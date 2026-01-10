नंबर-1 की कुर्सी पर चिपक कर बैठी ये SUV, इसके सामने फिर थार, बोलेरो फेल; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra model-wise sales december 2025 scorpio tops again bolero xuv 3xo xev 9e
संक्षेप:

Jan 10, 2026 02:50 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। बता दें कि एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने ओवरऑल बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीते महीने कुल 15,885 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर महिंद्रा स्कॉर्पियो की बिक्री में 30 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 12,195 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही महिंद्रा थार

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 79 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,611 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3XO ने 35 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,422 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 22 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,339 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

94% गिर गई XUV 700 की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने बीते महीने कुल 2,154 नए ग्राहक मिले। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा BE 6 रही। महिंद्रा BE 6 को बीते महीने कुल 1,481 लोगों ने खरीदा। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा XUV 7XO को इस दौरान कुल 971 नए खरीददार मिले। जबकि आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 700 रही। महिंद्रा XUV 700 ने इस दौरान 94 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 435 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही महिंद्रा XUV 400

जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा मराजो रही। महिंद्रा मराजो ने इस दौरान 400 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 80 यूनिट एमपीवी की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 400 रही। महिंद्रा XUV 400 ने इस दौरान 95 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 59 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Mahindra Bolero Mahindra XUV700 Mahindra अन्य..

