रामीण इलाकों में भारी मांग है। महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोलागुंटा ने इस प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि कंपनी ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट के साथ की है। उनके अनुसार, महिंद्रा के पास इस वक्त गाड़ियों का एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो हर तरह के ग्राहकों की जरूरत को पूरा कर रहा है।

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आगे भी जारी रहेगा बिक्री का ट्रेंड

महिंद्रा की इस सफलता के पीछे उनकी गाड़ियों की मजबूती और समय के साथ बदले गए हाईटेक फीचर्स को माना जा रहा है। जिस तरह से कंपनी ने पिछले कुछ समय में स्कॉर्पियो-एन, थार रॉक्स और XUV700 जैसी दमदार गाड़ियां उतारी हैं, उससे मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में फेस्टिव सीजन और शादी-ब्याह के शुभ मुहूर्त के दौरान महिंद्रा की बिक्री में और भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल, कंपनी का पूरा फोकस अपनी वेटिंग पीरियड को कम करने और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने पर है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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