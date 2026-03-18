महिंद्रा का ऑफर... BE 6 बैटमैन एडिशन के ग्राहकों को मिलेगा 100% बायबैक ऑफर, ऐसे मिलेगा फायदा
महिंद्रा अपने ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर एक शानदार ऑप्शन लेकर आई है। दरअसल, कंपनी ने लिमिटेड एडिशन इलेक्ट्रिक SUV के दूसरे बैच के लॉन्च के बाद, शुरुआती ग्राहकों की नाराजगी को देखते हुए चुनिंदा BE 6 बैटमैन एडिशन ग्राहकों के लिए एक बायबैक ऑप्शन की घोषणा की है।
महिंद्रा अपने ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर एक शानदार ऑप्शन लेकर आई है। दरअसल, कंपनी ने लिमिटेड एडिशन इलेक्ट्रिक SUV के दूसरे बैच के लॉन्च के बाद, शुरुआती ग्राहकों की नाराजगी को देखते हुए चुनिंदा BE 6 बैटमैन एडिशन ग्राहकों के लिए एक बायबैक ऑप्शन की घोषणा की है। यानी कंपनी अपनी ही कार पर ग्राहकों को एक समय के बाद पूरी कीमत लौटाकर वापस लेने की गारंटी देती है। कंपनी यह कदम तब उठाया गया है जब शुरुआती 999 ग्राहकों में से कुछ ने उसी एडिशन को दोबारा पेश किए जाने पर नारजगी व्यक्त की थी।
महिंद्रा ने सबसे पहले पिछले साल BE 6 बैटमैन एडिशन को लिमिटेड नंबर्स में लॉन्च किया था। इसकी सभी 999 यूनिट्स 135 सेकंड के भीतर ही बिक गई थीं। इस जबरदस्त डिमांड ने इस स्पेशल एडिशन की लोकप्रियता को उजागर किया। इस साल की शुरुआत में महिंद्रा ने उसी बैटमैन एडिशन की 999 यूनिट्स का एक और बैच पेश किया, जिसकी भी जबरदस्त डिमांड रही और वह 7 मिनट में ही बिक गया।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.55 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
हालांकि, दूसरे बैच को लॉन्च करने का फैसला कुछ शुरुआती खरीदारों को रास नहीं आया, जो पहले लॉट से एक्सक्लूसिविटी की उम्मीद कर रहे थे। कई ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंताएं जाहिर की थीं और लिमिटेड-एडिशन की अपील के कमजोर पड़ने पर निराशा व्यक्त की थी।
महिंद्रा ने ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर जवाब दिया
इस प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए, महिंद्रा ने अब BE 6 बैटमैन एडिशन के शुरुआती 999 ग्राहकों को पूर्ण बायबैक (वापसी) का ऑप्शन दिया है। कंपनी के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह ऑप्शन खास तौर से उन शुरुआती मालिकों को दिया जा रहा है जो पहले बैच का हिस्सा थे। कंपनी ने कहा है कि यह ऑफर सूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा। इच्छुक ग्राहक बायबैक ऑप्शन से जुड़ी शर्तों और नियमों को समझने के लिए अपनी-अपनी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।
कंपनी ने बैटमैन एडिशन को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को भी स्वीकार किया। बताया कि 999-999 यूनिट्स के दोनों बैच बहुत कम समय में ही पूरी तरह से बुक हो गए थे। महिंद्रा ने शुरुआती ग्राहकों और उनके सहयोग के प्रति अपनी बात दोहराई। साथ ही, इस बायबैक पहल के माध्यम से एक्सक्लूसिविटी से जुड़ी चिंताओं को भी दूर करने का प्रयास किया।
दुनिया का पहला बैटमैन एडिशन
BE 6 बैटमैन एडिशन, महिंद्रा और वॉर्नर ब्रो के बीच एक खास कोलेबोरेशन है, जो मशहूर DC सुपरहीरो से इंस्पायर्ड है। यह टॉप-स्पेक वैरिएंट पर आधारित है और इसमें एक खास Satin Black फिनिश के साथ बैटमैन-थीम वाले डेकल्स, गोल्ड एक्सेंट्स, Bat emblems और बड़े एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे सड़क पर एक अनोखी पहचान देते हैं। इसका इंटीरियर पूरी तरह से ब्लैक थीम पर बेस्ड है, जिसमें गोल्ड हाइलाइट्स, बैटमैन ब्रांडिंग और एक नंबर वाली पट्टी दी है, जो इसके लिमिटेड प्रोडक्शन को दर्शाती है।
इस SUV को पावर देने के लिए इसमें 79 kWh का बैटरी पैक लगा है, जिसे एक रियर-व्हील-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। यह दमदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ 682Km तक की दावा की गई रेंज भी देता है। इस एडिशन में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और ADAS जैसी खूबियां भी हैं, जो इसे स्टाइल, परफॉर्मेंस और एक्सक्लूसिविटी का एक बेहतरीन मेल बनाती हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।