Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Sales Breakup Jan 2026 Scorpio, Thar, Bolero, XUV7XO, 3XO, XEV, BE6, Check details
इस भौकाली SUV के दम पर महिंद्रा ने की साल की धुआंधार शुरुआत, धकाधक 63,510 यूनिट सेल; इस मॉडल ने भी दिखाई अपनी ताकत

इस भौकाली SUV के दम पर महिंद्रा ने की साल की धुआंधार शुरुआत, धकाधक 63,510 यूनिट सेल; इस मॉडल ने भी दिखाई अपनी ताकत

संक्षेप:

महिंद्रा ने साल की शुरुआत दमदार तरीके से की है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2026 कंपनी के लिए रिकॉर्ड साल साबित हो सकता है। महिंद्रा ने जनवरी में 63,510 यूनिट की सेल की।

Feb 11, 2026 12:50 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महिंद्रा ने साल 2026 की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में की है। जनवरी 2026 में कंपनी ने कुल 63,510 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल जनवरी 2025 के 50,659 यूनिट्स के मुकाबले 25.37% ज्यादा है। इतना ही नहीं दिसंबर 2025 की तुलना में भी बिक्री में 24.66% की बढ़त दर्ज हुई। स्कॉर्पियो (Scorpio) महिंद्रा की बिक्री में नंबर-1 रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:7-सीटर अर्टिगा, स्विफ्ट या वैगनआर नहीं, अब मारुति की इस कार पर फिदा हुए ग्राहक

डीजल ही है स्कॉर्पियो की असली ताकत

स्कॉर्पियो (Scorpio) की बिक्री में सबसे दिलचस्प आंकड़ा डीजल बनाम पेट्रोल का है। जनवरी 2026 में डीजल वैरिएंट्स की बिक्री 14,863 यूनिट रही। वहीं, पेट्रोल वैरिएंट्स की बिक्री सिर्फ 679 यूनिट रही। पेट्रोल इंजन केवल स्कॉर्पियो (Scorpio-N) में उपलब्ध है, जबकि स्कॉर्पियो (Scorpio Classic) पूरी तरह डीजल पर आधारित है। यही वजह है कि डीजल की हिस्सेदारी बेहद ज्यादा देखने को मिलती है।

स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो-N ने एक बार फिर महिंद्रा की बिक्री का नेतृत्व किया। जनवरी 2026 में इनकी कुल 15,542 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, सालाना ग्रोथ सिर्फ 0.65% रही, लेकिन स्कॉर्पियो आज भी कंपनी की सबसे भरोसेमंद और ज्यादा बिकने वाली SUV है। शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक इसकी पकड़ मजबूत है। अगर पिछले साल की बात करें तो जनवरी 2025 में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी, तब 14,075 डीजल और 1,367 पेट्रोल स्कॉर्पियो (Scorpio) बिके थे, यानी साफ है कि स्कॉर्पियो (Scorpio) खरीदारों की पसंद में डीजल आज भी नंबर-1 बना हुआ है।

महिंद्रा थार की जबरदस्त छलांग

जनवरी 2026 की असली स्टार थार और थार ROXX रही। इनकी कुल 13,418 यूनिट्स बिकीं और सालाना आधार पर 77.56% की शानदार बढ़त दर्ज हुई। दिसंबर के मुकाबले भी बिक्री में 43.68% की बढ़ोतरी हुई। नए वेरिएंट और पहले से ज्यादा फैमिली-फ्रेंडली इमेज ने थार को सिर्फ ऑफ-रोड SUV से आगे बढ़ाकर एक लाइफस्टाइल SUV बना दिया है।

बोलेरो की ग्रामीण पकड़ बरकरार

बोलेरो ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जनवरी में इसकी 11,841 यूनिट्स बिकीं। यह पिछले साल के मुकाबले 36.39% ज्यादा है। ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में बोलेरो की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। मजबूत बॉडी और भरोसेमंद इंजन इसे आज भी लोगों की पहली पसंद बनाए हुए हैं।

XUV700 और 3XO का प्रदर्शन

XUV700 / 7XO की 10,133 यूनिट्स सेल हुई, जो 20.65% की सालाना ग्रोथ है। सप्लाई बेहतर होने से महीने-दर-महीने बिक्री में भारी उछाल देखने को मिला। XUV 3XO / EV की बिक्री 8,845 यूनिट्स रही, जो 4.63% की सालाना बढ़त है। हालांकि, इसकी सेल में हल्की सी 6% की मासिक गिरावट देखने को मिली। XUV रेंज महिंद्रा के लिए मिड-साइज और प्रीमियम SUV सेगमेंट में मजबूत स्तंभ बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:7-सीटर अर्टिगा, स्विफ्ट या वैगनआर नहीं, अब मारुति की इस कार पर फिदा हुए ग्राहक

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती रफ्तार

महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक लाइनअप भी धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। XEV 9e ने 1,945 यूनिट्स (71% YoY ग्रोथ), BE 6 ने 1,028 यूनिट्स (46% YoY ग्रोथ), XEV 9s ने 612 यूनिट्स (नई लॉन्च) और XUV400 ने 146 यूनिट्स (करीब 49% की गिरावट) की सेल हासिल की।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;