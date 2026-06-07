लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस देसी SUV का जादू, मई में 15,774 घरों तक पहुंची; दूसरे 9 मॉडल छूटे पीछे

देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने भारतीय मार्केट में तहलका मचा दिया है। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो मई, 2026 में Mahindra Scorpio ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा बरकरार रखा है।

देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने भारतीय मार्केट में तहलका मचा दिया है। बता दें कि बीते महीने यानी मई, 2026 में महिंद्रा की गाड़ियों को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो हमेशा की तरह महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। स्कॉर्पियो ने बीते महीने कुल 15,774 यूनिट्स की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो की बिक्री में 10 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 14,401 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

45% बढ़ गई XUV 7XO की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा थार रही। थार ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,787 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा XUV 7XO ने इस दौरान 45 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,338 यूनिट्स कार की बिक्री की है। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बलेरो रही। बलेरो ने इस दौरान कुल 8,933 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की।

XUV 3XO की बिक्री में गिरावट बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा XUV 3XO रही। हालांकि, इसकी बिक्री में इस बार गिरावट आई है। महिंद्रा XUV 3XO ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 6,717 यूनिट्स की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा 9S रही। महिंद्रा 9S ने इस दौरान कुल 3,502 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में सातवें नंबर पर कंपनी की महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 31 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,939 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही महिंद्रा मराजो बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा BE 6 रही। महिंद्रा BE 6 की बिक्री इस दौरान 25 पर्सेंट घटकर 902 यूनिट्स रह गई। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV400 रही। महिंद्रा XUV400 ने इस दौरान 55 पर्सेंट की भारी सालाना गिरावट के साथ केवल 129 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि बिक्री की इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर महिंद्रा मराजो रही। महिंद्रा मराजो को इस दौरान एक भी ग्राहक नहीं मिले।