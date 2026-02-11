इस भौकाली SUV के दम पर महिंद्रा ने की साल की धुआंधार शुरुआत, धकाधक 63,510 यूनिट सेल; इस मॉडल ने भी दिखाई अपनी ताकत

संक्षेप: महिंद्रा ने साल की शुरुआत दमदार तरीके से की है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2026 कंपनी के लिए रिकॉर्ड साल साबित हो सकता है। महिंद्रा ने जनवरी में 63,510 यूनिट की सेल की।

Feb 11, 2026 12:50 pm IST

महिंद्रा ने साल 2026 की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में की है। जनवरी 2026 में कंपनी ने कुल 63,510 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल जनवरी 2025 के 50,659 यूनिट्स के मुकाबले 25.37% ज्यादा है। इतना ही नहीं दिसंबर 2025 की तुलना में भी बिक्री में 24.66% की बढ़त दर्ज हुई। स्कॉर्पियो (Scorpio) महिंद्रा की बिक्री में नंबर-1 रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

डीजल ही है स्कॉर्पियो की असली ताकत

स्कॉर्पियो (Scorpio) की बिक्री में सबसे दिलचस्प आंकड़ा डीजल बनाम पेट्रोल का है। जनवरी 2026 में डीजल वैरिएंट्स की बिक्री 14,863 यूनिट रही। वहीं, पेट्रोल वैरिएंट्स की बिक्री सिर्फ 679 यूनिट रही। पेट्रोल इंजन केवल स्कॉर्पियो (Scorpio-N) में उपलब्ध है, जबकि स्कॉर्पियो (Scorpio Classic) पूरी तरह डीजल पर आधारित है। यही वजह है कि डीजल की हिस्सेदारी बेहद ज्यादा देखने को मिलती है।

स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो-N ने एक बार फिर महिंद्रा की बिक्री का नेतृत्व किया। जनवरी 2026 में इनकी कुल 15,542 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, सालाना ग्रोथ सिर्फ 0.65% रही, लेकिन स्कॉर्पियो आज भी कंपनी की सबसे भरोसेमंद और ज्यादा बिकने वाली SUV है। शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक इसकी पकड़ मजबूत है। अगर पिछले साल की बात करें तो जनवरी 2025 में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी, तब 14,075 डीजल और 1,367 पेट्रोल स्कॉर्पियो (Scorpio) बिके थे, यानी साफ है कि स्कॉर्पियो (Scorpio) खरीदारों की पसंद में डीजल आज भी नंबर-1 बना हुआ है।

महिंद्रा थार की जबरदस्त छलांग

जनवरी 2026 की असली स्टार थार और थार ROXX रही। इनकी कुल 13,418 यूनिट्स बिकीं और सालाना आधार पर 77.56% की शानदार बढ़त दर्ज हुई। दिसंबर के मुकाबले भी बिक्री में 43.68% की बढ़ोतरी हुई। नए वेरिएंट और पहले से ज्यादा फैमिली-फ्रेंडली इमेज ने थार को सिर्फ ऑफ-रोड SUV से आगे बढ़ाकर एक लाइफस्टाइल SUV बना दिया है।

बोलेरो की ग्रामीण पकड़ बरकरार

बोलेरो ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जनवरी में इसकी 11,841 यूनिट्स बिकीं। यह पिछले साल के मुकाबले 36.39% ज्यादा है। ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में बोलेरो की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। मजबूत बॉडी और भरोसेमंद इंजन इसे आज भी लोगों की पहली पसंद बनाए हुए हैं।

XUV700 और 3XO का प्रदर्शन

XUV700 / 7XO की 10,133 यूनिट्स सेल हुई, जो 20.65% की सालाना ग्रोथ है। सप्लाई बेहतर होने से महीने-दर-महीने बिक्री में भारी उछाल देखने को मिला। XUV 3XO / EV की बिक्री 8,845 यूनिट्स रही, जो 4.63% की सालाना बढ़त है। हालांकि, इसकी सेल में हल्की सी 6% की मासिक गिरावट देखने को मिली। XUV रेंज महिंद्रा के लिए मिड-साइज और प्रीमियम SUV सेगमेंट में मजबूत स्तंभ बनी हुई है।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती रफ्तार