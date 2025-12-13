Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Sales Breakup November 2025 Scorpio Dominate XUV3XO, Bolero
जिसे देखो वो इसी SUV को खरीद रहा! इसके सामने बोलेरो, थार, XUV3X0, XUV700 की भी एक नहीं चल रही

संक्षेप:

Dec 13, 2025 09:19 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 9 मॉडल बेच रही है। इसमें 3 इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। वहीं, एक नया 7-सीटर मॉडल XEV 9S भी जुड़ने वाला है। पिछले महीने कंपनी के लिए हर बार की तरह स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। वहीं, कंपनी के लिए XUV 3X0, बोलेरो और थार ने भी शानदार सेल्स परफॉर्मेंस किया। कंपनी ने इन सभी SUVs की दम पर नवंबर 2024 की तुलना में बीते महीने 10,000 से ज्यादा यूनिट बेच डालीं। XUV 400 को छोड़कर कंपनी के सभी मॉडल की सालाना आधार पर ग्रोथ मिली। चलिए अब कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

महिंद्रा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025
नंमॉडलनवंबर 2025नवंबर 2024
1स्कॉर्पियो15,61612,704
2XUV 3X010,6017,656
3बोलेरो10,5217,045
4थार / रॉक्स10,2348,708
5XUV 7006,1769,100
6XEV 9e1,4230
7BE 61,3140
8XUV 4004041,000
9मराजो479
टोटल56,33646,222
,

महिंद्रा की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो स्कॉर्पियो की नवंबर 2025 में 15,616 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 12,704 यूनिट बिकी थीं। XUV 3X0 की नवंबर 2025 में 10,601 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,656 यूनिट बिकी थीं। बोलेरो की नवंबर 2025 में 10,521 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,045 यूनिट बिकी थीं। थार / रॉक्स की नवंबर 2025 में 10,234 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 8,708 यूनिट बिकी थीं। XUV 700 की नवंबर 2025 में 6,176 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9,100 यूनिट बिकी थीं।

XEV 9e की नवंबर 2025 में 1,423 यूनिट बिकीं। BE 6 की नवंबर 2025 में 1,314 यूनिट बिकीं। XUV 400 की नवंबर 2025 में 404 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,000 यूनिट बिकी थीं। मराजो की नवंबर 2025 में 47 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9 यूनिट बिकी थीं। इस तरह कंपनी ने नवंबर 2025 में कुल 56,336 कार बेचीं। जबकि नवंबर 2024 में ये आंकड़ा 46,222 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 10,114 यूनिट की ज्यादा बिक्री की।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

