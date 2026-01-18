एक ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ेंगी महिंद्रा की पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक SUVs; अगले साल से शुरू होगा प्रोडक्शन
देश के SUV सेगमेंट में अब महिंद्रा का एकतरफा दबदबा हो चुका है। पिछले 3 से 4 महीने के दौरान कंपनी का कद इस सेगमेंट में तेजी से बढ़ा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा SUVs शामिल है। ऐसे में कंपनी अब अपनी SUV के लिए फ्यूचर रोडमैप तैयार कर रही है। इसे NU_IQ नाम के नेक्स्ट जनरेशन आर्किटेक्चर के इर्द-गिर्द बनाया जा रहा है, जिसके 2027 से प्रोडक्शन में आने की उम्मीद है। एक ग्लोबल-रेडी प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया NU_IQ कई बॉडी स्टाइल और सेगमेंट को सपोर्ट करेगा।
NU_IQ जो सबसे बड़े बदलावों में से एक लाता है, वो पावरट्रेन न्यूट्रैलिटी है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बाद में प्लेटफॉर्म को अपनाने के बजाय, महिंद्रा ने NU_IQ को शुरुआत से ही पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक सेटअप को सपोर्ट करने के लिए इंजीनियर किया है। यह कंपनी को अलग-अलग रीजन के लिए गाड़ियों को कस्टमाइज करने में मदद करता है। साथ ही, लागत कम करने और डेवलपमेंट साइकिल को छोटा करने के लिए कई इंजीनियरिंग एलिमेंट्स को शेयर करता है।
इस आर्किटेक्चर पर बनने वाली पहली गाड़ियों में से एक कॉम्पैक्ट SUV हो सकती है जो विजन S कॉन्सेप्ट से ली गई है, जिसे पिछले अगस्त में तीन अन्य कॉन्सेप्ट के साथ दिखाया गया था। स्कॉर्पियो N के छोटे साइज जैसे टेस्ट म्यूल अक्सर देखे गए हैं, जो इशारा करते हैं कि यह मॉडल NU_IQ का प्रोडक्शन डेब्यू हो सकता है। स्कॉर्पियो N से नीचे पोजीशन वाली, इसकी कीमत भी कॉम्पिटिटिव होने की उम्मीद है।
यह सब-फोर-मीटर SUV सेगमेंट पर महिंद्रा के नए फोकस की घोषणा कर सकता है, एक ऐसा एरिया जिसे ब्रांड ने पहले प्राथमिकता नहीं दी थी। हाल के टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव और XUV 3XO को मिले पॉजिटिव मार्केट रिस्पॉन्स ने कॉम्पैक्ट SUVs को एक हाई-वॉल्यूम मौके के तौर पर फिर से स्थापित किया है। जबकि महिंद्रा मिडसाइज और फुल-साइज SUV कैटेगरी में मजबूती से प्रदर्शन कर रही है। छोटी SUVs को अब एक प्रमुख ग्रोथ लीवर के रूप में देखा जा रहा है।
