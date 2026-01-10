नंबर-1 की कुर्सी पर चिपक कर बैठी ये SUV, इसके सामने फिर थार, बोलेरो फेल; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

संक्षेप: महिंद्रा ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। बता दें कि एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने ओवरऑल बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

महिंद्रा ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। बता दें कि एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने ओवरऑल बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीते महीने कुल 15,885 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर महिंद्रा स्कॉर्पियो की बिक्री में 30 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 12,195 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही महिंद्रा थार बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 79 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,611 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3XO ने 35 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,422 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 22 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,339 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

94% गिर गई XUV 700 की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने बीते महीने कुल 2,154 नए ग्राहक मिले। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा BE 6 रही। महिंद्रा BE 6 को बीते महीने कुल 1,481 लोगों ने खरीदा। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा XUV 7XO को इस दौरान कुल 971 नए खरीददार मिले। जबकि आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 700 रही। महिंद्रा XUV 700 ने इस दौरान 94 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 435 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।