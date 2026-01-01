इस कंपनी की SUVs के भक्त हुए लोग, 23% की बढ़त के साथ 50,946 यूनिट सेल; इसके अलावा ग्राहकों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा

संक्षेप: दिसंबर 2025 में महिंद्रा की पैसेंजर व्हीकल बिक्री 50,946 यूनिट रही, जो दिसंबर 2024 की 41,424 यूनिट के मुकाबले 23% की सालाना बढ़त दर्शाती है। इस सेगमेंट में महिंद्रा की पूरी बिक्री SUV से आई।

Jan 01, 2026 12:31 pm IST

दिसंबर 2025 महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) के लिए शानदार साबित हुआ। घरेलू बाजार में कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसकी लोकप्रिय SUV रेंज की लगातार बनी हुई डिमांड है। इसके साथ ही कमर्शियल व्हीकल और थ्री-व्हीलर सेगमेंट से भी कंपनी को अच्छा सपोर्ट मिला। पूरे कैलेंडर ईयर 2025 को देखें तो महिंद्रा ने ज्यादातर सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ के साथ साल का समापन किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में SUV का दबदबा

दिसंबर 2025 में महिंद्रा की पैसेंजर व्हीकल बिक्री 50,946 यूनिट रही, जो दिसंबर 2024 की 41,424 यूनिट के मुकाबले 23% की सालाना बढ़त दर्शाती है। इस सेगमेंट में महिंद्रा की पूरी बिक्री SUV से आई, जिससे यह साफ होता है कि SUV बाजार में कंपनी की पकड़ कितनी मजबूत है।

जनवरी से दिसंबर 2025 (YTD) के आंकड़ों पर नजर डालें तो महिंद्रा ने 4,76,476 पैसेंजर व्हीकल्स बेचीं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 4,02,360 यूनिट था, यानी यहां भी 18% की शानदार बढ़त देखने को मिली। स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N), थार (Thar), XUV700 और बोलेरो (Bolero) जैसे मॉडल्स इस सफलता की रीढ़ बने रहे। आने वाले दिनों में XUV 7XO के लॉन्च से कंपनी को और ज्यादा बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

कमर्शियल व्हीकल और 3-व्हीलर का प्रदर्शन

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 2 टन से कम वजन वाले LCV की दिसंबर 2025 में 2,720 यूनिट बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 13% की बढ़त है। हालांकि, सालाना कुल बिक्री (YTD) 27,416 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 4% कम है। इससे एंट्री-लेवल कमर्शियल सेगमेंट में हल्की सुस्ती का संकेत मिलता है।

वहीं, 2 टन से 3.5 टन वाले LCV सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया। दिसंबर में इस सेगमेंट की 22,066 यूनिट बिकीं, जो 37% YoY ग्रोथ है। पूरे साल में इस कैटेगरी की बिक्री 1,85,012 यूनिट रही, जो 16% की बढ़त दर्शाती है। इसमें लॉजिस्टिक्स और लास्ट-माइल डिलीवरी की बढ़ती मांग का बड़ा योगदान रहा।

3-व्हीलर में इलेक्ट्रिक मॉडल्स की बढ़ती मांग

महिंद्रा के 3-व्हीलर (जिसमें इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं) की दिसंबर 2025 में बिक्री 7,538 यूनिट रही, जो 31% की YoY ग्रोथ है। पूरे साल की बात करें तो कंपनी ने 82,446 थ्री-व्हीलर बेचे, जो पिछले साल से 28% ज्यादा हैं। यह आंकड़े शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाते हैं।

एक्सपोर्ट में सालाना मजबूती

दिसंबर 2025 में महिंद्रा का एक्सपोर्ट 2,820 यूनिट रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 9% कम है। हालांकि, पूरे साल के आंकड़े काफी मजबूत रहे। 2025 में कुल एक्सपोर्ट 30,061 यूनिट तक पहुंच गया, जो 25% की सालाना बढ़त है। इससे यह साफ है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में महिंद्रा की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है।

कैसा रहा महिंद्रा के लिए 2025?