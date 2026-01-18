Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra New NU IQ Platform To Support New Petrol, Diesel, Electric SUV
एक ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ेंगी महिंद्रा की पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक SUVs; अगले साल से शुरू होगा प्रोडक्शन

एक ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ेंगी महिंद्रा की पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक SUVs; अगले साल से शुरू होगा प्रोडक्शन

संक्षेप:

देश के SUV सेगमेंट में अब महिंद्रा का एकतरफा दबदबा हो चुका है। पिछले 3 से 4 महीने के दौरान कंपनी का कद इस सेगमेंट में तेजी से बढ़ा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा SUVs शामिल है। ऐसे में कंपनी अब अपनी SUV के लिए फ्यूचर रोडमैप तैयार कर रही है।

Jan 18, 2026 09:01 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के SUV सेगमेंट में अब महिंद्रा का एकतरफा दबदबा हो चुका है। पिछले 3 से 4 महीने के दौरान कंपनी का कद इस सेगमेंट में तेजी से बढ़ा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा SUVs शामिल है। ऐसे में कंपनी अब अपनी SUV के लिए फ्यूचर रोडमैप तैयार कर रही है। इसे NU_IQ नाम के नेक्स्ट जनरेशन आर्किटेक्चर के इर्द-गिर्द बनाया जा रहा है, जिसके 2027 से प्रोडक्शन में आने की उम्मीद है। एक ग्लोबल-रेडी प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया NU_IQ कई बॉडी स्टाइल और सेगमेंट को सपोर्ट करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

NU_IQ जो सबसे बड़े बदलावों में से एक लाता है, वो पावरट्रेन न्यूट्रैलिटी है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बाद में प्लेटफॉर्म को अपनाने के बजाय, महिंद्रा ने NU_IQ को शुरुआत से ही पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक सेटअप को सपोर्ट करने के लिए इंजीनियर किया है। यह कंपनी को अलग-अलग रीजन के लिए गाड़ियों को कस्टमाइज करने में मदद करता है। साथ ही, लागत कम करने और डेवलपमेंट साइकिल को छोटा करने के लिए कई इंजीनियरिंग एलिमेंट्स को शेयर करता है।

ये भी पढ़ें:टाटा की नई अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कार पहली बार कैमरे में कैद, ₹7.99 लाख होगी कीमत!

इस आर्किटेक्चर पर बनने वाली पहली गाड़ियों में से एक कॉम्पैक्ट SUV हो सकती है जो विजन S कॉन्सेप्ट से ली गई है, जिसे पिछले अगस्त में तीन अन्य कॉन्सेप्ट के साथ दिखाया गया था। स्कॉर्पियो N के छोटे साइज जैसे टेस्ट म्यूल अक्सर देखे गए हैं, जो इशारा करते हैं कि यह मॉडल NU_IQ का प्रोडक्शन डेब्यू हो सकता है। स्कॉर्पियो N से नीचे पोजीशन वाली, इसकी कीमत भी कॉम्पिटिटिव होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:नए फीचर्स के साथ अपडेट हुई ये धांसू मोटरसाइकिल, 12.3-इंच स्क्रीन भी मिलेगी

यह सब-फोर-मीटर SUV सेगमेंट पर महिंद्रा के नए फोकस की घोषणा कर सकता है, एक ऐसा एरिया जिसे ब्रांड ने पहले प्राथमिकता नहीं दी थी। हाल के टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव और XUV 3XO को मिले पॉजिटिव मार्केट रिस्पॉन्स ने कॉम्पैक्ट SUVs को एक हाई-वॉल्यूम मौके के तौर पर फिर से स्थापित किया है। जबकि महिंद्रा मिडसाइज और फुल-साइज SUV कैटेगरी में मजबूती से प्रदर्शन कर रही है। छोटी SUVs को अब एक प्रमुख ग्रोथ लीवर के रूप में देखा जा रहा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Mahindra Mahindra Bolero Mahindra XUV700 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।