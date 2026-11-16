महिंद्रा रेसिंग की नई कार हुई अनवील, 816hp तक की दमदार पावर के साथ AWD भी

महिंद्रा ने अपनी नई रेसिंग कार को अनवील कर दिया है। इसका नाम M13Electro है। कंपनी इस कार को 2027 Formula E सीजन के लिए लाई है। इसमें 816bhp तक की पावर है।

Mahindra Racing ने 2027 Formula E सीजन के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक रेसिंग कार - M13Electro को अनवील कर दिया है। 15 नवंबर को इंट्रोड्यूस की गई यह कार टीम के लिए Formula E के नए Gen4 दौर की शुरुआत करेगी। नई कार में 816hp तक की पावर, परमानेंट ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) और अपडेटेड एयरोडायनामिक पैकेज दिया गया है। महिंद्रा रेसिंग ने नए सीजन के लिए अपने ड्राइवर लाइनअप में कोई बदलाव नहीं किया है। टीम Nyck de Vries और Edoardo Mortara की जोड़ी के साथ मैदान में उतरेगी। कंपनी का टारगेट सीजन 12 थर्ड पोजिशन को पीछे छोड़ते हुए चैंपियनशिप जीतने का है। पिछले सीजन में टीम ने टोटल 252 पॉइंट हासिल किए थे।

महिंद्रा M13Electro का डिजाइन नई M13Electro में महिंद्रा रेसिंग की पहचान वाली रेड बॉडीवर्क लिवरी दी गई है। इसके साथ कॉकपिट के आसपास ब्लैक एक्सेंट्स मिलते हैं। कार के फ्रंट में रेड कलर की नोज स्ट्रिप दी गई है, जो रियर की तरफ जाती है। वहीं, साइडपॉड्स और बॉडी के ज्यादातर हिस्से पर ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। कंपनी नए सीजन से पहले कार के डिवेलपमेंट पर काम कर चुकी है। महिंद्रा रेसिंग ने अक्टूबर में स्पेन के Andalusia और Guadix में टेस्टिंग की थी। इसके बाद नवंबर में ब्रिटेन के Croft Circuit में भी कार को टेस्ट किया गया।

Formula E Gen4 कार की पावर और परफॉर्मेंस Formula E के नए Gen4 नियमों के तहत अब तक की सबसे तेज रेसिंग कारें देखने को मिलेंगी। नई कारें Attack Mode में 816hp तक की पावर जेनरेट कर सकेंगी और इनकी टॉप स्पीड 335kmph से ज्यादा होगी। ये कारें करीब 1.8 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती हैं। नई जेनरेशन की कारों में 55kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलेगा, जबकि पिछली जेनरेशन में 47kWh की बैटरी दी गई थी। इसके अलावा एनर्जी रिकवरी कैपेबिलिटी को 600kW से बढ़ाकर 700kW कर दिया गया है। नई कारों में परमानेंट AWD सिस्टम और दो अलग-अलग एयरोडायनामिक सेटअप भी मिलेंगे।

Nyck de Vries और Edoardo Mortara पर फिर भरोसा महिंद्रा रेसिंग ने नए Gen4 सीजन के लिए Nyck de Vries और Edoardo Mortara को कंटिन्यू रखा है। दोनों ड्राइवरों ने पिछले सीजन में टीम की सफलता में अहम योगदान दिया था। Nyck de Vries ने Monaco और Tokyo में जीत हासिल की थी, जबकि लंदन रेस में पोल पोजिशन भी हासिल की। दूसरी तरफ, Edoardo Mortara ने तीन बार पोडियम फिनिश किया और चार बार पोल पोजिशन हासिल की। दोनों के प्रदर्शन की मदद से महिंद्रा रेसिंग टीम चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रही थी। टीम चैंपियन जैगुआर से वह 36 पॉइंट पीछे थी।

16 जनवरी से शुरू होगा 2027 Formula E सीजन 2027 Formula E सीजन की शुरुआत 16 जनवरी को मैक्सिको में होगी। इसी के साथ चैंपियनशिप में Gen4 दौर की शुरुआत भी हो जाएगी। वहीं, जेद्दा में होने वाली डबल-हेडर रेस को पहले 18-19 दिसंबर के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन मिडिल ईस्ट के जियो-पॉलिटिकल हालातों के कारण इसे अप्रैल 2027 तक के लिए टाल दिया गया है।