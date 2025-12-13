जिसे देखो वो इसी SUV को खरीद रहा! इसके सामने बोलेरो, थार, XUV3X0, XUV700 की भी एक नहीं चल रही

संक्षेप: महिंद्रा ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 9 मॉडल बेच रही है। इसमें 3 इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। वहीं, एक नया 7-सीटर मॉडल XEV 9S भी जुड़ने वाला है। पिछले महीने कंपनी के लिए हर बार की तरह स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही।

महिंद्रा ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 9 मॉडल बेच रही है। इसमें 3 इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। वहीं, एक नया 7-सीटर मॉडल XEV 9S भी जुड़ने वाला है। पिछले महीने कंपनी के लिए हर बार की तरह स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। वहीं, कंपनी के लिए XUV 3X0, बोलेरो और थार ने भी शानदार सेल्स परफॉर्मेंस किया। कंपनी ने इन सभी SUVs की दम पर नवंबर 2024 की तुलना में बीते महीने 10,000 से ज्यादा यूनिट बेच डालीं। XUV 400 को छोड़कर कंपनी के सभी मॉडल की सालाना आधार पर ग्रोथ मिली। चलिए अब कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महिंद्रा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 नं मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 1 स्कॉर्पियो 15,616 12,704 2 XUV 3X0 10,601 7,656 3 बोलेरो 10,521 7,045 4 थार / रॉक्स 10,234 8,708 5 XUV 700 6,176 9,100 6 XEV 9e 1,423 0 7 BE 6 1,314 0 8 XUV 400 404 1,000 9 मराजो 47 9 टोटल 56,336 46,222

महिंद्रा की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो स्कॉर्पियो की नवंबर 2025 में 15,616 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 12,704 यूनिट बिकी थीं। XUV 3X0 की नवंबर 2025 में 10,601 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,656 यूनिट बिकी थीं। बोलेरो की नवंबर 2025 में 10,521 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,045 यूनिट बिकी थीं। थार / रॉक्स की नवंबर 2025 में 10,234 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 8,708 यूनिट बिकी थीं। XUV 700 की नवंबर 2025 में 6,176 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9,100 यूनिट बिकी थीं।