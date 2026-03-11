सीधे ₹4 लाख का डिस्काउंट! XUV400, स्कॉर्पियो समेत महिंद्रा की इन भौकाली SUVs पर आई बंपर छूट, फौरन लपक लें ये डील

Mar 11, 2026 02:26 pm IST

मार्च 2026 में महिंद्रा (Mahindra) अपनी कारों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है। जी हां, अभी खरीदने वाले ग्राहक महिंद्रा की SUVs पर ₹4 लाख तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। कंपनी की XUV400 पर सबसे ज्यादा ऑफर मिल रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप नई SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मार्च 2026 का महीना शानदार मौका हो सकता है। जी हां, क्योंकि महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने अपने कई लोकप्रिय मॉडलों पर ₹4 लाख तक के बड़े डिस्काउंट और बेनिफिट्स की घोषणा की है। यह ऑफर खासतौर पर मॉडल ईयर 2025 (MY2025) की गाड़ियों पर दिया जा रहा है, क्योंकि कंपनियां नए फाइनेंशियल ईयर से पहले पुराना स्टॉक क्लियर करना चाहती हैं। वहीं, MY2026 मॉडल पर अपेक्षाकृत कम ऑफर मिल रहे हैं।

XUV400 इलेक्ट्रिक SUV पर सबसे ज्यादा छूट

सबसे बड़ा फायदा कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) पर मिल रहा है। EL Pro वैरिएंट पर लगभग ₹4 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है और EC प्रो वैरिएंट पर करीब ₹1.25 लाख तक की छूट मिल रही है। इतना बड़ा डिस्काउंट मिलने से ये EV इस समय बाजार की सबसे ज्यादा छूट वाली इलेक्ट्रिक SUVs में से एक बन गई है।

स्कॉर्पियो क्लासिक पर भी तगड़ा ऑफर

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic) पर भी कंपनी अच्छा डिस्काउंट दे रही है। इसके S वैरिएंट पर ₹85,000 कैश डिस्काउंट और ₹40,000 का एक्सेसरीज पैकेज मिल रहा है। इस पर कुल फायदा करीब ₹1.25 लाख का है। इसके S11 वैरिएंट पर करीब ₹1 लाख तक का फायदा मिल रहा है।

बोलेरो और बोलेरो नियो पर भी बचत

ग्रामीण और सेमी-अर्बन मार्केट में लोकप्रिय महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) पर भी इस महीने ऑफर मिल रहे हैं। इसके B4, B6, B8 वैरिएंट पर ₹10,000 का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, ₹10,000 की एक्सेसरीज भी मिल रही है। इसके B6 ऑप्शनल पर ₹20,000 का कैश सपोर्ट मिल रहा है। इस पर कुल मिलाकर ₹30,000 तक की एक्सेसरी पैकेज का फायदा मिल सकता है। वहीं, महिंद्रा बोलेरो नियो (Mahindra Bolero Neo) पर भी ₹30,000 तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं।

XUV 3XO पर भी मिल रहा ऑफर

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की लोकप्रिय एसयूवी महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO) पर भी अच्छी बचत मिल रही है। इसके AX7L TGDI वैरिएंट पर कंपनी ₹55,000 का कैश डिस्काउंट और ₹25,000 की एक्सेसरीज दे रही है। इस पर कुल ₹80,000 तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा मिड वैरिएंट MX2, MX3 और AX7 पर भी कुछ ऑफर मिल रहे हैं।

XUV700 पर भी भारी छूट

कंपनी की प्रीमियम SUV महिंद्रा XUV700 (Mahindra XUV700) पर भी इस महीने ₹2 लाख तक का फायदा दिया जा रहा है। हालांकि, अब इस SUV की जगह कंपनी का नया मॉडल महिंद्रा XUV 7XO (Mahindra XUV 7XO) बाजार में आ चुका है।