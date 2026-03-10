Hindustan Hindi News
थार, XUV 7XO को पीछे छोड़ नंबर-1 बनी ये SUV, हर महीने हजारों ग्राहक इसे खरीद रहे; लोगों में इसका अलग ही भौकाल

Mar 10, 2026 01:44 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महिंद्रा की SUVs का जलवा बरकरार है। फरवरी 2026 में स्कॉर्पियो (Scorpio) एक बार फिर नंबर-1 बन गई। वहीं, कंपनी ने थार (Thar) और XUV 7XO की भी जबरदस्त डिमांड देखी।

भारत की प्रमुख ऑटो कंपनी महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) की SUVs की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। फरवरी 2026 में कंपनी ने कुल 60,018 पैसेंजर व्हीकल की बिक्री की। यह आंकड़ा फरवरी 2025 में बिके 50,420 यूनिट्स के मुकाबले करीब 19% ज्यादा है। हालांकि, जनवरी 2026 में कंपनी ने 63,510 गाड़ियां बेची थीं, इसलिए मंथ-ऑन-मंथ बिक्री में करीब 5.5% की हल्की गिरावट देखने को मिली। महिंद्रा की इस ग्रोथ के पीछे मुख्य वजह कंपनी की SUV लाइनअप रही है, जिसमें कई लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं।

स्कॉर्पियो बनी कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV

फरवरी 2026 में महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही। इसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic) और महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio-N) दोनों मॉडल शामिल हैं। फरवरी 2026 में इसकी बिक्री 14,665 यूनिट रही, जो फरवरी 2025 में बेची गई 13,618 यूनिट से ज्यादा है। यह 7.69% की सालाना बढ़त है।

क्रमांकमहिंद्रा मॉडलफरवरी 2026 बिक्रीफरवरी 2025 बिक्रीअंतरYoY ग्रोथ %फरवरी 2026 शेयर %
1Scorpio / N14,66513,6181,0477.69%24.43%
2Thar / Roxx11,0479,2481,79919.45%18.41%
3Bolero9,8638,6901,17313.50%16.43%
4XUV 7XO9,1127,4681,64422.01%15.18%
5XUV 3XO / EV8,6377,8617769.87%14.39%
6XEV 9S3,53903,5395.90%
7XEV 9e1,8892,205-316-14.33%3.15%
8BE 61,10499111311.40%1.84%
9XUV 400162322-160-49.69%0.27%
10Marazzo017-17-100%0%
कुल बिक्री60,01850,4209,59819.04%100%

थार (Thar) की लोकप्रियता भी जारी

ऑफ-रोडिंग के लिए मशहूर महिंद्रा थार (Mahindra Thar) और महिंद्रा थार रॉक्स (Mahindra Thar Roxx) की मांग भी मजबूत बनी हुई है। फरवरी 2026 में इसकी बिक्री 11,047 यूनिट रही, जो फरवरी 2025 में बेची गई 9,248 यूनिट से 19.45% की सालाना बढ़त है। हालांकि, जनवरी 2026 के 13,418 यूनिट्स के मुकाबले इसमें 17.67% की गिरावट देखी गई।

बोलेरो (Bolero) की ग्रामीण बाजार में मजबूत पकड़

महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) ने भी फरवरी 2026 में अच्छा प्रदर्शन किया। फरवरी 2026 में कंपनी ने 9,863 यूनिट की सेल हासिल की, जो फरवरी 2025 में बेची गई 8,690 यूनिट से 13.50% की सालाना बढ़त है। यह SUV खासकर ग्रामीण और सेमी-अर्बन मार्केट में काफी लोकप्रिय है।

XUV 7XO की डिमांड तेजी से बढ़ी

नई प्रीमियम SUV महिंद्रा XUV 7XO (Mahindra XUV 7XO) की बिक्री भी लगातार बढ़ रही है। फरवरी 2026 में इसकी सेल 9,112 यूनिट रही, जो फरवरी 2025 में बेची गई 7,468 यूनिट से काफी ज्यादा है। यह 22.01% की सालाना बढ़त है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि ग्राहकों के बीच इस SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है।

XUV 3XO और ई-SUV का भी योगदान

कंपनी की कॉम्पैक्ट SUV महिंद्रा XUV 3XO (EV सहित) की बिक्री फरवरी 2026 में 8,637 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 9.87% ज्यादा है। वहीं, महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप भी धीरे-धीरे बाजार में अपनी जगह बना रही है। महिंद्रा XEV 9S की सेल 3,539 यूनिट रही और BE 6 ने 1,104 यूनिट (11.40% बढ़त) की सेल हासिल की। कंपनी ने हाल ही में BE 6 बैटमैन एडिसन (Batman Edition) को दोबारा लॉन्च करने की घोषणा भी की है।

कुछ मॉडल की बिक्री में गिरावट

हालांकि कुछ मॉडल्स की बिक्री में गिरावट भी देखी गई। महिंद्रा XEV 9e (Mahindra XEV 9e) की सेल 1,889 यूनिट (14.33% गिरावट) हुई। वहीं, महिंद्रा XUV400 की 162 यूनिट (करीब 50% गिरावट) सेल हुई।

मराजो की सेल 0

MPV सेगमेंट में आने वाली मराजो (Mahindra Marazzo) की फरवरी 2026 में कोई बिक्री दर्ज नहीं हुई, जबकि पिछले साल इसी महीने 17 यूनिट बिकी थीं।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

फरवरी 2026 के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) की ग्रोथ का सबसे बड़ा आधार उसकी SUV रेंज है। खासकर महिंद्रा (Mahindra Scorpio), महिंद्रा थार (Mahindra Thar), बोलेरो (Mahindra Bolero) और XUV 7XO (Mahindra XUV 7XO) कंपनी की बिक्री को मजबूती दे रही हैं। साथ ही कंपनी की नई इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप भी धीरे-धीरे बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।

