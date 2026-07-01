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भारतीय ग्राहकों के दिमाग में ऐसी घुसीं गईं इस कंपनी की SUVs, 30 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इस सेल्स पर कंपनी के ऑटोमोटिव डिवीजन के CEO नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा, जून में हमने 60,393 यूनिट की SUV बिक्री और 3.5T सेगमेंट के तहत LCV की 26,076 यूनिट की बिक्री हासिल की।

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महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने अपनी जून 2026 की सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी को पिछले महीने पैसेंजर व्हीक सेगमेंट में साल-दर-साल (YoY) के आधार पर 37% की दमदार ग्रोथ मिली है। महिंद्रा ने जून 2025 में 77,742 यूनिट्स की तुलना में जून 2026 में कुल 1,06,207 यूनिट्स की ऑटो बिक्री हासिल की, जो 37% की बढ़ोतरी है। कुल बिक्री में पैसेंजर व्हीकल की 60,393 यूनिट्स की बिक्री शामिल है, जो साल-दर-साल के आधार पर 28% ज्यादा है।

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इस शानदार सेल्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऑटोमोटिव डिवीजन के CEO नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा, "जून में हमने 60,393 यूनिट की SUV बिक्री और 3.5T सेगमेंट के तहत LCV की 26,076 यूनिट की बिक्री हासिल की, जो क्रमशः 28% और 35% की मजबूत ग्रोथ को दिखाती है। कुल व्हीकल बिक्री 1,06,207 रही, जो पूरे पोर्टफोलियो की चौतरफा मांग में 37% की वृद्धि दर्शाती है।"

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दूसरी तरफ, कमर्शियल व्हीकल में कंपनी ने 39,896 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो साल-दर-साल के आधार पर 44% ज्यादा है। कंपनी की घरेलू बिक्री 1,00,289 यूनिट्स की रही, जो साल-दर-साल के आधार पर 34% की ग्रोथ को दिखाती है। कंपनी ने 5,918 यूनिट्स एक्सपोर्ट की, जो साल-दर-साल के आधार पर 125% ज्यादा हैं। थ्री-व्हीलर की कमर्शियल सेल्स में भी कंपनी को 63% की रिकॉर्ड ग्रोथ मिली। लाइट व्हीकल सेगमेंट में कंपनी ने 26,076 यूनिट बेचीं। जबकि, सालभर पहले जून 2025 में इसकी 26,076 यूनिट बिकी थीं। ट्रैक्टर सेगमेंट भी कंपनी ने साल-दर-साल के आधार पर 8% की ग्रोथ दर्ज की।

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ट्रैक्टर बिजनेस पर बात करते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस के प्रेसिडेंट, विजय नाकरा ने कहा, "हमने जून 2026 में घरेलू बाजार में 58,177 ट्रैक्टर बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। हालांकि, अल-नीनो (El Nino) की उभरती स्थितियों के पूरे असर का अंदाजा लगाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन सरकार के मजबूत कदमों, जैसे कि लगातार फर्टिलाइजर सब्सिडी और स्थानीय स्तर पर खास मदद के उपायों से किसानों के लिए कुछ जोखिम कम होने और खरीफ़ सीजन पर इसके असर को कम करने की उम्मीद है। एक्सपोर्ट बाजार में हमने 1,758 ट्रैक्टर बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा है।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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