शहर से गांव तक! ग्राहकों की पहली पसंद बन गई महिंद्रा की ये SUV; बिक्री में बनी नंबर-1, जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) का दबदबा हमेशा से रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बीते महीने यानी सितंबर, 2025 में कंपनी की मॉडल-वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर ली।

भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) का दबदबा हमेशा से रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बीते महीने यानी सितंबर, 2025 में कंपनी की मॉडल-वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। बता दें कि सितंबर महीने में महिंद्रा स्कॉर्पियो को कुल 18,372 नए खरीदार मिले। इस दौरान स्कॉर्पियो की बिक्री सालाना आधार पर 27 पर्सेंट बढ़ी। जबकि ठीक एक साल पहले यानी सितंबर 2024 में यह आंकड़ा 14,438 यूनिट्स था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

34 पर्सेंट बढ़ गई थार की बिक्री बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,846 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर महिंद्रा XUV 700 रही। इस मॉडल ने 1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,764 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जबकि चौथे नंबर पर महिंद्रा XUV 3XO रही जिसने इस दौरान 9,032 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की।

66 पर्सेंट घट गई बोलेरो की बिक्री दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। बोलेरो की बिक्री में इस बार 66 पर्सेंट की सालाना गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान बोलेरो सिर्फ 2,747 यूनिट्स बिकीं। इसके अलावा, छठे नंबर पर महिंद्रा XEV 9e रही जिसकी कुल 2,619 यूनिट्स इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिक्री हुई। वहीं, सातवें नंबर पर महिंद्रा BE 6 रही जिसने इस दौरान 1,701 यूनिट्स इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिक्री दर्ज की।