इंडोनेशिया ने रोका महिंद्रा और टाटा की 1 लाख गाड़ियों का आयात? सामने आया कंपनी का बड़ा बयान

Mar 04, 2026 11:45 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडोनेशिया सरकार भारत की ऑटो कंपनियों से होने वाले करीब 1.05 लाख वाहनों के आयात को रोक सकती है। इन रिपोर्ट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) और महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) का नाम भी शामिल है। लेकिन, अब महिंद्रा (Mahindra) ने इन खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। 

महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने स्पष्ट किया है कि उसे इंडोनेशिया सरकार की तरफ से किसी भी तरह के आयात रोकने के आदेश की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। कंपनी के मुताबिक, उसका एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

35,000 गाड़ियों का बड़ा ऑर्डर

महिंद्रा (Mahindra) को हाल ही में इंडोनेशिया से अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इसमें 35,000 लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) शामिल हैं। इसकी डिलीवरी इस साल तय की गई है। इसके लिए एडवांस पेमेंट भी मिल चुका है। यह ऑर्डर इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी Agrinas Pangan Nusantara की ओर से मिला है।

किस प्रोजेक्ट के लिए मंगाई गईं गाड़ियां?

ये वाहन इंडोनेशिया के Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) प्रोजेक्ट के तहत इस्तेमाल किए जाएंगे। इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में सप्लाई चेन को मजबूत करना है, ताकि किसानों की उपज खेतों से सीधे बाजार तक तेजी और सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। महिंद्रा (Mahindra) और Agrinas Pangan Nusantara मिलकर ग्रामीण सहकारी समितियों को ऐसे वाहन उपलब्ध कराएंगे, जो कृषि उत्पादों के पलरिवहन को आसान बनाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट में क्या कहा गया?

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इंडोनेशिया के कोऑपरेटिव मंत्री Ferry Juliantono ने 26 फरवरी को 1.05 लाख वाहनों के आयात को रोकने की बात कही थी। हालांकि, महिंद्रा ने साफ किया है कि उसे इस संबंध में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।

क्यों अहम है यह ऑर्डर?

इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया का एक बड़ा बाजार है। वहां से मिला 35,000 वाहनों का ऑर्डर महिंद्रा (Mahindra) के लिए सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय भरोसे का भी प्रतीक है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो कंपनी के लिए भविष्य में और बड़े मौके खुल सकते हैं।

फिलहाल महिंद्रा (Mahindra) का कहना है कि उसका इंडोनेशिया ऑर्डर सुरक्षित है और डिलीवरी तय समय पर होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के बीच कंपनी का यह बयान निवेशकों और ग्राहकों दोनों के लिए राहत की खबर है। अब नजर रहेगी कि आगे इंडोनेशिया सरकार की ओर से क्या आधिकारिक अपडेट आता है?

