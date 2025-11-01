इस भारतीय कंपनी ने कर दिया कमाल; हुंडई को हटाया, रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की; ये मारुति या टाटा नहीं

संक्षेप: महिंद्रा ने अक्टूबर 2025 के सेल्स आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने ना सिर्फ UV सेगमेंट में अब तक की सबसे बड़ी सेल्स दर्ज की, बल्कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी कंपनी ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने 71,624 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

Sat, 1 Nov 2025 02:14 PM

महिंद्रा ने अक्टूबर 2025 के सेल्स आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने ना सिर्फ UV सेगमेंट में अब तक की सबसे बड़ी सेल्स दर्ज की, बल्कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी कंपनी ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने 71,624 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं, अक्टूबर 2025 में कुल बिक्री (घरेलू + एक्सपोर्ट) भी अब तक की सबसे ज़्यादा 1,20,142 यूनिट्स रही है। यह पिछले साल के मुकाबले 26% की बढ़ोतरी थी। यह सितंबर 2025 में हुई कुल 1,00,298 यूनिट्स की बिक्री से भी काफी बेहतर थी। इस सेल्स के साथ उसने हुंडई को पीछे छोड़ दिया

कंपनी की लगातार बढ़ती SUV लाइनअप की काफी डिमांड देखी गई। UV की बिक्री 71,624 यूनिट्स रही, जो कंपनी की एक महीने में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है। यह अक्टूबर 2024 में बेची गई 54,504 यूनिट्स के मुकाबले 31% की सालाना बढ़ोतरी थी। साल-दर-साल (YTD) अवधि (अप्रैल-अक्टूबर 2025) के दौरान बिक्री में भी पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 3,14,714 यूनिट्स के मुकाबले 17% की मज़बूत बढ़ोतरी के साथ 3,69,194 यूनिट्स रही।

UV सेगमेंट में नए लॉन्च में थार, बोलेरो और बोलेरो नियो के नए एडिशन शामिल हैं। EV सेगमेंट में BE और XEV लाइनअप जैसी महिंद्रा ओरिजिन SUVs की भी काफी डिमांड है। कंपनी 2026-27 के दौरान भारत में 8 नई SUVs लॉन्च करने की भी योजना बना रही है। कंपनी की सेल्स पर कंपनी के ऑटोमोटिव डिवीजन के CEO, नलिनीकांत गोलगुंटा ने कहा, "अक्टूबर में हमने 71,624 यूनिट्स की SUV बिक्री हासिल की, जो 31% की बढ़ोतरी है, जो एक महीने में हमारी अब तक की सबसे ज्यादा SUV बिक्री है। कुल व्हीकल बिक्री 120,142 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 26% ज्यादा है।"

कमर्शियल और थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी कंपनी ने अक्टूबर 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया। कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में LCV अंडर 2T सेगमेंट और 2T-3.5T सेगमेंट दोनों में पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया। 2T से कम सेगमेंट में LCV की बिक्री अक्टूबर 2025 में 16% बढ़कर 4,559 यूनिट हो गई, जो अक्टूबर 2024 में बेची गई 3,935 यूनिट से ज्यादा है। हालांकि, YTD बिक्री 7% कम होकर 21,441 यूनिट रही, जो 23,127 यूनिट थी।