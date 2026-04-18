गजब है इस देसी SUV जादू, बीते 12 महीनों में 1.79 लाख लोगों ने खरीद डाला; बिक्री में बनी नंबर-1
भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवी को खूब पसंद किया जाता है। अगर FY2026 की बात करें तो इस दौरान महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई।
भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवी को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 की बात करें तो इस दौरान महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई। महिंद्रा स्कॉर्पियो को इस दौरान कुल 1,78,800 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो की बिक्री में 8 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 1,64,842 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
49% बढ़ गई थार की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 49 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,26,261 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,10,136 यूनिट एसयूवी बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3XO ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,03,341 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
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Mahindra XUV 3XO
₹ 7.37 - 14.55 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
38% घट गई XUV 700 की बिक्री
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा XUV 700 रही। महिंद्रा XUV 700 ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 57,986 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा XUV 7XO ने इस दौरान कुल 29,426 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 404 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 27,336 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
आठवें नंबर पर रही महिंद्रा BE 6
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा BE 6 रही महिंद्रा BE 6 ने इस दौरान 521 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,313 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9S रही। महिंद्रा XEV 9S ने इस दौरान कुल 7,896 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
लास्ट पोजीशन पर रही महिंद्रा मराजो
बिक्री की इस लिस्ट में दसवें नंबर पर महिंद्रा XUV 400 रही। महिंद्रा XUV 400 ने इस दौरान 69 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,400 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा मराजो रही। महिंद्रा मराजो ने इस दौरान 130 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 381 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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