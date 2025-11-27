महिंद्रा हर महीने बेचेगी 7000 इलेक्ट्रिक कार, हर चौथा मॉडल EV होगा; जानिए कंपनी का FY26 का प्लान
महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी आने वाले दिनों में कई नए मॉडल अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने वाली है। इतना ही नहीं, कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी के लिए तैयार है।
महिंद्रा को उम्मीद है कि 2027-28 तक EV उसकी कुल बिक्री का लगभग एक चौथाई हिस्सा होंगे। महिंद्रा के ऑटो और फार्म डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO राजेश जेजुरिकर ने कहा, "हम फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑपरेटिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को 8,000 यूनिट प्रति महीने तक ले जा रहे हैं, जिसमें से हमें हर महीने 7,000 यूनिट बेचने की उम्मीद है।"
यह कदम कंपनी ने अपने बढ़ते पोर्टफोलियो में शामिल एक नई 7-सीटर वाली इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S के लॉन्च के साथ आया है। कंपनी ने पिछले 7 महीनों में 30,000 से ज्यादा EVs डिलीवर की हैं, जिससे करीब 8,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। जेजुरिकर ने कहा कि महिंद्रा अपने चार्जिंग नेटवर्क को भी बढ़ा रहा है। 2027 तक करीब 1,000 चार्जिंग पॉइंट बनाने का प्लान है। खासकर ज्यादा इस्तेमाल वाले शहरी इलाकों में इन्हें सेटअप किया जाएगा।
विदेशी शिपमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि कंपनी धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा, "इलेक्ट्रिक SUV पोर्टफोलियो के लिए एक्सपोर्ट का हमारा एक पूरा रास्ता है, लेकिन हम इसे सोच-समझकर करेंगे। हमने पहले राइट हैंड मार्केट के बारे में कहा है और फिर रिस्पॉन्स के आधार पर हम लेफ्ट हैंड मार्केट पर ध्यान देंगे।"
इसके अलावा, महिंद्रा एंड-ऑफ-लाइफ बैटरी को संभालने के लिए भी सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। इसका इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बिजनेस, जो इसकी SUV EV लाइन से पहले का है। उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर बैटरी डिस्पोजल का सामना करने वाला पहला बिजनेस होगा, जिससे रीसाइक्लिंग सिस्टम पर जल्दी काम शुरू होगा।
जेजुरिकर ने आगे कहा, "यह कुछ ऐसा है जिस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक थ्री कंपनी है जो बहुत पहले से है और वे सेल और बैटरी असल में SUVs के मुकाबले पहले आने वाले हैं। इसलिए हम साफ तौर पर उन समाधानों पर काम कर रहे हैं जिनकी हमें बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए जरूरत है।"
इस बीच, सप्लाई-चेन में मजबूती एक और फोकस एरिया बना हुआ है। जेजुरिकर ने कहा कि महिंद्रा सप्लायर्स को अलग-अलग तरह का बना रहा है और EV कंपोनेंट की उपलब्धता में रुकावटों से बचने के लिए इमरजेंसी सिस्टम लागू कर रहा है। कंपनी आने वाले क्वार्टर में BE.6 के लिए PLI अप्रूवल के लिए भी अप्लाई करेगी। उन्होंने कहा कि सभी XEV 9S वैरिएंट सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के लिए क्वालिफाई करते हैं। यह भी बताया कि सर्टिफिकेशन के लिए पूरी सप्लायर चेन में वैल्यू एडिशन का प्रूफ चाहिए।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
