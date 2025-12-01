इस कंपनी की SUVs के दीवाने हुए लोग, मार्केट में मची लूट; 1 महीने में ताबड़तोड़ 56,336 यूनिट सेल

संक्षेप: महिंद्रा ने नवंबर 2025 की बिक्री रिपोर्ट शेयर कर दी है। इसके मुताबिक SUVs की तगड़ी डिमांड रही। पिछले महीने 56,336 यूनिट्स की बिक्री हुई। महिंद्रा की CV और 3W ने रफ्तार पकड़ ली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

महिंद्रा ने नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है और इस बार कंपनी ने सभी सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ साफ दिखा दी है। पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल और एक्सपोर्ट तीनों को मिलाकर कंपनी की कुल बिक्री 92,670 यूनिट रही, जो पिछले साल की तुलना में 19% की दमदार ग्रोथ है। नवंबर में महिंद्रा की सबसे बड़ी ताकत SUV रेंज रही।

नवंबर 2025 में महिंद्रा SUV की बिक्री

नवंबर 2025 में महिंद्रा SUV की बिक्री 56,336 यूनिट्स रही, जो 22% की YoY ग्रोथ को दर्शाता है। महिंद्रा के SUV पोर्टफोलियो की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। स्कॉर्पियो (Scorpio), थार (Thar), XUV700, बोलेरो (Bolero) और हाल ही में लॉन्च हुई XUV 3XO ने मिलकर कंपनी को रिकॉर्ड बिक्री दिलाई।

नवंबर 2025 में SUV बिक्री नवंबर 2025 में 56,336 यूनिट (YoY +21.88%) की सेल हुई, वहीं, नवंबर 2024 में इसकी सिर्फ 46,222 यूनिट सेल हुई थी। इसकी वॉल्यूम ग्रोथ +10,114 यूनिट थी। हालांकि, अक्टूबर 2025 की तुलना में माह-दर-माह (MoM) बिक्री में 21% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अक्टूबर 2025 में फेस्टिव सीजन के चलते बिक्री ज्यादा थी।

YTD परफॉर्मेंस (अप्रैल -नवंबर 2025)

YTD परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने 4,25,530 यूनिट की सेल की है। वहीं, अप्रैल से नवंबर 2024 तक 3,60,936 यूनिट की सेल की है। इसने 17.90% की बढ़त हासिल की है।

इलेक्ट्रिक SUVs ने बढ़ाई चमक

XEV 9S और BE 6 फॉर्मुला ई एडिशन ने महिंद्रा को एक नया मुकाम दिया है। महिंद्रा ने नवंबर में EV सेगमेंट में भी बड़ा कदम उठाया है। महिंद्रा XEV 9S और महिंद्रा BE 6 Formula E एडिशन ये लॉन्च कंपनी के इलेक्ट्रिक ऑरिजन (lectric Origin SUVs) के 1 साल पूरे होने के मौके पर किए गए और इनकी चर्चा पूरे ऑटो सेक्टर में रही।