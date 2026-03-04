इंडोनेशिया ने रोका महिंद्रा और टाटा की 1 लाख गाड़ियों का आयात? सामने आया कंपनी का बड़ा बयान
इंडोनेशिया सरकार भारत की ऑटो कंपनियों से होने वाले करीब 1.05 लाख वाहनों के आयात को रोक सकती है। इन रिपोर्ट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) और महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) का नाम भी शामिल है। लेकिन, अब महिंद्रा (Mahindra) ने इन खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है।
हाल ही में खबरें सामने आईं कि नक सकती है। इन रिपोर्ट्स में टाटा मोटर्स (Tata Motors) और महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) का नाम भी शामिल था। लेकिन, अब महिंद्रा (Mahindra) ने इन खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने स्पष्ट किया है कि उसे इंडोनेशिया सरकार की तरफ से किसी भी तरह के आयात रोकने के आदेश की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। कंपनी के मुताबिक, उसका एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 16.99 लाख
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 12.98 - 16.7 लाख
35,000 गाड़ियों का बड़ा ऑर्डर
महिंद्रा (Mahindra) को हाल ही में इंडोनेशिया से अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इसमें 35,000 लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) शामिल हैं। इसकी डिलीवरी इस साल तय की गई है। इसके लिए एडवांस पेमेंट भी मिल चुका है। यह ऑर्डर इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी Agrinas Pangan Nusantara की ओर से मिला है।
किस प्रोजेक्ट के लिए मंगाई गईं गाड़ियां?
ये वाहन इंडोनेशिया के Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) प्रोजेक्ट के तहत इस्तेमाल किए जाएंगे। इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में सप्लाई चेन को मजबूत करना है, ताकि किसानों की उपज खेतों से सीधे बाजार तक तेजी और सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। महिंद्रा (Mahindra) और Agrinas Pangan Nusantara मिलकर ग्रामीण सहकारी समितियों को ऐसे वाहन उपलब्ध कराएंगे, जो कृषि उत्पादों के पलरिवहन को आसान बनाएंगे।
मीडिया रिपोर्ट में क्या कहा गया?
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इंडोनेशिया के कोऑपरेटिव मंत्री Ferry Juliantono ने 26 फरवरी को 1.05 लाख वाहनों के आयात को रोकने की बात कही थी। हालांकि, महिंद्रा ने साफ किया है कि उसे इस संबंध में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।
क्यों अहम है यह ऑर्डर?
इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया का एक बड़ा बाजार है। वहां से मिला 35,000 वाहनों का ऑर्डर महिंद्रा (Mahindra) के लिए सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय भरोसे का भी प्रतीक है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो कंपनी के लिए भविष्य में और बड़े मौके खुल सकते हैं।
फिलहाल महिंद्रा (Mahindra) का कहना है कि उसका इंडोनेशिया ऑर्डर सुरक्षित है और डिलीवरी तय समय पर होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के बीच कंपनी का यह बयान निवेशकों और ग्राहकों दोनों के लिए राहत की खबर है। अब नजर रहेगी कि आगे इंडोनेशिया सरकार की ओर से क्या आधिकारिक अपडेट आता है?
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।