Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mahindra Thar का नया अवतार मचाएगा तहलका, मिलेगा गजब का लुक, फीचर भी तगड़े

Apr 27, 2026 07:48 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

महिंद्रा अपनी थार का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम Thar.e हो सकता है। इसके कॉन्सेप्ट को 2023 में शोकेस किया गया था। इसकी रेंज 400 से 500 किमी के बीच रहने की उम्मीद है।

Mahindra Thar का नया अवतार मचाएगा तहलका, मिलेगा गजब का लुक, फीचर भी तगड़े
लॉन्च की सूचना पाएं
Mahindra Thar Earrow

महिंद्रा थार का बायर्स में जबर्दस्त क्रेज है। अब कंपनी इसे एक नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम Thar.e हो सकता है। इसके कॉन्सेप्ट को 2023 में शोकेस किया गया था। थार इलेक्ट्रिक में आपको मौजूदा थार वाली दमदार रोड प्रेजेंस के साथ मॉडर्न ईवी टेक्नोलॉजी मिलेगी। आइए जानते हैं कि कंपनी थार इलेक्ट्रिक में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

ऐसा हो सकता है डिजाइन

मोटरऑक्टेन के अनुसार थार इलेक्ट्रिक में कंपनी स्क्वेयर एलईडी हेडलाइट सेटअप और सिग्नेचर ईवी-स्टाइल ग्रिल ऑफर कर सकती है। रियर में इसमें वर्टिकल एलईडी टेललैंप और नीचे मोटे स्किडप्लेट्स मिल सकते हैं। थार इलेक्ट्रिक पुराने लैडर फ्रेम से हटकर महिंद्रा के INGLO-P1 स्केटबोर्ड ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि एसयूवी में अधिक जगह और पांच दरवाजों वाला लेआउट होगा, जिससे थार न केवल वीकेंड एडवेंचर के लिए बल्कि डेली यूज के लिए भी परफेक्ट बन जाएगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Thar E

Mahindra Thar E

₹ 25 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
VinFast VF MPV 7

VinFast VF MPV 7

₹ 24.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Safari EV

Tata Safari EV

₹ 26 - 30 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

250 bhp तक की मैक्सिमम पावर

महिंद्रा ने अभी तक स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऑल-वील ड्राइव (AWD) के साथ ड्यूल-मोटर सेटअप के साथ आ सकती है। बैटरी पैक 59kWh, 70kWh या 79kWhका हो सकता है। ये बैटरी पैक 250 bhp तक की मैक्सिमम पावर ऑफर कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में इसकी रेंज 400 से 500 किमी के बीच रहने की उम्मीद है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस लगभग 300 मिमी है और स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म के कारण इसका अंडरबॉडी भी रगेड हो सकता है। थार इलेक्ट्रिक का अप्रोच और डिपार्चर एंगल बेहतर हो सकता है।

ये भी पढ़ें:BYD की नई SUV, 5 सेकेंड से कम में 100 kmph की स्पीड, जबर्दस्त है लुक

इतनी हो सकती है कीमत

मुंबई में थार.ई की ऑन-रोड कीमत लगभग 25 लाख से 30 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है। महिंद्रा अपनी थार इलेक्ट्रिक को 2029 तक मार्केट में लॉन्च कर सकती है। लाइफस्टाइल एसयूवी के तौर पर थार की मार्केट में भारी मांग है और इलेक्ट्रिक वर्जन ऑप्शन इसकी डिमांड को और भी बढ़ा सकता है। थार इलेक्ट्रिक की टक्कर टाटा हैरियर ईवी और टाटा कर्व ईवी से होगी।

ये भी पढ़ें:गजब है ऑडी Q4 e-tron का फेसलिफ्ट, 10 मिनट की चार्जिंग में चलेगी 185 km

जल्द आ सकती है BE 07

महिंद्रा के लाइनअप में फिलहाल तीन इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं। चौथी एसयूवी बीई 07 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी, जिसे महिंद्रा ने कुछ साल पहले शोकेस किया था। महिंद्रा ने बीई 07 की टेस्टिंग शुरू कर दी है। यह एक मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी लग रही है। इसकी टक्कर हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी ईविटारा और टोयोटा ईबेला जैसी गाड़ियों से देगी। इसमें महिंद्रा की मौजूदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह ही प्रीमियम फीचर्स होंगे। यह 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ आ सकती है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! अगले महीने आएगा सिटी का फेसलिफ्ट, नई SUV भी होगी लॉन्च

(Photo: Motoroctane)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Mahindra Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।