Mahindra Thar का नया अवतार मचाएगा तहलका, मिलेगा गजब का लुक, फीचर भी तगड़े
महिंद्रा अपनी थार का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम Thar.e हो सकता है। इसके कॉन्सेप्ट को 2023 में शोकेस किया गया था। इसकी रेंज 400 से 500 किमी के बीच रहने की उम्मीद है।
महिंद्रा थार का बायर्स में जबर्दस्त क्रेज है। अब कंपनी इसे एक नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम Thar.e हो सकता है। इसके कॉन्सेप्ट को 2023 में शोकेस किया गया था। थार इलेक्ट्रिक में आपको मौजूदा थार वाली दमदार रोड प्रेजेंस के साथ मॉडर्न ईवी टेक्नोलॉजी मिलेगी। आइए जानते हैं कि कंपनी थार इलेक्ट्रिक में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।
ऐसा हो सकता है डिजाइन
मोटरऑक्टेन के अनुसार थार इलेक्ट्रिक में कंपनी स्क्वेयर एलईडी हेडलाइट सेटअप और सिग्नेचर ईवी-स्टाइल ग्रिल ऑफर कर सकती है। रियर में इसमें वर्टिकल एलईडी टेललैंप और नीचे मोटे स्किडप्लेट्स मिल सकते हैं। थार इलेक्ट्रिक पुराने लैडर फ्रेम से हटकर महिंद्रा के INGLO-P1 स्केटबोर्ड ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि एसयूवी में अधिक जगह और पांच दरवाजों वाला लेआउट होगा, जिससे थार न केवल वीकेंड एडवेंचर के लिए बल्कि डेली यूज के लिए भी परफेक्ट बन जाएगी।
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250 bhp तक की मैक्सिमम पावर
महिंद्रा ने अभी तक स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऑल-वील ड्राइव (AWD) के साथ ड्यूल-मोटर सेटअप के साथ आ सकती है। बैटरी पैक 59kWh, 70kWh या 79kWhका हो सकता है। ये बैटरी पैक 250 bhp तक की मैक्सिमम पावर ऑफर कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में इसकी रेंज 400 से 500 किमी के बीच रहने की उम्मीद है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस लगभग 300 मिमी है और स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म के कारण इसका अंडरबॉडी भी रगेड हो सकता है। थार इलेक्ट्रिक का अप्रोच और डिपार्चर एंगल बेहतर हो सकता है।
इतनी हो सकती है कीमत
मुंबई में थार.ई की ऑन-रोड कीमत लगभग 25 लाख से 30 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है। महिंद्रा अपनी थार इलेक्ट्रिक को 2029 तक मार्केट में लॉन्च कर सकती है। लाइफस्टाइल एसयूवी के तौर पर थार की मार्केट में भारी मांग है और इलेक्ट्रिक वर्जन ऑप्शन इसकी डिमांड को और भी बढ़ा सकता है। थार इलेक्ट्रिक की टक्कर टाटा हैरियर ईवी और टाटा कर्व ईवी से होगी।
जल्द आ सकती है BE 07
महिंद्रा के लाइनअप में फिलहाल तीन इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं। चौथी एसयूवी बीई 07 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी, जिसे महिंद्रा ने कुछ साल पहले शोकेस किया था। महिंद्रा ने बीई 07 की टेस्टिंग शुरू कर दी है। यह एक मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी लग रही है। इसकी टक्कर हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी ईविटारा और टोयोटा ईबेला जैसी गाड़ियों से देगी। इसमें महिंद्रा की मौजूदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह ही प्रीमियम फीचर्स होंगे। यह 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ आ सकती है।
(Photo: Motoroctane)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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