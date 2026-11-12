महिंद्रा का मतलब ये SUV, इसके सामने बोलेरो, थार, XUV 3XO सब फेल! ये XEV 9S, XEV 9e या BE 6 भी नहीं

कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वहीं, XEV 9S देश का नंबर-1 इलेक्ट्रिक मॉडल बन चुका है। हालांकि, कंपनी के लिए आज भी स्कॉर्पियो का जादू सिर चढ़कर बोलता है।

महिंद्रा SUV का मतलब ये मॉडल

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महिंद्रा की मॉडल वाइस सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 यूनिट बेच रही है। इसमें उसके ICE और इलेक्ट्रिक दोनों मॉडल शामिल है। इतना ही नहीं, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वहीं, XEV 9S देश का नंबर-1 इलेक्ट्रिक मॉडल बन चुका है। हालांकि, कंपनी के लिए आज भी स्कॉर्पियो का जादू सिर चढ़कर बोलता है। दरअसल, बीते महीने स्कॉर्पियो की 19,353 यूनिट बिकीं। वहीं, कंपनी के 5 मॉडल को 10-10 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले। चलिए अब कंपनी की सेल्स देखते हैं।

महिंद्रा मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 मॉडल अक्टूबर 2026 YoY % MoM % स्कॉर्पियो 19,353 8% 12% बोलेरो 12,348 -14% 27% थार 11,956 -1% 33% XUV 3XO 10,828 -12% 0% XUV 7XO 10,254 1% 13% XEV 9S 4,865 न्यू 5% XEV 9e 1,941 -28% -2% BE 6 1,717 -20% 13% XUV400 76 -50% 485% मराजो 0 -100% N/A टोटल 73,338 2% 14%

महिंद्रा की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो स्कॉर्पियो की अक्टूबर 2026 में 19,353 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 8% की ग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 12% की ग्रोथ मिली। बोलेरो की अक्टूबर 2026 में 12,348 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 14% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 27% की ग्रोथ मिली। थार की अक्टूबर 2026 में 11,956 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 1% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 33% की ग्रोथ मिली।

XUV 3XO की अक्टूबर 2026 में 10,828 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 12% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 0% की ग्रोथ मिली। XUV 7XO की अक्टूबर 2026 में 10,254 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 1% की ग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 13% की ग्रोथ मिली। XEV 9S की अक्टूबर 2026 में 4,865 यूनिट बिकीं। इस नई कार को मासिक-दर-मासिक आधार पर 5% की ग्रोथ मिली।

XEV 9e की अक्टूबर 2026 में 1,941 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 28% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 2% की डिग्रोथ मिली। BE 6 की अक्टूबर 2026 में 1,717 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 20% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 13% की ग्रोथ मिली। XUV400 की अक्टूबर 2026 में 76 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 50% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 485% की ग्रोथ मिली।