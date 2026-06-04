महिंद्रा की नई कॉम्पैक्ट डीजल SUV, मिलेंगी थार जैसी हेडलाइट, दमदार है रोड प्रेजेंस

महिंद्रा नई एसयूवी लाने वाला है। यह एक डीजल एसयूवी है क्योंकि इसके फ्यूल लिड्स में एक AdBlue कैप को देखा गया है। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी की इस नई एसयूवी में हमें क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है।

महिंद्रा अपनी नई SUV की टेस्टिंग कर रहा है। इस एसयूवी के कैमोफ्लाज्ड म्यूल को रोड्स पर देखा गया है। इसके स्पाई शॉट्स को CarsIndia ने शेयर किया है। रिपोर्ट के अनुसार यह SUV कंपनी के अपकमिंग NU_IQ प्लैटफॉर्म पर बनी है। इसे पहले भी कई बार देखा जा चुका है। इस बार की स्पॉटिंग में यह कन्फर्म हो हया है कि यह ICE पावरट्रेन के साथ आएगी। यह एक डीजल एसयूवी है क्योंकि इसके फ्यूल लिड्स में एक AdBlue कैप को देखा गया है। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी की इस नई एसयूवी में हमें क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है।

थार से इंस्पायर्ड हैं एसयूवी का बाहरी डिजाइन देखने पर पता चलता है कि इसकी हेडलाइट्स थार से इंस्पायर्ड हैं। जो इसे एक जाना-पहचाना, दमदार लुक देती हैं। अंदर का केबिन विजन एस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। इसमें स्टाइलिश एसी वेंट, ईजी बटन कंट्रोल, नए सीट डिजाइन, तीन स्पोक वाला स्टीयरिंग वील, 60:40 स्प्लिट रियर बेंच और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर शामिल हैं। इस अपकमिंग एसयूवी के मैकेनिकल डीटेल्स अभी अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन महिंद्रा ने विजन एस वेरिएंट के लिए ICE इंजन को कन्फर्म कर दिया है। NU_IQ प्लेटफॉर्म मॉड्यूलर है, इसलिए फ्यूचर के मॉडल्स में यह इलेक्ट्रिक इंजन भी सपोर्ट कर सकता है।

2027 में शुरू हो सकता है प्रोडक्शन नई एसयूवी महिंद्रा की लाइनअप में 3XO और स्कॉर्पियो के बीच के सेगमेंट आ सकती है। चार मीटर से अधिक लंबी एसयूवी की बढ़ती मांग को देखते हुए, महिंद्रा इस मॉडल को बड़ा बायर बेस बनाने के लिए तैयार कर रहा है। NU_IQ बेस्ड इस एसयूवी का प्रोडक्शन 2027 में शुरू होने की उम्मीद है और ग्लोबल मार्केट के लिए इसका लेफ्ट-हैंड-ड्राइव वर्जन 2028 में उपलब्ध हो सकता है।