Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Posts Strong January 2026 Sales Across SUVs, CVs And Tractors
31 दिन में 104309 गाड़ी बेचकर महिंद्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, लोगों ने जमकर खरीदीं इस कंपनी की SUVs

संक्षेप:

Feb 01, 2026 12:14 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने कैलेंडर ईयर 2026 (CY26) की मजबूत शुरुआत की है। कंपनी ने जनवरी 2026 में अपने ऑटोमोटिव और फार्म इक्विपमेंट बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दर्ज की। कंपनी ने यूटिलिटी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स में मजबूत बढ़त हासिल की। कंपनी को शहरी और ग्रामीण बाजारों में शानदार डिमांड मिली है। ऑटोमोटिव सेगमेंट में महिंद्रा ने जनवरी 2026 में एक्सपोर्ट सहित कुल 104,309 व्हीकल जो पिछले साल की तुलना में 24% की ग्रोथ है। घरेलू यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री 63,510 यूनिट रही, जो पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा है, जो SUV सेगमेंट में महिंद्रा की लगातार मजबूती को दिखाता है।

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की मांग भी अच्छी बनी रही। घरेलू CV बिक्री 27,656 यूनिट रही, जो पिछले साल की तुलना में 22% की ग्रोथ है। यह ग्रोथ मुख्य रूप से LCV सेगमेंट से हुई, जो लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट-माइल मोबिलिटी ऑपरेटर्स से लगातार मांग को दर्शाता है। महिंद्रा ने कैलेंडर ईयर की शुरुआत मजबूत नोट पर की, जिसे उसके SUV पोर्टफोलियो में लगातार दिलचस्पी से मदद मिली। कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट पाइपलाइन पर मजबूत कंज्यूमर रिस्पॉन्स पर भी जोर दिया, जिसमें आने वाले मॉडलों के लिए बुकिंग को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

ये भी पढ़ें:इस SUV और सेडान ने ऐसा किया कमाल, कंपनी को मिली सबसे बड़ी मंथली सेल्स

जनवरी 2026 में घरेलू पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 63,510 यूनिट रही, जबकि जनवरी 2025 में यह 50,659 यूनिट थी, जो पिछले साल की तुलना में 25% की बढ़ोतरी है। जनवरी तक फाइनेंशियल ईयर के लिए कुल मिलाकर, PV बिक्री में पिछले साल की तुलना में 19% की बढ़ोतरी हुई, जो लगातार मांग की गति को दर्शाता है। नई XUV 7XO और XEV 9s के लॉन्च के साथ, महिंद्रा आने वाले महीनों में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। कंपनी के ऑटोमोटिव डिवीजन के CEO नलिनिकांत गोलगुंटा ने कहा, "14 जनवरी को हमने XUV7XO और XEV 9S के लिए बुकिंग शुरू की और सिर्फ 4 घंटे में 20,500 करोड़ रुपए की बुकिंग वैल्यू के साथ 93,689 बुकिंग हासिल की, जो एक रिकॉर्ड मील का पत्थर है।"

ये भी पढ़ें:इस देसी कंपनी की कारों को जमकर पसंद कर रहे ग्राहक, जनवरी में मिले 71066 ग्राहक

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में लाइट कमर्शियल व्हीकल्स ने ग्रोथ में लीडिंग करना जारी रखा। 2T–3.5T कैटेगरी में LCVs ने जनवरी में पिछले साल की तुलना में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि सब-2T LCVs में पिछले साल की तुलना में 13% की बढ़ोतरी हुई। इलेक्ट्रिक वैरिएंट सहित थ्री-व्हीलर की बिक्री में भी महीने-दर-महीने और साल-दर-साल दोनों आधार पर 28% की बढ़ोतरी देखी गई। हिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस ने जनवरी 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री 38,484 यूनिट रही, जो जनवरी 2025 में 26,305 यूनिट थी, यानी 46% की साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की गई।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
