गजब है इस देसी SUV जादू, बीते 12 महीनों में 1.79 लाख लोगों ने खरीद डाला; बिक्री में बनी नंबर-1

Apr 18, 2026 05:34 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवी को खूब पसंद किया जाता है। अगर FY2026 की बात करें तो इस दौरान महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवी को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 की बात करें तो इस दौरान महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई। महिंद्रा स्कॉर्पियो को इस दौरान कुल 1,78,800 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो की बिक्री में 8 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 1,64,842 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

49% बढ़ गई थार की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 49 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,26,261 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,10,136 यूनिट एसयूवी बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3XO ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,03,341 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

38% घट गई XUV 700 की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा XUV 700 रही। महिंद्रा XUV 700 ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 57,986 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा XUV 7XO ने इस दौरान कुल 29,426 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 404 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 27,336 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

आठवें नंबर पर रही महिंद्रा BE 6 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा BE 6 रही महिंद्रा BE 6 ने इस दौरान 521 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,313 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9S रही। महिंद्रा XEV 9S ने इस दौरान कुल 7,896 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।