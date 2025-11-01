Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Sales October 2025 At 71,624 Units
इस भारतीय कंपनी ने कर दिया कमाल; हुंडई को हटाया, रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की; ये मारुति या टाटा नहीं

इस भारतीय कंपनी ने कर दिया कमाल; हुंडई को हटाया, रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की; ये मारुति या टाटा नहीं

संक्षेप: महिंद्रा ने अक्टूबर 2025 के सेल्स आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने ना सिर्फ UV सेगमेंट में अब तक की सबसे बड़ी सेल्स दर्ज की, बल्कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी कंपनी ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने 71,624 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

Sat, 1 Nov 2025 02:14 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महिंद्रा ने अक्टूबर 2025 के सेल्स आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने ना सिर्फ UV सेगमेंट में अब तक की सबसे बड़ी सेल्स दर्ज की, बल्कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी कंपनी ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने 71,624 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं, अक्टूबर 2025 में कुल बिक्री (घरेलू + एक्सपोर्ट) भी अब तक की सबसे ज़्यादा 1,20,142 यूनिट्स रही है। यह पिछले साल के मुकाबले 26% की बढ़ोतरी थी। यह सितंबर 2025 में हुई कुल 1,00,298 यूनिट्स की बिक्री से भी काफी बेहतर थी। इस सेल्स के साथ उसने हुंडई को पीछे छोड़ दिया

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric S1 Pro 3 Gen
Ola Electric S1 Pro 3 Gen
₹ 1.25 - 1.75 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं

कंपनी की लगातार बढ़ती SUV लाइनअप की काफी डिमांड देखी गई। UV की बिक्री 71,624 यूनिट्स रही, जो कंपनी की एक महीने में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है। यह अक्टूबर 2024 में बेची गई 54,504 यूनिट्स के मुकाबले 31% की सालाना बढ़ोतरी थी। साल-दर-साल (YTD) अवधि (अप्रैल-अक्टूबर 2025) के दौरान बिक्री में भी पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 3,14,714 यूनिट्स के मुकाबले 17% की मज़बूत बढ़ोतरी के साथ 3,69,194 यूनिट्स रही।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.25 - 22.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.28 - 14.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

₹ 7.99 - 9.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio Classic

Mahindra Scorpio Classic

₹ 13.77 - 17.72 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero Neo

Mahindra Bolero Neo

₹ 8.49 - 10.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:मारुति की इस कार ने उड़ा दिया गर्दा, सेफ्टी में मिली 5-स्टार रेटिंग

UV सेगमेंट में नए लॉन्च में थार, बोलेरो और बोलेरो नियो के नए एडिशन शामिल हैं। EV सेगमेंट में BE और XEV लाइनअप जैसी महिंद्रा ओरिजिन SUVs की भी काफी डिमांड है। कंपनी 2026-27 के दौरान भारत में 8 नई SUVs लॉन्च करने की भी योजना बना रही है। कंपनी की सेल्स पर कंपनी के ऑटोमोटिव डिवीजन के CEO, नलिनीकांत गोलगुंटा ने कहा, "अक्टूबर में हमने 71,624 यूनिट्स की SUV बिक्री हासिल की, जो 31% की बढ़ोतरी है, जो एक महीने में हमारी अब तक की सबसे ज्यादा SUV बिक्री है। कुल व्हीकल बिक्री 120,142 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 26% ज्यादा है।"

कमर्शियल और थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी कंपनी ने अक्टूबर 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया। कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में LCV अंडर 2T सेगमेंट और 2T-3.5T सेगमेंट दोनों में पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया। 2T से कम सेगमेंट में LCV की बिक्री अक्टूबर 2025 में 16% बढ़कर 4,559 यूनिट हो गई, जो अक्टूबर 2024 में बेची गई 3,935 यूनिट से ज्यादा है। हालांकि, YTD बिक्री 7% कम होकर 21,441 यूनिट रही, जो 23,127 यूनिट थी।

ये भी पढ़ें:मारुति ने 2.38 लाख, तो टाटा ने 73000 से कार बेचीं; हुंडई पर भारी पड़ी महिंद्रा

LCV 2T-3.5T सेगमेंट में, बिक्री सालाना आधार पर 14% बढ़कर 27,182 यूनिट हो गई, जो 23,893 यूनिट थी। YTD बिक्री भी अप्रैल से अक्टूबर 2025 की अवधि में 13% बढ़कर 1,41,358 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1,25,536 यूनिट बेची गई थीं। थ्री-व्हीलर की बिक्री, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शामिल थे। सालाना आधार पर इसे 30% और YTD में 32% की बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर 2025 में 12,762 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि अक्टूबर 2024 में 9,826 यूनिट्स बेची गई थीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Mahindra Mahindra Bolero Mahindra XUV700 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।