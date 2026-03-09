ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस देसी SUV का जादू, 28 दिनों में 14,665 लोगों ने खरीदा; बिक्री में फिर बनी नंबर-1
भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवी को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवी को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीते महीने कुल 14,665 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो की बिक्री में 8 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 13,618 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
9000 यूनिट से ज्यादा बिकी महिंद्रा XUV 7XO
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,047 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,863 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा XUV 7XO को इस दौरान कुल 9,112 नए ग्राहक मिले।
सातवें नंबर पर रही महिंद्रा XEV 9e
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3XO ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,637 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9S रही। महिंद्रा XEV 9S को इस दौरान कुल 3,539 नए ग्राहक मिले। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 14 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,889 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
सिर्फ 162 यूनिट बिकी XUV 400
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा BE 6 रही। महिंद्रा BE 6 ने इस दौरान 11 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,104 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 400 रही। महिंद्रा XUV 400 ने इस दौरान 50 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 162 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, महिंद्रा XUV 700 और मराजो को बीते महीने एक भी ग्राहक नहीं मिले।
