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महिंद्रा का मतलब ये SUV, इसके सामने बोलेरो, थार, XUV 3XO सब फेल! ये XEV 9S, XEV 9e या BE 6 भी नहीं

By Narendra Jijhontiya
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कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वहीं, XEV 9S देश का नंबर-1 इलेक्ट्रिक मॉडल बन चुका है। हालांकि, कंपनी के लिए आज भी स्कॉर्पियो का जादू सिर चढ़कर बोलता है।

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महिंद्रा SUV का मतलब ये मॉडल
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महिंद्रा की मॉडल वाइस सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 यूनिट बेच रही है। इसमें उसके ICE और इलेक्ट्रिक दोनों मॉडल शामिल है। इतना ही नहीं, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वहीं, XEV 9S देश का नंबर-1 इलेक्ट्रिक मॉडल बन चुका है। हालांकि, कंपनी के लिए आज भी स्कॉर्पियो का जादू सिर चढ़कर बोलता है। दरअसल, बीते महीने स्कॉर्पियो की 19,353 यूनिट बिकीं। वहीं, कंपनी के 5 मॉडल को 10-10 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले। चलिए अब कंपनी की सेल्स देखते हैं।

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महिंद्रा मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
मॉडलअक्टूबर 2026YoY %MoM %
स्कॉर्पियो19,3538%12%
बोलेरो12,348-14%27%
थार11,956-1%33%
XUV 3XO10,828-12%0%
XUV 7XO10,2541%13%
XEV 9S4,865न्यू5%
XEV 9e1,941-28%-2%
BE 61,717-20%13%
XUV40076-50%485%
मराजो0-100%N/A
टोटल73,3382%14%

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महिंद्रा की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो स्कॉर्पियो की अक्टूबर 2026 में 19,353 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 8% की ग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 12% की ग्रोथ मिली। बोलेरो की अक्टूबर 2026 में 12,348 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 14% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 27% की ग्रोथ मिली। थार की अक्टूबर 2026 में 11,956 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 1% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 33% की ग्रोथ मिली।

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XUV 3XO की अक्टूबर 2026 में 10,828 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 12% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 0% की ग्रोथ मिली। XUV 7XO की अक्टूबर 2026 में 10,254 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 1% की ग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 13% की ग्रोथ मिली। XEV 9S की अक्टूबर 2026 में 4,865 यूनिट बिकीं। इस नई कार को मासिक-दर-मासिक आधार पर 5% की ग्रोथ मिली।

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XEV 9e की अक्टूबर 2026 में 1,941 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 28% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 2% की डिग्रोथ मिली। BE 6 की अक्टूबर 2026 में 1,717 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 20% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 13% की ग्रोथ मिली। XUV400 की अक्टूबर 2026 में 76 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 50% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मासिक-दर-मासिक आधार पर 485% की ग्रोथ मिली।

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मराजो की अक्टूबर 2026 में 0 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 100% की डिग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 73,338 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे साल-दर-साल के आधार पर 2% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-महीना के आधार पर 14% की ग्रोथ मिली। खास बात ये है कि महिंद्रा के सिर्फ एक मॉडल को ही MoM के आधार पर डिग्रोथ मिली। इससे समझा जा सकता है कि देस के अंदर महिंद्रा की SUVs को कितना पसंद किया जा रहा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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