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टाटा हैरियर ईवी की नींद उड़ाने आ रही Mahindra की नई इलेक्ट्रिक SUV, मिलेगी लंबी रेंज, फीचर भी प्रीमियम

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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महिंद्रा जल्द इंडियन मार्केट में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च कर सकता है। इसका नाम Be 07 हो सकता है। इसकी टक्कर मार्केट में पहले से मौजूद टाटा हैरियर से होगी। नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में कंपनी कई शानदार फीचर देने वाली है।

टाटा हैरियर ईवी की नींद उड़ाने आ रही Mahindra की नई इलेक्ट्रिक SUV, मिलेगी लंबी रेंज, फीचर भी प्रीमियम

महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी की रेंज को लगातार बड़ा कर रहा है। इसी कड़ी में कंपनी अब एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने वाली है। इसका नाम BE 07 हो सकता है। इसकी टक्कर मार्केट में पहले से मौजूद टाटा हैरियर ईवी से होगी। कंपनी ने बीई 07 के कॉन्सेप्ट को अगस्त 2022 में शोकेस किया था। उम्मीद की जा रही है कि इसका प्रोडक्शन वेरिएंट अब जल्द मार्केट में एंट्री करेगा। हालांकि, महिंद्रा अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। फिलहाल आइए जान लेते हैं कि कंपनी इस नई एसयूवी में क्या कुछ खास ऑफर कर सकती है।

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कॉन्सेप्ट मॉडल के कई मेन डिजाइन एलिमेंट

स्पाई तस्वीरों के अनुसार नई BE 07 में कॉन्सेप्ट मॉडल के कई मेन डिजाइन एलिमेंट होंगे। SUV में आगे और पीछे की तरफ शार्प स्लोप वाली विंडस्क्रीन, मोटा C-पिलर, उभरा हुआ बोनट और मस्कुलर स्क्वेयर शेप वाले व्हील आर्च देखने को मिलेंगे। टेस्टिंग मॉडल में फ्लश डोर हैंडल्स, बड़े एयरो-ऑप्टिमाइज्ड व्हील्स, कूलिंग एयर इनलेट्स वाला फ्रंट बंपर और साइड स्टेप भी दिखाई दिए हैं। हालांकि, प्रोडक्शन मॉडल में कुछ कॉन्सेप्ट-स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स को थोड़ा बदला जा सकता है।

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मिलेगा बेहद प्रीमियम इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो BE 07 में कंपनी की नई इलेक्ट्रिक SUVs XEV 9e और XEV 9S जैसे कई फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया जाएगा, जो केबिन को बेहद फ्यूचरिस्टिक लुक देगा। इसके अलावा वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह SUV काफी एडवांस्ड हो सकती है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले (AR HUD), एयर प्यूरीफायर, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

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मिल सकती है 450 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज

पावरट्रेन की बात करें तो कंपनी ने अभी तक इसकी ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार BE 07 में 60kWh से लेकर 80kWh तक के बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं। एक बार फुल चार्ज होने पर यह इलेक्ट्रिक SUV लगभग 450 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकेगी। महिंद्रा इस SUV को रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) दोनों ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है। RWD वर्जन में इलेक्ट्रिक मोटर से लगभग 231 बीएचपी से 286 बीएचपी तक की पावर मिलने की उम्मीद है। वहीं, AWD मॉडल में दो मोटरों की मदद से 340 बीएचपी से 394 बीएचपी तक की पावर मिल सकती है।

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VinFast VF7 और Tata Harrier EV से टक्कर

साइज के मामले में भी BE 07 काफी बड़ी SUV होगी। कॉन्सेप्ट मॉडल के बेस पर इसकी लंबाई 4,565 मिमी, चौड़ाई 1,900 मिमी और ऊंचाई 1,660 मिमी हो सकती है। इसका व्हीलबेस 2,775 मिमी रहने की संभावना है, जिससे केबिन के अंदर काफी जगह मिलने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद महिंद्रा BE 07 का मुकाबला VinFast VF7 और Tata Harrier EV जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से होगा।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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